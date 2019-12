Réquiem por Chile: conciertos gratuitos continúan en La Florida, Lo Hermida y La Legua

Cientos de instrumentistas, cantantes y directores han participado desde fines de octubre del proyecto que homenajea a las víctimas de la violencia estatal.

En la Villa Santa Teresa de La Florida se realizará este domingo (Las Araucarias con Paseo de la Plaza, 11:00 hrs.) el octavo concierto del proyecto Réquiem por Chile, que desde fines de octubre ha desarrollado un grupo de músicos que incluye directores de orquesta y coro, cantantes e instrumentistas.

El primero fue el 27 de octubre en la plaza Bernardo Leighton, frente a la Iglesia Los Sacramentinos, cuando todavía regía el estado de emergencia decretado por el Gobierno para enfrentar las manifestaciones sociales.

Más de 500 músicos participaron de la iniciativa interpretando el Réquiem de Mozart, como un homenaje a las personas que habían perdido la vida durante los primeros días de protesta.

“Estaban pasando muchas cosas. Había violaciones a los Derechos Humanos, había gente muerta. Necesitábamos hacer algo, porque con otros colegas nos sentíamos paralizados y pensamos que era una forma de aportar”, recuerda Igor Osses, director de la Orquesta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y de agrupaciones juveniles de La Florida y Padre Hurtado.

“No pensamos que iba a llegar tanta gente”, admite otra de las gestoras de la iniciativa, la cantante y directora coral Carolina Muñoz. “Era una forma potente de reunir a personas de diferentes ideologías, pero que tenemos un punto de unión que es la música, el deseo de regalar un minuto de consuelo frente a todo lo que está pasando, tan doloroso”.

“Elegimos el Réquiem porque es el luto por la muerte y el hecho de que se busca silenciar esas muertes. Es una misa por los difuntos, donde uno precisamente quiere dar una tranquilidad a la familia, a la ciudadanía en este caso. Es un mensaje de duelo por la violencia, por las muertes, por los que han perdido sus ojos, por la violencia social”, añade.

A partir de esa primera experiencia, el Réquiem por Chile se convirtió en una suerte de concierto itinerante. Unas tres mil personas llegaron el pasado 3 de noviembre al Museo de la Memoria para su segunda presentación, a la que luego se sumaron pasos por Recoleta, Ñuñoa, Quilicura, Maipú y Providencia. Este último fue en la Academia de Humanismo Cristiano, como un homenaje al estudiante Gustavo Gatica y en compañía del cantautor Nano Stern.

Luego de La Florida, estarán a las 18 horas del martes 10 en Lo Hermida y siete días más tarde, en el mismo horario, en La Legua.

“No quisimos olvidar nuestras raíces latinoamericanas, por eso también incluimos ‘Arauco tiene una pena’, ‘El derecho de vivir en paz’ y ‘El pueblo unido’. Hacemos el Réquiem, después hay un minuto de silencio y un espacio para que las familias de las víctimas puedan hablar y después tocamos la música chilena”, explica Osses.

Para ustedes como músicos, ¿qué diferencias tiene con un concierto habitual?

Igor Osses: Obviamente las condiciones no son las mejores. Desde la perspectiva musical es medio complicado, pero hacer una obra tan importante como el Réquiem, con música chilena muy destacada, para un público que no necesariamente ha visto antes a una orquesta o nunca ha tenido ese acercamiento, es súper importante. Estás acostumbrado a hacer el repertorio normal casi como una rutina, pero acá tienes la sensación de ser parte de algo muy importante.

Carolina Muñoz: No tienes que ser un conocedor de la música docta para entender la belleza y el mensaje de la obra. La música habla por sí misma y es un público tremendamente sensible. Hay gente que se nos acerca llorando, nos abraza, nos da las gracias y nos pide que regresemos. Yo creo que eso difícilmente se logra en un espectáculo pagado. Es cierto que nosotros no podemos vivir de esto, pero en este momento este mensaje está mucho más allá de todas las cosas mundanas. Lo hacemos con esfuerzo, lo hacemos felices… más que felicidad, la palabra es con amor, con entrega.

¿Hay algo que haya ocurrido y recuerden de manera especial?

IO: El concierto que hicimos en Maipú. Fue en la Intermodal El Sol, que está destruida, y en ese lugar murió Álex Núñez. Los pobladores se organizaron, le pusieron Centro Cultural Álex Núñez a la estación y nosotros fuimos como los que tuvimos el honor de inaugurar el espacio. También estaba el papá de Abel Núñez, el chico que murió en Plaza Italia, que se acercó a un colega y le dijo que siempre le había gustado la música clásica, que tenía discos, pero su sueño era escuchar una orquesta en vivo. Estaba súper emocionado, porque nunca pensó que iba a cumplir ese anhelo en honor a su hijo muerto. Todos quedamos consternados.

¿Qué va a pasar con el Réquiem por Chile en el futuro?

CM: Hay que evaluar cómo sigue la situación. Siempre dijimos que durante las movilizaciones íbamos a seguir en pie, pero todo va mutando y hay que ver cómo seguimos, cuál será nuestro formato y dónde queremos llegar.

