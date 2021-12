Los desconocidos vínculos de José Antonio Kast con los ultraconservadores de El Yunque 

19 de diciembre de 2021

Publicado originalmente el 17.12.2021

Surgieron en México en la década de los 50’, se expandieron por el mundo en la década del 70’, se asentaron con fuerza en España y llegaron a Chile a principios del 2000. Desde ese momento José Antonio Kast ha participado en distintas organizaciones fraguadas por este grupo ultraconservador católico secreto. Las similitudes ideológicas de los Republicanos con El Yunque son evidentes. Eduardo Guerrero, considerado asesor económico clave de Kast, es uno de los más insignes militantes de este grupo en Chile.

“Con la muerte de Cristo fuimos redimidos. Con la muerte de grandes líderes como Santo Tomás Moro o Jaime Guzmán, por dar solo dos ejemplos, nacen o se fortalecen corrientes de pensamiento o corrientes políticas que se caracterizan por la defensa de principios y valores. […] No necesito tener miedo si Dios Padre está conmigo. El partido más fuerte es siempre aquel que tiene a Dios como aliado […] qué duda cabe que tendremos en nuestros ‘registros’ al militante más importante, a Dios”.

Con estas fervorosas palabras José Antonio Kast, en ese entonces diputado de la UDI, dio por inaugurada el 9 de noviembre de 2007 la Acción Mundial de Parlamentarios y Gobernantes por la Vida, red internacional “provida” de políticos de América y Europa.

Kast fue el secretario general de la plataforma, pero quien venía trabajando desde hace un año para implementarla fue el secretario ejecutivo del organismo, Benjamín Correa Palacios, concejal UDI de Maipú (2000-2008), quién también era director del Centro de Innovación Pública de la Universidad Santo Tomás y que en 2006 articuló el Frente de Parlamentarios por la Vida, compuesto por 61 diputados y diputadas: 32 de la UDI, 12 de la DC, 14 de RN, 2 del PRSD y uno independiente.

Correa había sido promotor en 2005 de los congresos de Católicos y Vida Pública, instancia compuesta por académicos y expositores invitados para reflexionar sobre el “ser católico”, inspirada en otros encuentros realizados en la Universidad San Pablo CEU, en España. El evento con parlamentarios de todo el mundo fue, en rigor, la expansión natural de un anhelo de proselitismo mayor.

“¡Ánimo! El mundo nos necesita, seremos los representantes no solamente de aquellos que no votan por nosotros sino también los representantes de millones de niños a quienes nunca se les dio la oportunidad de nacer y votar”, finalizó José Antonio Kast en el discurso inaugural ante la flor y la nata del conservadurismo parlamentario mundial, en un acto realizado en la Universidad Santo Tomás (UST) y que culminó con la Carta de Santiago, su declaración de principios y hoja de ruta.

La directiva de la “Acción”, finalmente, quedó compuesta por Kast y Correa, además de Ángel Pintado Barbanoj, diputado español; Carlos Olivares, diputado chileno y Carlos Abascal Carranza, ex secretario de gobernación de México, entre otros.

Lo que parecía ser una simple directiva terminó en una relación mucho más duradera. Kast, con los años, se transformó en candidato a la presidencia de Chile y Correa en uno de los fundadores del Partido Republicano.

Carlos Abascal Carranza, en tanto, según la investigación de Álvaro Delgado, Premio Nacional de Periodismo en México fue, hasta el día de su muerte, uno de los principales operadores políticos de El Yunque, una organización secreta que busca instaurar el reino de Dios en la tierra, cuyos militantes -mitad monjes, mitad guerreros- están dispuestos a librar una guerra contra la “cultura de la muerte”. El encuentro de parlamentarios fue el primer vínculo registrado de la incipiente influencia de El Yunque en Chile.

