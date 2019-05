Muerte de mujer hatiana embarazada abre investigación por negligencia médica en Ministerio Público

Durante la jornada de este jueves se informó públicamente la muerte de Rebeka Pierre, una haitiana médica de 38 años, quien preocupada por un dolor en su pecho llegó hasta las instalaciones del Cesfam Steeger de Cerro Navia, donde la derivaron hasta el hospital Félix Bulnes.

Luego de ser atendida y dada de alta, Rebeka se dirigía a tomar transporte público cuando cayó en plena calle y murió.

Antes de este hecho Pierre envió un mensaje a una de sus amigas, Dijine Leveilli, con el número de teléfono del papá de su hijo de cinco años Royce. “No me siento bien, me falta el oxígeno. Si algo me pasa, llámalo para que venga a buscar a mi niño”, escribió.

Dijine la había visto hace un par de semanas, y además de dolores musculares no presentaba mayores complicaciones que no fueran emocionales, entonces pensó que esta situación no evolucionaría.

Pierre pasaba por un momento difícil, estaba embarazada y su pareja la dejó cuestionando su relato y su fidelidad, desconfió de ella porque no podía creer que él fuera el padre.

“Este era un mal hombre, no como el papá de Royce. Se fue para Haití y la dejó sola, casi sin nada. Él le mandaba mensajes muy feos, la trataba de prostituta. Ella no era así, era tranquila, buena”, dijo Leveilli.

La noche del jueves, Leveilli llamó a Rebeka, pero nadie contestaba hasta que su hermano le contó que su amiga con nueve semanas de embarazo murió en la calle.

Desde el Ministerio Público se está investigando si este caso constituye un cuasidelito de homicidio por negligencia médica. Por su parte, el Hospital Clínico Félix Bulnes abrió una investigación administrativa y aseguraron que prestaron atención ante la urgencia maternal “registrando al examen físico buen estado general, con parámetros hemodinámicos normales. Se realizó ecografía donde observó embrión único vivo, biometría CRL concordante con 9 semanas y examen cardio-pulmonar negativo, por lo que se dio alta médica con indicaciones de control en consultorio y en caso de Urgencia SOS”.

Hasta el momento, lo que se sabe de la muerta de Rebeka es que fue provocada por un paro cardíaco, según consigna La Tercera.

Mientras, Djine está intentando comunicarse con el padre de Royce en Haití, no sabe cómo darle la noticia.

Mauro Tamayo, alcalde de Cerro Navia, pidió la renuncia del Director del Servicio de Salud tras la muerte de Pierre y explicó que “es lamentable, porque entiendo que tiene un hijo de 5 años. En ese sentido, la municipalidad está completamente atenta a esa situación familiar”.

“Creemos que esto no puede ocurrir a ningún ciudadano, en ninguna parte. Creemos que es importante esclarecer los hechos”, señaló.

*Fuente: El Desconcierto