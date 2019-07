Trabajadores de Walmart concretan una de las huelgas más grandes de los últimos años

Según el representante de la organización laboral, Juan Moreno, la no apertura de algunas sucursales, escasez de personal y protestas en las afueras de los locales demuestran que la movilización sí se hace sentir, a diferencia de lo que apostaban los ejecutivos de la cadena de supermercados.

Miércoles 10 de julio 2019 18:40 hrs.

Con algunos locales cerrados, notable falta de personal y manifestaciones en las inmediaciones de sucursales, este miércoles se inició la huelga legal en la que participan más de 17 mil trabajadores miembros del Sindicato Interpresa Líder (SIL).

La organización laboral más grande del país, no solo agrupa a los que laboran en las cadenas Hiper Lider y Express de Lider, sino que también en supermercados Ekono, Bodega Acuenta y Central Mayorista.

El presidente del sindicato de Walmart Chile, Juan Moreno, precisó que, al menos, 140 locales permanecen cerrados en todo Chile. Todo esto después de no llegar a acuerdo este martes, cuando los ejecutivos de la transnacional estadounidense recurrieran a un proceso de mediación con la Dirección del Trabajo, sin embargo, no se alcanzó acuerdo.

“Estamos saliendo de un local que está cerrado en la rotonda Quilín, otro que no funciona es el de Pedro de Valdivia, por lo menos en el país hay unos 140 locales que no atienden y los otros han abierto parcialmente. Entonces, lo que hemos dicho, se ha ido cumpliendo, tomando en consideración las más de 17 mil personas que componen el sindicato, la huelga más grande del sector privado en los últimos 30 años y que, en el proceso de negociación previo, los ejecutivos de la transnacional no han sabido llevar adelante”, afirmó.

Parte de lo que exigen los trabajadores de Walmart Chile es un cuatro por ciento de reajuste salarial por multifuncionalidad -a lo que la empresa ofreció solo un 3 por ciento más un bono fijo de 50 mil pesos- y otro monto menor por concepto de transporte.

Además, la organización laboral solicitó aunar en conjunto una salida alternativa con los ejecutivos, para evitar que, al menos, tres mil trabajadores sean despedidos debido a la automatización que ha implementado la transnacional supermercadista.

El presidente del Sindicato Interpresa Líder (SIL), Juan Moreno, después de un recorrido durante la mañana por diferentes locales de la capital, informó que muchos Hiper Lider y Express de Lider están abriendo con dos personas, generando peligro para los funcionarios que se han visto sobrepasados por la atención de público.

Indicó que en algunas sucursales la empresa ha empleado a personal externo de emergencia, maniobra empresarial que está prohibida por ley.

“La compañía siempre habla de cuidar a los trabajadores, pero hoy día abre locales con una o dos personas a cargo de toda la sucursal, hipermercados con solo siete personas, una verdadera locura, porque esos trabajadores están corriendo riesgo de ser maltratados por los clientes que quieren atención rápida, que generan conflictividad, enfrentados a bandas de mecheros, entonces se está exponiendo innecesariamente a esas personas”, argumentó.

A través de un comunicado, la compañía Walmart Chile, además de lamentar el no llegar a acuerdo en el proceso de negociación colectiva, indicó que ha implementado un plan de continuidad operacional con el fin de asegurar una adecuada atención a los clientes.

Mientras tanto, desde la organización sindical de Líder, realizaron un llamado a los consumidores a comprender las molestias ocasionadas por la huelga y a respaldar la movilización, no comprando en los supermercados de la cadena estadounidense.

*Fuente: Radio UdeChile

