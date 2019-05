Carmen Hertz destroza a Mauricio Rojas: “Los conversos son los peores”

La diputada comunista y abogada defensora de los Derechos Humanos, Carmen Hertz, estuvo en el programa Estado Nacional de TVN y su participación no dejó a nadie indiferente.

Con una “altura moral, política, ética y jurídica”, como escribió la diputada Camila Vallejo, Hertz se enfrentó al ex ministro Mauricio Rojas, Gonzalo Muller y al resto de panelistas del programa hablando sobre Derechos Humanos y Venezuela.

Hertz no tuvo problemas en rebatir cada argumento que presentaba el “converso” Mauricio Rojas que insistió en repetidas ocasiones de culpar al Partido Comunista de defender al gobierno de Nicolás Maduro y de estar siempre del lado de las dictaduras.

Hertz tuvo tremendas respuestas a cada una de las acusaciones que tanto Rojas como Muller señalaron sobre Venezuela, las que generaron la respuesta de las redes sociales que destacaron el temple y la solidez de la diputada comunista.

Revisa aquí las mejores frases que dejó Carmen Hertz:

-“Pretender colocar al Partido Comunista al lado de las dictaduras es francamente grotesco. Nosotros jamás recibimos plata para un golpe de Estado, fuimos un bastión de resistencia antidictatorial en este país, eso es un hecho evidente que nadie puede desmentirlo”

-“Hemos llegado a la insolencia de desconocer la guerra económica declarada contra Venezuela, que ha sido catalogada como un crimen contra la humanidad, no por mi, no por los señores que estamos aquí, sino por el Centro de Investigación Política y económica con sede en Washington y que dos miembros de su directorio son Premios Nobel de Economía”.

-“Te tendrías que meter a internet, porque los canales de televisión no lo dicen, los medios de comunicación no lo dicen y no es una información que la ciudadanía maneje (…) Lo que interesa es que los medios sean ecuánimes e independientes y no sean una suerte de letrina de la información”.

-“El informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas no dice que se violan sistemáticamente los Derechos Humanos en Venezuela, el informe señala las violaciones a los Derechos Humanos que hacen colectivos armados pro gubernamentales (…) No se puede obviar el talante autoritario del gobierno venezolano, que ha sido conducido indudablemente pro las sanciones económicas”.

-“Las sanciones más significativas fueron prohibirle comprar insulina, bloquear los medicamentos anti malaria en Colombia, que las tres más grandes farmacéuticas trasnacionales no darle certificados de importaciones de medicamentos oncológicos, por decir algo.

-“Las gárgaras que hace la derecha con la dictadura y los Derechos Humanos es francamente intolerable, como yo estoy recordando hoy día el asesinato de la dirección clandestina del Partido Comunista (4 de mayo de 1976) que fue avalado, justificado y propiciado por el bloque ideológico al que ustedes pertenecen”.

-“Sabía usted a quien nombra Estados Unidos como encargado especial para Venezuela, al ex convicto Elliot Abrams, ideólogo de todos los grupos paramilitares que cometieron las masacres mas brutales en Centroamérica. Entonces, ¿pretenderán decirme a mi que el señor Trump y su pandilla son los que encabezan la lucha por la Democracia y los derechos Humanos aquí en la región?“.

-“Usted está siendo insolente con una representante del Partido Comunista de Chile, un partido absolutamente democrático y que insisto, un partido que jamás fue financiado para la sedición, y que fuimos las vÍctimas favoritas de su dictadura, no le acepto esta insolencia. Lamentablemente parece señor, que los conversos son los peores, son los que más usan las fakenews y la posverdad”.

Carmen Hertz debe ser de las figuras políticas más potentes de los últimos años en Chile. Escucharla trae a la memoria a la magnífica Gladys Marín. Dos grandes — Ursula Eggers 💚 (@ursulaeggers) 5 de mayo de 2019