Obispo Duarte y la cultura del encubrimiento

El obispo emérito de Valparaíso, quien aparece mencionado por varias víctimas como parte de una maquinaria de encubrimiento en la Quinta Región, se presentó ante la Fiscalía de Rancagua pero su declaración será reagendada para que pueda estar en conocimiento de la carpeta investigativa. Defendió su inocencia, señalando que “hice todo lo que había que hacer”.

Hasta la Fiscalía de Rancagua llegó el obispo emérito de Valparaíso, Gonzalo Duarte, para prestar declaración en condición de imputado.

El religioso –cuya renuncia como jefe de la iglesia de Valparaíso fue aceptada en junio pasado por el Papa Francisco- estuvo cerca de una hora en dependencias del Ministerio Público, sin embargo trascendió que no prestó declaración argumentando no conocer la carpeta, por lo que se reagendó la fecha de la citación.

“Sí declaré, se levantó un acta. (Dije) que no tenía conocimiento, en ese momento me entregaron la carpeta (investigativa), que estaba dispuesto a declarar y acordamos una fecha en que pudieran ellos y yo”, dijo el religioso a la salida del edificio.

Insistiendo en su inocencia, el ex obispo de Valparaíso dijo que “yo no soy encubridor, ni nada (…) Hice todo lo que había que hacer”.

Sin embargo, consultado por los periodistas si hay una “cultura del encubrimiento” en el clero, Duarte respondió que “en la iglesia sí, pero parece que también en muchas otras instituciones”.

Al ser requerido respecto a qué otras instituciones se estaba refiriendo, el obispo emérito sólo acotó que “escuchen las noticias hoy día, si hoy todos escuchamos noticias”.

Gonzalo Duarte -quien además de haber sido obispo de Valparaíso fue obispo castrense- ha sido mencionado por varias víctimas como parte de una maquinaria de encubrimiento, donde las víctimas han acusado vista gorda en varios puntos de la Quinta Región.

De hecho, el religioso fue consultado en la oportunidad sobre la causa del ex capellán de la Fuerza Aérea, Pedro Quiroz, acusado de abusos sexuales cuando se desempeñaba como sacerdote de la Parroquia San Gregorio, actual San Mateo. Pero al respecto, también marcó distancia: “yo no supe nada. Porque la denuncia vino el 2000 o 2001 y yo no era obispo castrense”.

*Fuente: El Mostrador

Comparte esto: Facebook

Twitter

WhatsApp