Una sociedad secreta

La Organización Nacional de El Yunque, también llamada “Organización del Bien Común”, la “O”, “la Orquesta” o “La Organización”, es un grupo secreto católico ultraconservador de origen mexicano. Sus integrantes se sustentan con la épica heredada de los cristeros, aquellos católicos mexicanos que entre 1926 y 1929 libraron la Cristiada, una guerra contra el Estado, la que cobró la vida de 250 mil personas y generó una cifra similar de refugiados en EE.UU.

Desde hace décadas los integrantes de este grupo se han relacionado con movimientos afines a dictaduras, como la de Augusto Pinochet. En 1973 un grupo de yunqueros convocó a un mitin en la ciudad de León, en México, para apoyar a Pinochet tras el golpe de Estado que derrocó el gobierno de Salvador Allende, como consignó Álvaro Delgado en el libro El Yunque, la ultraderecha en el poder, publicado en 2003.

Por otro lado, en España, un grupo fundado por El Yunque, Testimonio 2000, colgó dentro de la Universidad Complutense de Madrid “carteles dando gracias al sanguinario exdictador Augusto Pinochet y defendían la pena de muerte sin reparo”, según consta en El Yunque: la sociedad secreta que divide a los católicos, libro de 2015 del periodista e historiador español Santiago Mata.

¡Viva Cristo Rey!, es su arenga, la misma que utilizaban los cristeros en su momento. El Yunque ha estado a la sombra de varias expresiones ultraderechistas y ultracatólicas de la historia contemporánea desde que se fundó en 1953 en Puebla, México. Saben cómo llamar la atención de los medios de comunicación y han sido hábiles propagandistas de sus causas en internet.

Los integrantes de El Yunque se caracterizan por efectuar tres “votos”, los que se juran a Dios en una ceremonia de iniciación: disciplina, obediencia y primordialidad. La última establece que El Yunque debe ser lo más importante para el militante, aún más que su familia, pareja y trabajo.

Los militantes, además, juran nunca revelar su militancia, la de sus compañeros y la existencia de la Organización. Para mantener el secreto y disminuir al máximo la fuga de información, utilizan seudónimos o “chapas” que es como los reconocen al interior de la “Orquesta”.

Tras un periodo de formación cada militante se vuelve un “orgánico” y se compromete a buscar a otra persona para ingresar a la Organización. Este proselitismo lo practican creando organizaciones para convocar jóvenes -lo que también les permite actuar públicamente sin ser detectados- e infiltrando principalmente instituciones religiosas y académicas, como universidades y centros de formación.

Tras la participación de un grupo de jóvenes católicos en los congresos impulsados por Benjamín Correa, nace en 2006 la principal organización de El Yunque en el país: Muévete Chile, grupo ultracatólico contrario al aborto, el matrimonio igualitario y la píldora del día después. Al igual que en España, los congresos impulsados por Correa, fueron un espacio de captación e influencia, método aplicado tras conocer al yunquero español Luis Losada Pescador, según la investigación del periodista Santiago Mata.

El presidente de Muévete Chile fue el mexicano Salvador Salazar Diez de Sollano, militante del Partido de Acción Nacional (PAN) de México e integrante de El Yunque, quién trabajó como gerente de procesos y sistemas en la Universidad de Los Andes. Salvador Salazar, además, es hijo de un prominente jefe de El Yunque mexicano, Salvador Salazar Sáenz, quién fue ministro de Trabajo del ex presidente Vicente Fox (2000-2006) y cuyo seudónimo en el organismo es “Capablanca”. Ex integrantes de El Yunque en Chile recuerdan haber estado con ambos, Salazar padre e hijo, en ceremonias y charlas.

Muévete Chile tenía como objetivo fomentar la participación juvenil en el ámbito público por la defensa de la vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural, la propiedad privada y la familia tradicional, posicionando sus ideas a través de acciones llamativas y lo suficientemente polémicas como para ganar la atención de los medios de comunicación. Al mismo tiempo, se dedicaron a redactar cartas emplazando a autoridades y campañas de recolección de firmas, alcanzando notoriedad con una serie de intervenciones públicas.

