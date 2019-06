Isabel Allende: ¿Es una invasión cuando la gente huye de la pobreza y la violencia?

En los primeros compases de esta conversación con la escritora Isabel Allende, tras comentar brevemente las bondades y la curiosa historia de la casa de San Francisco (EE.UU.) en la que vive, y escuchar el romántico relato de su actual relación de pareja, comienzan a aflorar recuerdos algo más oscuros, relacionados con la brutal dictadura de Augusto Pinochet.

Hablando de aquellos años con Virginia Vallejo, presentadora del programa ‘EE.UU.: sueños y pesadillas’, la escritora parece luchar contra un reproche interno: «Visto ahora con la distancia del tiempo, a veces me pregunto si fue necesario irme de Chile», admite Allende, que recuerda que sus amigas sí se quedaron en el país, «luchando contra la dictadura desde adentro, con todos los riesgos, con un inmenso valor«. Con cierta tristeza, la autora de ‘La Casa de los Espíritus’ hace una confesión al respecto: «Pienso que yo fui cobarde, que no fui capaz de hacer eso».

La parte positiva de aquel exilio, tal como lo cuenta Allende, tiene que ver con el nacimiento de su vocación artística: «Me sirvió irme, porque al convertirme en asilada política en Venezuela, algo dentro de mí cambió, y yo creo que por eso soy escritora hoy«.

Posteriormente, la entrevistada comentará la realidad política actual del país en el que reside, afirmando que «el Gobierno de Trump ha convertido a los inmigrantes en los culpables de todo«, y señalando que eso «es lo que hicieron los nazis con los judíos».

Hablando sobre las caravanas de migrantes, Allende califica de «ridículo» hablar de una ‘invasión’. «Estas familias que están escapando de las pandillas, del narcotráfico, de la miseria, de la corrupción, esa gente que viene a pedir asilo, ¿esa es la invasión? Es ridículo», afirma la escritora.

Preguntada acerca de si en su caso, como inmigrante, se llegó a hacer realidad el llamado ‘sueño americano’, la escritora contesta de manera tajante: «Yo nunca tuve el sueño americano, para mi EE.UU. era como mi enemigo», asegura la escritora, refiriéndose especialmente a la intervención norteamericana en Chile, que en su opinión «destruyó la sólida democracia» del país latinoamericano.

«Yo no tenía ningún interés en venir a los EE.UU., y mucho menos en vivir aquí», asevera la escritora, que explica que terminó quedándose en territorio estadounidense a causa de su matrimonio. «Después me di cuenta de que si no me hacía ciudadana, no podía traer a mis hijos«, añade.

*Fuente: Actualidad RT

