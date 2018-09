Corte Penal Internacional (CPI) toma nota de amenazas hechas por Estados Unidos 

Viernes 14 de septiembre de 2018

En un comunicado oficial dado a conocer el pasado 12 de setiembre, la Corte Penal Internacional (CPI) contestó, a su manera, a las manifestaciones hechas por uno de los principales asesores del actual ocupante de la Casa Blanca en materia de seguridad.

Foto de John Bolton, extraída de nota de prensa titulada “ICC will continue ‘undeterred’ after US threats. International criminal court issues statement as John Bolton warns of sanctions”

Como se recordará, John Bolton aseveró en declaraciones públicas dadas el 10 de setiembre, en la víspera de las conmemoraciones del 11/S, que Estados Unidos sancionaría a la CPI si esta llegase a abrir investigaciones contra jefes militares o personal militar de Estados Unidos o de sus aliados, sospechosos de cometer crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad (véase nota de The Guardian que contiene el video con las declaraciones).

En Israel, un artículo de opinión titulado “Did John Bolton shield Israel from war crimes?” publicado en el Jerusalem Post (véase artículo) relaciona estas declaraciones a las investigaciones que la CPI ha estado tramitando con relación a las actuaciones de Israel en territorios palestinos. Palestina por su parte remitió un día después de estas declaraciones una nota a la CPI en aras de que se le de seguimiento de forma más expédita a los diversos expedientes remitidos formalmente por Palestina a la Fiscalía de la CPI (véase nota del Times of Israel).

Se lee en este interesante análisis del discurso de John Bolton y las obligaciones que tiene Estados Unidos con relación al personal de la CPI, derivadas de varios instrumentos jurídicos vigentes (véase artículo del Professor Dapo Akande publicado en EJIL y titulado “The Bolton Speech: The Legality of US Retaliatory Action Against Judges and Officials of the International Criminal Court?“) que, según John Bolton, Estados Unidos:

“… will respond against the ICC and its personnel to the extent permitted by U.S. law. We will ban its judges and prosecutors from entering the United States. We will sanction their funds in the U.S. financial system, and, we will prosecute them in the U.S. criminal system. We will do the same for any company or state that assists an ICC investigation of Americans.”

Ante semejantes amenazas, raramente escuchadas contra los integrantes de una jurisdicción internacional, y que interpela a muchos Estados y a observadores internacionales, en particular a quiénes defienden la justicia internacional y la vigencia de las normas jurídicas internacionales, el comunicado de la CPI se lee como sigue (texto integral disponible en este enlace oficial de la CPI):

“The ICC will continue its independent and impartial work, undeterred ICC-CPI-20180912-PR1406

The International Criminal Court (“ ICC” or the “Court”) is aware of the speech delivered on 10 September 2018 by US National Security Advisor, John Bolton, concerning the ICC.

The Court was established and constituted under the Rome Statute, the Court’s founding treaty – to which 123 countries from all regions of the world are party and have pledged their support through ratification –as an instrument to ensure accountability for crimes that shock the conscience of humanity. The Court is an independent and impartial judicial institution.

The Court’s jurisdiction is subject to the primary jurisdiction of States themselves to investigate and prosecute allegations of those crimes and bring justice to the affected communities. It is only when the States concerned fail to do so at all or genuinely that the ICC will exercise jurisdiction.

The ICC, as a court of law, will continue to do its work undeterred, in accordance with those principles and the overarching idea of the rule of law“.

Es probable que muchos otros integrantes de la comunidad internacional así como órganos de Naciones Unidas hagan ver su repudio a semejantes declaraciones contra los integrantes de la CPI en La Haya; es posible que la Asamblea General de Naciones Unidas (pronta a sesionar) se haga eco del profundo malestar causado en el seno de la comunidad internacional.

-El autor, Nicolás Boeglin, es Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)

Blog del autor: Nicolás Boeglin