Quisieron censurar, por ejemplo, a un grupo de modelos que desfilarían caracterizadas como la Virgen María; realizaron una campaña de boicot contra el The Clinic por ofender el “sentimiento religioso católico”; colgaron muñecos del puente de los Candados, en Providencia, emulando ser químicos farmacéuticos “obligados a matar” por el hecho de distribuir la píldora del día después; y recurrieron al Tribunal Constitucional (TC) para solicitar que se reservara el matrimonio como una institución exclusiva entre un hombre y una mujer, en el marco de la tramitación del proyecto de ley de matrimonio igualitario en 2011.

En 2010 el coordinador de los universitarios de Muévete Chile fue el estudiante de Derecho de la Universidad de los Andes, Felipe Ross Correa, transformándose al año siguiente en director ejecutivo de la organización yunquera, acudiendo junto a Salazar al TC por el proyecto de ley de matrimonio igualitario. En la actualidad, Ross Correa es concejal de Vitacura por el Partido Republicano y fue fundador de este conglomerado político.

Correa, en rigor, no es el único de la organización que luego estableció vínculos estrechos con el actual abanderado de la ultraderecha. Eduardo Guerrero Núñez, encargado de la coordinación de los profesionales de Muévete Chile en 2010, en la actualidad es el asesor en materia económica de la campaña presidencial de Kast.

Guerrero Núñez (38) estudió en el colegio Sagrados Corazones de Viña del Mar y es ingeniero comercial de la Universidad Católica. Fue profesor de la Universidad de Los Andes e integró el cuerpo docente de la Fundación Jaime Guzmán.

En 2009 Kast asistió al evento “Católicos y Política”, organizado por Muévete Chile en colaboración con la pastoral de la Universidad Católica, que se desarrolló en el Centro UC de la Familia. En primera fila y sentado a la izquierda de Kast se puede ver en una fotografía a un joven Eduardo Guerrero.

En una publicación aparecida esta semana, en México, Álvaro Delgado, el periodista que desenmascaró a El Yunque con sus libros, plantea que el jefe de El Yunque en Chile sería Eduardo Guerrero, cuyo seudónimo sería “Jaime Moro”. Según el periodista mexicano, Eduardo Guerrero o “Jaime Moro”, tendría una gran influencia sobre José Antonio Kast y un vínculo estrecho con importantes jefes de El Yunque en México.

La Escuela de Líderes Católicos

Antes de formar parte de Muévete Chile, sus integrantes pasaban por la Escuela de Líderes Católicos, una etapa de formación previa a otras instancias. Andrea, nombre ficticio para proteger su identidad, participó en “La Organización” entre los años 2006 y 2007, ratifica la existencia de una ruta ascendente de captación. “Primero está la Escuela de Líderes, después Muévete Chile y luego te invitan a El Yunque”, recuerda.

La Escuela de Líderes Católicos se desarrolló en 2006 con el respaldo académico del Centro de Innovación Pública que dirigía Benjamín Correa en la Universidad Santo Tomás y estaba en ese entonces a cargo de otro mexicano: José Antonio Rosas Amor, quien lideró el proyecto hasta convertirse en 2014 en la Fundación Academia de Líderes Católicos. Kast siguió como invitado frecuente de la Academia hasta 2017.

Natalia Poblete participó de aquella primera Escuela, siendo captada por El Yunque cuando tenía apenas 15 años. De ese periodo, entre 2006 y 2007, recuerda la participación de Eduardo Guerrero en las reuniones de “orgánicos”. Tanto en la Escuela, como en esas reuniones secretas, el hoy asesor de Kast era frecuentemente celebrado por Rosas debido a su incursión en directorios de empresas y el bienestar material que había alcanzado.

“Me acuerdo que Rosas nos decía que Guerrero había estudiado mucho para llegar a tener un auto gracias a su esfuerzo, lo contaba como un súper éxito”, dice Poblete, hoy bióloga marina, que se salió de El Yunque tras casi un año de militar en la Organización.

