Queridos amigos:

El pueblo chileno ha dado, en menos de tres meses una muestra formidable de su voluntad y deseo de vivir en paz y libertad. Ha expresado que no habrá rey ni tiranía que le impida moverse por este suelo que es suyo y en el que están enterrados sus ancestros. Que esta oligarquía política, económica y civil, debe ceder el poder constituído a la voluntad y poder constituyente de la población expresada libre y autónomamente en forma democrática para elegir autoridades respetables, legítimas de origen y controlables por quienes los eligen.

No hay fuerza militar que pueda hoy impedir que un pueblo imponga tan sencillas verdades. No hay Bastilla que no sea conquistable, ni general o predicador que pueda — a este pueblo descendiente de Lautaro y también de O’Higgins, Prat, Balmaceda, Recabarren, Blest y Allende — volverlo a convertir en vasallos y parias en esta angosta faja de tierra.

Devuelvan nuestros ríos, nuestras calles y plazas, nuestro derecho a decidir en paz y por nosotros mismos sobre nuestro hogar común y verán que este pueblo es generoso, noble y amoroso.

No hagais pagar un precio más elevado en sangre y dolor innecesario a un pueblo que os dijo basta !!

Se inicia un nuevo año con unidad y esperanza, todo lo que marche contra eso sólo retarda el proceso inevitable de organización y entendimiento de las tareas por hacer.

Es el pueblo quien es la Nación chilena y no hay otra interpretación que pueda borrar esa verdad, simple como un anillo, o un volcán.

A todos quienes tengan ojos para ver, oídos para escuchar y un corazón que lata por la dignidad humana.

Concepción, 31 de Diciembre 2019

