Huenchumilla: “Ley Corta Antiterrorista criminalizará a los mapuche»

Este miércoles 7 de agosto el proyecto de la denominada Ley Corta Antiterrorista dio un nuevo paso al ser aprobado en el Senado. Dicha legislación busca modificar el artículo 226 del Código Procesal Penal, permitiendo incluir técnicas investigativas especiales para los delitos de carácter terrorista. La iniciativa del gobierno deberá ingresar a la comisión de Constitución del Senado para la discusión de las indicaciones.

Con 32 votos a favor, 6 en contra y 5 abstenciones el Senado aprobó en general el proyecto de ley corta antiterrorista que otorgar técnicas investigativas especiales para los delitos de carácter terrorista tipificados en la ley 18.314. Por ejemplo, intervenciones telefónicas, grabaciones, y agentes encubiertos.

La iniciativa fue rechazada por Francisco Huenchumilla (DC), Pedro Araya (independiente), Alfonso de Urresti (PS), Juan Ignacio Latorre (RD), Alejandro Navarro (Pais-PRO) y Jaime Quintana (PPD).

En conversación con INTERFERENCIA, el Senador DC Francisco Huenchumilla -quien pertenece al pueblo mapuche- explica los motivos de su votación, quien ya previo a la jornada, comentó que la centroizquierda se equivocaba al apoyar el acuerdo para votar la idea de legislar esta ley.

– ¿Por qué votó en contra la Ley Corta Antiterrorista?

– Porque pretende meterle informantes y agentes encubiertos a la Ley Antiterrorista, y esta es una ley cuestionada en la forma y en el fondo. No pasa los estándares de derechos humanos, está cuestionada por los profesores de derecho penal y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Es una mala y perniciosa ley, entonces no podemos darle más facultades, aprobando a agentes encubiertos e informantes, en esa ley que necesariamente tiene que ser reformada.

– ¿Cuál cree que sería una reforma oportuna para la Ley Antiterrorista?

– Son palabras mayores, porque la Ley Antiterrorista es un cuerpo muy complejo, tanto en Chile como en el mundo. Eso hay que trabajarlo con mucha rigurosidad intelectual, con amplios antecedentes jurídicos, escuchando a todos los actores, partiendo por los profesores de derecho penal de nuestras universidades, viendo legislación comparada. Es un trabajo de largo aliento reformar la Ley Antiterrorista.

– ¿Cree que esta Ley Corta va a perjudicar a integrantes del pueblo mapuche?

– Si se aplicara esta Ley Antiterrorista con estas nuevas facultades, por supuesto. Imagínate que esta ley actual, con la actual redacción que tiene, genera todos los problemas de criminalización que se han creado en la Araucanía. Imagínate ahora con estos agentes encubiertos e informantes. Evidentemente, los fiscales y la policía tendrán más atribuciones. El único contrapeso que se ha planteado es que la Ley Antiterrorista también se modifique. Eso es lo que perseguí con el gobierno y con todo el mundo, pero no hubo acuerdo, por lo que no sé qué irá a pasar al respecto.

La aprobación de esta Ley Corta claramente es un retroceso. Si se aprueba en definitiva, porque todavía le queda camino por recorrer.

ASÍ VOTARON:

A favor

Allamand Z., Andrés (RN)

Allende B., Isabel (PS)

Aravena A., Carmen Gloria (Ind)

Bianchi C., Carlos (Ind)

Castro P., Juan (RN)

Chahuán C., Francisco (RN)

Coloma C., Juan Antonio (UDI)

Durana S., José Miguel (UDI)

Ebensperger O., Luz Eliana (UDI)

Galilea V., Rodrigo (RN)

García Huidobro S., Alejandro (UDI)

García R., José (RN)

Girardi L., Guido (PPD)

Goic B., Carolina (DC)

Guillier Á., Alejandro (independiente)

Harboe B., Felipe (PPD)

Insulza S., José Miguel (PS)

Kast S., Felipe (Evópolis)

Lagos W., Ricardo (PPD)

Letelier M., Juan Pablo (PS)

Moreira B., Iván (UDI)

Ossandón I., Manuel José (RN)

Pérez V., Víctor (UDI)

Pizarro S., Jorge (DC)

Prohens E., Rafael (RN)

Pugh O., Kenneth (Ind)

Quinteros L., Rabindranath (PS)

Rincón G., Ximena (DC)

Sandoval P., David (UDI)

Soria Q., Jorge (PPD)

Van Rysselberghe H., Jacqueline (UDI)

Von Baer J., Ena (UDI)

En contra

Araya G., Pedro (independiente)

De Urresti L., Alfonso (PS)

Huenchumilla J., Francisco (DC)

Latorre R., Juan Ignacio (RD)

Navarro B., Alejandro (PAIS)

Quintana L., Jaime (PPD)

Abstenciones

Elizalde S., Álvaro (PS)

Montes C., Carlos (PS)

Muñoz D., Adriana (PPD)

Órdenes N., Ximena (independiente)

Provoste C., Yasna (DC)

*Fuente: Interferencia