Su testimonio da cuenta también de la ceremonia de juramento, que se realizaba a la luz de las velas, con hombres y mujeres separados en dos grupos flanqueando al nuevo militante. Todo bajo la imagen de Cristo Rey y María Reina. Luego, tres golpes sobre la mesa y las palabras de Rosas: “Dios. Patria. Yunque”.

“De pronto, creo que El Yunque… es muy similar a una secta”, opina Poblete.

En la ceremonia de ingreso Rosas les revelaba a los nuevos militantes su seudónimo y manifestaba los alcances de la “guerra contra la cultura de la muerte” y sus principales enemigos: feministas, homosexuales y comunistas.

Rosas Amor, mediante una carta pública, dijo haber salido El Yunque en 2014, pero nunca se ha referido a su potente infiltración en la política.

La visita de Ignacio Arsuaga a Chile

Muévete Chile fue el organizador de la visita del más mediático de los integrantes de El Yunque: el español Ignacio Arsuaga, contrario al feminismo y un hábil lobista, que visitó nuestro país entre el 6 y 7 de junio de 2011, para presentar su libro el Proyecto Zapatero, crónica de un asalto a la sociedad. En el texto, escrito junto a Miguel Vidal, acusan al presidente español José Luis Rodríguez Zapatero y al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de destruir la familia y desarticular la Iglesia católica, “para controlar las mentes de los más pequeños y restringir las libertades de los ciudadanos”.

Durante su estadía en el país presentó su libro en la Universidad Católica de la Santísima Concepción, la Universidad del Desarrollo en el campus Ainavillo de la capital de la región del Bío-Bío; el Congreso Nacional en Valparaíso y el aula magna del Centro de Extensión de la PUC. También se reunión con el arzobispo de Santiago Ricardo Ezzati y con José Antonio Kast, entre otros parlamentarios y autoridades.

Arsuaga fue recibido por el coordinador de Muévete Chile Concepción, Cristián Van Rysselberghe, hermano de la ex presidenta de la UDI, Jacqueline, y adherente de El Yunque desde hacía cinco años. Una exmilitante, que ha solicitado reserva de su nombre, estuvo en su ceremonia de ingreso a la Organización en 2005. “Él entró de los primeros, cuando no éramos más de 20 personas”, recuerda.

Según información recopilada para esta investigación, El Yunque liderado por Rosas, Salazar y Guerrero tenían como objetivo tener presencia en Santiago, Viña del Mar y Concepción. De ahí la vinculación con una histórica familia de políticos de derecha como los Van Rysselberghe Herrera.

Cuatro meses después de la visita de Arsuaga, en octubre de 2011, Muévete Chile se convirtió en Hazte Oír Chile.

Hazte Oír Chile

Felipe Ross Correa fue el primer presidente de Hazte Oír Chile, filial local de la transnacional de lobby ultraconservador fundada en España. La representación del organismo recayó después en Rodrigo Donoso, entre enero de 2013 y diciembre de 2015, según un documento que forma parte de la filtración de archivos de HO y CitizenGo que realizó Wikileaks en agosto de 2021, titulada La red de la intolerancia.

Hazte Oír y su filial chilena trajeron en 2017 el “Bus de la libertad”, tildado también como “bus del odio” y “bus transfóbico”, que recorrió las calles de Santiago como protesta contra el proyecto de ley de identidad de género. José Antonio Kast Rist, apoyó el paso del bus.

«Una gran iniciativa, la mejor forma de poder combatir el lobby gay es informando a los padres #LaPuraVerdad sobre la educación de sus hijos», señaló el entonces diputado en su cuenta de Twitter.

