Premio Nacional de Ciencias confiesa corrupción en Universidades y científicos y cooptación por parte de empresas

Santiago, 05 de enero de 2020. (radiodelmar.cl)– El Premio Nacional de Ciencias Naturales 2018, Fabian Jaksic, reconoció que en las Universidades y mundo científico existe cooptación por parte de las grandes empresas y que él y otros científicos han sido «secuaces» y «cómplices» de estos hechos, especialmente en lo que respecta a los informes que les encargan las grandes compañías en sus procesos de Evaluación Ambiental o litigios judiciales.

Estos informes, según Jaksic, son finalmente dirigidos estratégicamente por abogados que defienden los proyectos industriales y los científicos acomodan su trabajo a lo sugerido por los litigadores.

En un conversatorio sobre «Medio Ambiente y Nueva Constitución: los principales desafíos para Chile» realizado en el Parque Metropolitáno, el académico de la Universidad Católica afirmó que «Hemos sido secuaces, hemos sido cómplices y les digo llanamente que nosotros hemos sido cooptados por las empresas… no me voy a esconder, lo he hecho en conocimiento de causa, sabiendo que si me echan de una universidad me van a contratar en otra», dijo el científico con palabras entrecortadas.

Terminó asegurando: «Me da vergüenza, espero que esto nunca más pase. Ya no estoy en eso por lo demás, ya estoy retirado».

El video grabado el 23 de noviembre está siendo comentado por diversos especialistas como Pablo Razeto, direcctor Instituto de Filosofía y Ciencias de la Complejidad, quién afirma en un blog de El Mercurio que «esta triste confesión, y grave acusación de Jaksic hacia las universidades y científicos chilenos, abre al menos tres preguntas. Primero, cuál es el nivel de resguardo que tienen los ecosistemas chilenos frente a las actividades económicas, tema que el presidente Piñera declaró sería un tema prioritario para el país, cuando eran las vísperas de la COP25. Segundo, cuál es el nivel de corrupción al que pueden llegar las universidades y científicos debido a las “donaciones” que reciben desde el Gran Capital Privado (algo similar a la influencia que ya se demostró tienen estas “donaciones” o “fondos reservados” sobre los partidos políticos y sobre políticos individuales [1]). Tercero, cómo debiera actuar la comunidad de académicos frente a este caso de corrupción científica (y frente a posibles casos similares), y cómo podría aprovecharse este evento de manera constructiva, frente al permanente (y tal vez aparente) conflicto entre el desarrollo económico y la prosperidad medioambiental».

Razeto también se pregunta «¿Qué debiera hacer la Comunidad Científica en este caso? ¿Qué debieran hacer Fabian Jaksic y el Rector de la PUC? Aquí hay dos asuntos. La grave falta personal confesada por Jaksic, quien incluso declaró: “Una cosa es ir a ser secuaz de algo, y la otra es además hacerlo barato. En eso no estamos, nosotros cuando nos dicen algo, decimos ‘oiga, ya, perfecto, pero les va a salir caro’”. Aquí entonces pregunta es qué sanción debe recibir él como científico (se ha sugerido en redes el retiro de su Premio Nacional), y cómo debiera responder el Rector de la PUC (y las empresas mencionadas por Jaksic)».

El director Instituto de Filosofía y Ciencias de la Complejidad advierte que esto es «algo gravísimo, y las Universidades chilenas deben tomar cartas en el asunto. En particular, Jaksic debiera entregar antecedentes de sus dichos. La Institución de la Ciencia en Chile es de primer nivel mundial, me consta personalmente. Y son los segundos profesionales con mayor prestigio a nivel nacional, después de los médicos».

Comparte esto: Facebook

Twitter

WhatsApp