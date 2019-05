Denuncian malos tratos a José Queipul Huaiquil por parte de algunos funcionarios médicos del Hospital de Victoria

Como familiares y red de apoyo de nuestro weichafe Jose Queipul Huaiquil queremos denunciar los malos tratos recibidos por parte de algunos funcionarios médicos del Hospital de Victoria.

El 30 de Abril, José es traído por decenas de policías militarizados al hospital de Victoria con una herida de bala en su muslo derecho y una herida abierta en su cabeza producto de los golpes que la policía militarizada le propinó.

No transcurrían ni 48 horas cuando el médico Joaquin Sanzana firma el alta médica sin tener ninguna comunicación con nuestra familia ni con José (derecho a la información oportuna y comprensible).

Alarmados por esta información nos dimos cuenta que Gendarmería (derecho a que su información médica no se entregue a personas no relacionadas con su atención) y la enfermera de turno estaba aportando a este descriterio; Gendarmería presionando a los funcionarios de salud y la enfermera justificando lo injustificable.

Hasta ahora no veíamos aun al médico que daba el alta, ni tampoco el médico había realizado el examen físico pertinente (inexistente derecho a recibir una atención de calidad y segura), solo exámenes imagenológicos y de laboratorio, tampoco había terminado su ciclo de antibióticos. Con todo este contexto, como familiares reaccionamos y acudimos a la dirección del hospital para denunciar esto. También nuestro lonko Víctor Queipul aportaba a estas gestiones.

El resultado fue positivo y se suspendió esta orden de alta médica.

Hoy 7 de Mayo se nos da el alta de José con un evidente estado de salud estable. Queremos agradecer a las enfermeras y técnicos para-médicos que realizaron labores incuestionables, no metemos a todos en el mismo saco.

El medico Sanzana que alguna vez fuera Consejal por Renovación Nacional tiene evidentes tratos racistas y prácticas clasistas que deben ser repudiadas en cualquier parte, no naturalizarlas.

Sabemos que casos como estos de atropellos de derechos, racismo, presión política e yatrogenias [1] médicas ocurren constantemente con nuestra gente, en donde aveces no se cuenta con toda la información como para detener las injusticias que algunos profesionales y administrativos cometen impunemente en este y otros establecimientos de la red chilena de salud, creyendo que su criterio es mas importante que los derechos de cualquier persona y de nosotros los Mapuche.

No queríamos irnos de este hospital sin dejar constancia y marcar precedentes haciendo valer nuestros derechos, para que nuestra gente no sea tratada como delincuentes ya que somos un pueblo que lucha con dignidad, defendiendo la madre tierra y a nuestras familias, no nos dejaremos pisotear jamás.Ahora nos toca continuar apoyando a nuestro weichafe y llamamos a todo nuestro pueblo Mapuche a solidarizar con la libertad de los presos políticos Mapuche.