Luego de una investigación periodística y otra de la Iglesia católica española que daban cuenta de su particular estructura secreta, Hazte Oír (HO) decidió en el año 2017 fusionarse con CitizenGo, el brazo internacional del organismo, adoptando su nombre. Lo que más hizo mella en la reputación de HO fue el juicio en España que acreditó la militancia de altos directivos del organismo en El Yunque. El caso fue conocido en España como El Transparente.

En el juicio testificaron más de 20 personas, conocedoras de El Yunque y exmiembros. Parte de la declaración de la española Victoria Uroz, ex pareja de Luis Losada Pescador, editor de CitizenGo, afirmaba que tras venir a Chile al congreso de “Católicos y Vida Pública”, presenció el ingreso de nuevos miembros a El Yunque.

“Se vistieron todos de blanco y negro; me pusieron a cuidar a los bebés y niños pequeños en una habitación contigua y al lado hicieron el juramento de entrada que escuché casi entero. Yo la verdad no daba crédito a lo que estaba escuchando, luego ya me lo explicó él [Losada]: pegaban gritos, canciones, rompían vasos, daban pisotones”, declaró Uroz.

La campaña del terror de CitizenGo

CitizenGo fue el brazo internacional de Hazte Oír para instalar la “agenda del bien común” en el mundo, según la filtración de Wikileaks.

“Vamos a luchar contra el feminismo radical en las instituciones, que pretende implantar el aborto como un derecho de la mujer, contra el lobby homosexual y contra el laicismo radical”, dijo el día de su lanzamiento Ignacio Arsuaga, su presidente, según consignó Europa Press el 4 de octubre de 2013.

CitizenGo se caracteriza por virulentas campañas web y por enviar cartas a autoridades sobre lo que ellos denominan “ideología de género”. Se definen como contrarios al aborto y el matrimonio igualitario, y no tienen reparos en hablar del “lobby gay”, “dictadura gay” o “gaymonio”.

En enero de 2020 la campaña titulada “Presidente Piñera: garantice el orden”, calificó a la revuelta popular del 18 de octubre como “un movimiento muy bien orquestado donde participaron conjuntamente comunistas, anarquistas, antisistemas y elementos revolucionarios de Venezuela y Cuba”.

En otra campaña, en febrero del mismo año, solicitaron la suspensión del Plebiscito Nacional mientras no hubiese “normalidad democrática”, argumentando que en caso de desarrollarse “estaríamos ante una consulta sin garantías y ante un proceso teledirigido por la violencia, es decir, el camino más recto hacia Chilezuela”.

La carta de Madrid

Andrés Barrientos Cárdenas, junto a José Antonio Kast y Vanessa Kaiser, son los tres chilenos que han firmado la Carta de Madrid, la declaración de principios del Foro de Madrid impulsada por Vox con el objetivo de proteger la “Iberosfera”, concepto acuñado por ese partido para referirse a los países de habla hispana “que comparten una arraigada herencia cultural y cuentan con un gran potencial económico y geopolítico”. El Foro, a su vez, denuncia que hay países secuestrados por “regímenes de inspiración comunista apoyados por el narcotráfico y terceros países”, y pretende ser el eje articulador para liberarlos.

Andrés Barrientos Cárdenas, ingeniero civil de la Universidad de Los Andes, lideró hasta este año Ciudadano Austral, un think tank asentado en la provincia de Chiloé, tras siete años y medio de funcionamiento. Durante la dirección ejecutiva de Barrientos, Daniel Grady Fernández, encargado de relaciones internacionales de este centro de estudios, se juntó en 2015 con Ignacio Arsuaga en Madrid, el yunquero líder de Hazte Oír, cuya organización figura como “institución amiga” en las memorias de 2014 y 2015 de Ciudadano Austral.

En tanto, Vanessa Kaiser concejala de Las Condes del Partido Republicano, escribe periódicamente artículos en la Fundación Disenso, el centro de estudios de Vox. Es hermana del youtuber Johannes Kaiser, hoy diputado electo quién fue brevemente integrante del partido Republicano, pero que debido a sus dichos misóginos y xenófobos renunció al partido.

