Rechazo de organizaciones en Estocolmo-Suecia a pronunciamiento del Grupo de Lima sobre Venezuela

Por iniciativa de la Asociación de Amistad Sueco-cubana, se recogieron en Estocolmo firmas para una declaración con motivo de las vergonzosas opiniones vertidas por el Grupo de Lima sobre Venezuela.

La misiva en español ha sido enviada hoy a las embajadas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panama, Paraguay y Peru en Estocolmo. Y el texto traducido al inglés ha sido enviado a la embajada de Canadá, el consulado de Guyana y el consulado de Santa Lucía en Estocolmo.

Desde Suecia llamamos a realizar iniciativas similares de rechazo en las demás capitales europeas y otros países del mundo.

A continuación, el texto de la declaración y los firmantes:

Estocolmo, 9 de enero del 2019

Las organizaciones y personas abajo firmantes repudiamos la indigna declaración que por instrucciones de EE.UU. ha sido dada a conocer por países integrantes del Grupo de Lima, gobiernos obedientes y sometidos a los dictámenes del imperio.

Luego de destruir la paz social en el Medio Oriente y Ucrania, EE.UU. pretende de forma siniestra financiar y promover una revolución de colores en Venezuela y Nicaragua, con consecuencias impredecibles para los pueblos del mundo.

Recordemos que a pesar de sanciones económicas, intentos de golpe y magnicidio, intromisión en el conflicto territorial entre Venezuela y Guyana, permanente ataque que proviene de Colombia (base política, económica y militar del Imperio), las acciones criminales de sicarios y grupos paramilitares colombianos en las calles de Venezuela para crear zozobra e intimidación de la población, etc., el pueblo venezolano ha reelegido al actual presidente Nicolás Maduro para un nuevo mandato (2019-2025).

Consideramos vergonzosa la declaración del Grupo de Lima, pues representa un delito flagrante de intromisión e injerencia en los asuntos internos del gobierno y el pueblo venezolanos.

La gran mayoría de los gobiernos del mundo han expresado su apoyo y reconocimiento al nuevo mandato del presidente Nicolás Maduro.

La estrategia de EE.UU. y sus títeres latinoamericanos debe quedar al descubierto. Denunciamos los intentos del imperio y sus sirvientes de atentar contra el gobierno y pueblo venezolanos.

Tenemos la certeza que los planes de EE.UU. y sus lacayos se enfrentarán a una multitud de voluntades en todo el mundo – en defensa de la dignidad, la paz y la soberanía de los pueblos.

Asociación de Amistad Sueco-Cubana

Archivo y Biblioteca – Chile en Suecia (Germán Perotti)

Argentinos para la Victoria, Suecia

Asociación Tiempo Nuevo, Radio Tiempo Nuevo 101.1 y Semanario Tiempo Nuevo

Comité 5 de Octubre, Estocolmo

Comité por la Solidaridad Internacional y los programas radiales: COMENTARIOS, EN LOS CAMINOS DE LA NOTICIA y LO QUE NOS CUENTA EL MUNDO (Ilich Galdamez)

Comité Internacional Paz, Justicia y Dignidad a los Pueblos – Capítulo Sueco

Comité Europeo de Solidaridad con la Revolución Popular Sandinista

Comité de Solidaridad con Nicaragua ”Carlos Fonseca Amador”

Grupo musical WAYRA

Federación Nacional Víctor Jara (Roberto Muñoz)

Grupo de apoyo a Federación Nacional Víctor Jara, Åkersberga (Sergio Lagunas, Vladimir Lagunas)

FriaGruppen de Järfälla (Luis Farías, Ricardo Sagua)

Partido Comunista (Suecia)

Radio Café Stereo

Red de Solidaridad con América Latina (RESOCAL)

Red Europea de Asociaciones Chilenas por los Derechos Cívicos y Políticos

Ana Maria Pino Rodríguez

Barbara Brädefors

Enrique Durán

English version

Stockholm, January 9th, 2019

We, the undersigned organizations and individuals, repudiate the disgraceful statement that as per US instructions has been made public by members of the Lima Group – governments obedient and submitted to the dictates of the empire.

After destroying social peace in the Middle East and Ukraine, the United States is now attempting to finance and promote colour revolutions in Venezuela and Nicaragua, with unpredictable consequences for the peoples of the world.

We should bear in mind that, despite economic sanctions, coup and assassination attempts, interference in the territorial conflict between Venezuela and Guyana, constant attacks from Colombia (political, economic and military base of the Empire), financed hitmen in the streets of Venezuela in order to create anxiety and intimidation of the population, etc., the Venezuelan people have re-elected current President Nicolás Maduro for a new term (2019-2025).

We consider the declaration of the Lima Group to be shameful, since it represents a flagrant crime of interference in the internal affairs of the Venezuelan government and its people.

The vast majority of world governments have expressed their support and recognition of the new mandate of President Nicolás Maduro.

The strategy of the United States and their Latin American puppets must be exposed. We condemn the attempts of the empire and its servants to interfere against the Venezuelan government and people.

We are convinced that the plans of the United States and their lackeys will face fierce resistance around the world – in defense of the dignity, peace and sovereignty of the peoples.

Swedish-Cuban Friendship Association

Chile in Sweden – Archive and Library (Germán Perotti)

Argentinians for Victory, Sweden

”Tiempo Nuevo” Association, Radio Station and Weekly Review

October 5th Committee, Stockholm

International Solidarity Committee and Broadcasts Comentarios, En Los Caminos

De La Noticia and Lo Que Nos Cuenta El Mundo (Ilich Galdamez)

International Committee for Peace, Justice and Dignity, Swedish Chapter

European Committee of Solidarity with the People’s Sandinista Revolution

Committee of Solidarity with Nicaragua ”Carlos Fonseca Amador”

WAYRA music group

Communist Party (Sweden)

”Victor Jara” National Federation (Roberto Muñoz)

Support group in Åkersberga for ”Victor Jara” National Federation

(Sergio Lagunas, Vladimir Lagunas)

Järfälla Free Group (Luis Farías, Ricardo Sagua)

Radio Café Stereo

RESOCAL – Network of Solidarity with Latin America

European Network of Chilean Organizations for Civil and Political Rights

Ana Maria Pino Rodríguez

Barbara Brädefors

Enrique Durán

