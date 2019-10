Senador Ossandón: Le avisé a La Moneda que iban a quemar las estaciones del Metro

«Yo avisé inmediatamente a La Moneda ¡Y las quemaron todas», recalcó.

Martes 22 de octubre de 2019, a las 15:31

El senador RN Manuel José Ossandón aseguró que advirtió a La Moneda que podían haber ataques a las estaciones del Metro y que pese a eso no fueron protegidas.

El parlamentario señaló a Radio Cooperativa que «yo avisé, porque un hacker puentealtino me dice ‘alcalde’, todavía me dicen alcalde allá, me dice que grupos de personas están conectados por videojuegos y van a quemar las estaciones del Metro».

«Yo avisé inmediatamente a La Moneda ¡Y las quemaron todas! Entonces en vez de haber sacado los milicos a la calle debían haber sacado a cuidar la infraestructura crítica», indicó.

Además, rechazó que estén los partidos de izquierda detrás de las movilizaciones, afirmando que «y el día viernes me di la molestia de ir a terreno, recorrí como 15 comunas del área poniente y sur de Santiago y no había una esquina que no estuviera llena de gente protestando».

«Está cuestión no es como dicen algo planificado del Partido Comunista, del Frente Amplio, de la gente de izquierda dura. Eso no es así. Otra cosa es que algunos de estos sectores o estos movimientos, cuando vieron que había un apoyo tan fuerte y había tal desorden, claro que sí se metieron e hicieron algunas estrategias, pero esto viene por otro lado», remató.

*Fuente: Publimetro

