Víctima de abusos respira profundo: “Pensé que el poder del obispo de San Felipe era interminable”

En conversación con El Mostrador, el ex seminarista Mauricio Pulgar, víctima de abuso sexual por parte del presbítero Humberto Enríquez, explicó sus expectativas tras la salida del obispo de San Felipe aceptada este vienes por el Papa Francisco junto a la renuncia del obispo de Chillán. “Escucharon nuestras súplicas”, dijo por su parte la vocera de los laicos de Chillán, Mirena Romero.

Tras la determinación del Papa Francisco de aceptar las renuncias de otros dos obispos chilenos (los jefes de la iglesia de Chillán, Carlos Pellegrín, y de San Felipe, Cristián Contreras), el ex seminarista Mauricio Pulgar, una de las víctimas de abuso sexual por parte de miembros del clero, expresó que es hora de que la Iglesia “cambie la actitud hacia las víctimas y que se inicie un diálogo”.

En conversación con El Mostrador, Pulgar admitió que sintió sorprendido con la noticia de la salida de Contreras. Es más, dijo que pensaba que el “poder del obispo de San Felipe era interminable” y explicó que su expectativa es que esta determinación del Vaticano represente el inicio de una nueva etapa.

Pulgar reveló en un reciente reportaje de El Mostrador, “la podredumbre en el Seminario Pontificio Mayor San Rafael, en la Quinta Región”, donde fue víctima de abuso sexual por parte del presbítero Humberto Enríquez. En el mismo artículo, acusó que en la Iglesia “hay redes de sexo, poder y drogas”.

“El obispo (Cristián) Contreras nunca quiso hablar con nosotros y reconocernos como víctimas, siempre nos perjudicó económicamente para que nos echaran de nuestro trabajo. Humberto Enríquez, por otro lado, sigue ejerciendo el sacerdocio, cosa que es anormal, por donde se le mire”, acotó, una vez consumada la salida del obispo de la diócesis.

Con respecto al nombramiento de Jaime Ortiz de Lazcano como administrador apostólico puntualizó que, por un lado, es positivo “que ya no sea un obispo, que sea un sacerdote, que se preocupe de llevar a cabo labores encomendadas directamente por el Papa y que en virtud de ese nombramiento no se ponga en la misma línea de los obispos chilenos, que constantemente no quieren reconocer a las víctima”.

“Escucharon nuestras súplicas”

Por su parte, la vocera de los laicos de Chillán, Mirena Romero, dice que se sienten “escuchados” por Jorge Bergoglio, aunque precisó que han hecho “mucho trabajo para que ocurra”.

“Por fin se ha hecho justicia, el Vaticano nos ha escuchado y ha atendido nuestras súplicas, porque a esta altura eran súplicas”, dijo a ADN.

Manifestando estar “muy contentos” por la salida de Carlos Pellegrín, Romero detalló que con él “todo comenzó con abuso de poder”.

“No es un obispo que trabaje con todos”, agregó, reseñando una serie de acciones que terminaron por reducir la comunidad y a ser actualmente investigado por encubrimiento.

Respecto a la designación de Sergio Pérez de Arce para la diócesis, los laicos a través de su vocera declararon que “recibimos con alegría a la persona que haya nombrado el Papa” y que “esperamos apoyarlo en todo lo posible”.