IO: Viene la Navidad y el Año Nuevo y no sabemos qué va a pasar, pero tenemos un mandato muy fuerte de la comunidad para todos los músicos. Así como Chile despertó, también lo hizo desde el punto de vista cultural. Nosotros estamos yendo a las comunidades porque respondemos a las solicitudes de las personas. Ellos nos escriben, se organizan y han tenido el espíritu de convocarnos.

CM: También estamos educando a nuestra gente. Si hay más acceso a la cultura, podrán pedir más espectáculos así a las autoridades. Todas las manifestaciones son importantes, pero que la gente tenga la posibilidad de no recibir siempre lo mismo. Merecen tener un espectáculo de calidad y también es bueno, por qué no decirlo, que las autoridades locales financien este tipo de espectáculos. Nosotros también queremos llegar a la gente.

*Fuente: Diario UdeChile

REQUIEM POR CHILE – Por las víctimas de violencia estatal

Requiem Por Chile es una iniciativa que surgió de un grupo de músicxs de distintas orquestas y agrupaciones del país durante la primera semana de movilizaciones sociales.

Cuando el constante aumento del número de casos de víctimas de violencia de estado comenzó a hacerse evidente en el país, respondimos a un llamado: Convocatoria abierta para músicos que quisieran ser parte de una manifestación en solidaridad con las víctimas de violencia estatal. La obra escogida fue Misa de Réquiem en re menor K.626 de Wolfgang Amadeus Mozart (obra inconclusa por el compositor -1791- basada en textos latinos para el acto litúrgico a celebrarse tras el fallecimiento de una persona) que refleja en esencia el dolor y luto por la pérdida de decenas de vidas de chilenos y chilenas, por el irreparable daño físico y psicológico que han sufrido otros miles, porque el país entero ha tenido que enfrentarse nuevamente al miedo de ser detenido de manera ilegal, golpeado, torturado, o muerto, por el simple hecho de ejercer el legítimo derecho a reclamar lo que es justo. Es la razón del nombre que hemos escogido para esta actividad; “Requiem por Chile” -porque la represión policial y militar ha actuado de manera injusta, desmedida, brutal e inhumana.

Para la gran mayoría de músicxs que participamos en Requiem por Chile ésta es probablemente la primera vez que la interpretación de esta obra cobra un sentido lamentablemente cercano, nos permite ofrecer a través del lenguaje de la música nuestras sinceras condolencias a las víctimas y sus familias, por otro lado, expresar nuestra determinación a acompañarlos en sus demandas de justicia y reparación.

Igualmente significativa es la interpretación de piezas de raíz folclórica que son parte del repertorio y que convoca a decenas de guitarristas que han querido sumarse a Requiem Por Chile:

“El derecho de vivir en paz” de Víctor Jara.

“Arauco tiene una Pena” de Violeta Parra

“El pueblo unido” de Sergio Ortega.

El día domingo 27 de Octubre a las 17:00Hs., realizamos nuestra primera manifestación en Arturo Prat esquina Santa Isabel -Santiago. La convocatoria se tradujo en una agrupación de 400 músicos. La acogida de la gente que se sumó con sincera emoción nos motivó a reunirnos nuevamente la siguiente semana.

El domingo 03 de noviembre a las 12:00Hs., nos convocamos en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos./El domingo 10 de noviembre en Recoleta a las 11:00Hs./El 17 de noviembre a las 11:00Hs., estuvimos en Villa Olímpica de Ñuñoa./E 24 de noviembre a las 12:00hs., plaza de armas de Quilicura./El. Domingo 01 de diciembre en Intermodal El Sol de Maipú./El martes 03 de diciembre a las 18:00Hs. Universidad Academia Humanismo Cristiano./El domingo 08 de diciembre Plaza villa Santa teresa La Florida.

Continuamos recibiendo solicitudes para que llevemos el Requiem por Chile a distintas localidades. En el trayecto se han sumado audiovisuales independientes que nos apoyan con el registro, sonidistas que colaboran con la amplificación, transportistas, medios de prensa, etc. Agradecemos a cada uno de ellos por el compromiso y el espíritu de colaboración profesional que finalmente contribuye a que sea posible responder y estar presentes.

Agradecemos por supuesto a cada equipo organizativo constituido en los lugares que hemos estado, juntas de vecinos, dirigentes barriales, escuelas, y un sinfín de voluntarios y voluntarias.

De manera especial agradecemos a cada unx de lxs musicxs que semana a semana han querido ser parte, apoyando y fortaleciendo con profesionalismo y convicción esta iniciativa que ofrecemos a la comunidad esperando que sea recibida como un abrazo fraterno y esperanzador.

Es importante destacar que Requiem por Chile es una iniciativa autogestionada e independiente que no pertenece a ninguna institución ni partido político, que la diversidad de ideales, propia de la naturaleza que supone un conglomerado tan grande de participantes, se condice con lo que ha sido LA maravillosa característica de las movilizaciones a nivel nacional.

Requiem Por Chile – Por las víctimas de violencia estatal – Santiago 2019