Vox y El Yunque en la Convención Constitucional

Las reuniones de los convencionales constitucionales de derecha Rocío Cantuarias (independiente cupo Evopoli), Teresa Marinovic (independiente por el Partido Republicano) y Martín Arrau (UDI) con dirigentes de Vox en Madrid, entre el 12 y el 18 de noviembre de 2021, tomó por sorpresa a la opinión pública nacional por haberla realizado en la semana territorial de los convencionales. Con este nuevo lente que permite ver a El Yunque en el entramado de la nueva ultraderecha internacional, se torna más llamativa y preocupante aquella visita.

Los convencionales se juntaron con el matrimonio compuesto por Rocío Monasterio San Martín e Iván Espinosa de los Monteros, y con Begoña Conde, tía del líder de Vox, Santiago Abascal. Monasterio resultó electa este año como diputada de la Asamblea de Madrid y es presidenta de Vox en esa ciudad. Su jefe de campaña fue Santiago Ribas Sáenz, militante de El Yunque en España.

Una investigación de Avaaz publicada por El Mundo en 2019, dio cuenta de cómo Ribas, junto a José Manuel Menéndez captaron jóvenes para El Yunque en ese país a través de las actividades de “Cañas por España”, actividad de discusión y formación política realizada en bares. El 15 de mayo de 2020, José Antonio Kast fue invitado a “Cañas por España” para conversar con los asistentes de forma remota debido a la pandemia. Una fuente hispana contactada para esta investigación asegura que “Cañas por España” es controlada por las juventudes de El Yunque.

Por otro lado, en Vox y Yunque: La Sociedad secreta que hizo grande a Santiago Abascal, libro publicado en 2021 por Santiago Mata; el periodista plantea que la cercanía del líder de Vox con el matrimonio compuesto por Monasterio y Espinosa -quien es vicesecretario de relaciones internacionales de Vox- sería otro antecedente que permite vislumbrar la conexión de Abascal y su partido con El Yunque, que se suma a la cercanía del líder de Vox con el yunquero Ignacio Arsuaga.

Political Network For Values

En la actualidad José Antonio Kast integra una red internacional similar a la desaparecida Acción Parlamentaria de 2007: Political Network For Values (PNV), una plataforma de trabajo global que promueve y defiende la protección de la vida humana, el matrimonio, la familia, la libertad religiosa y de conciencia.

En la junta directiva de esta red están Jaime Mayor Oreja, exmilitante del Partido Popular (PP) español y ministro del Interior del gobierno de José María Aznar. De acuerdo con la investigación de Santiago Mata, fue a través del equipo asesor de Mayor que El Yunque logró infiltrar el PP, y con la venia de Mayor, expandirse por Europa.

Junto a Mayor en el directorio también está la española Lola Velarde como directora ejecutiva, yunquera cuya militancia está acreditada por las declaraciones en el juicio de El Transparente, de 2014 en España. También integra el directorio Ignacio Arsuaga Rato y el yunquero mexicano Rodrigo Iván Cortés, como vicepresidente.

A su vez, Oreja y Velarde también son miembros de la Red Política por los Valores, la versión española de PNV, formato similar al aplicado por Correa Palacios con el Frente Parlamentario y la Acción Parlamentaria. La Red Política por los Valores también la integra Ángel Pintado Barbanoj, quien fue en 2007 uno de los vicepresidentes de la Acción de Parlamentario fundada en Santiago de Chile.

La constante presencia de yunqueros en las organizaciones en que participa José Antonio Kast, más la vinculación directa con Eduardo Guerrero en Chile, dan cuenta de que la campaña presidencial de Kast está inserta en la trama internacional de El Yunque para instalar gobernantes afines a ellos y así imponer su agenda. La “Iberoesfera” está expectante del resultado de la elección del próximo domingo, el que podría consagrar el trabajo realizado por El Yunque en Chile desde hace ya tres lustros.

*Fuente: ElDesconcierto