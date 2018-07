Se confirma lo que el Pueblo de Dios intuía: existió y aún existe hipocresía descarada de parte del actual Cardenal Ricardo Ezzati

Hoy la Iglesia universal está en crisis. Igual que las grandes potencias que tienen al planeta al borde de una guerra nuclear y/o de una devastadora guerra comercial. Este confronte nos lleva al derecho internacional de la ONU. que en su Declaración Universal de los Derechos Humanos, dice en su Art. Primero: “los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. La disonancia está en que el Estado Vaticano no es miembro de la ONU, solamente un observador, por cuanto no es miembro pleno, pues no es un “estado democrático” (con separación de poderes), contradiciéndose con su discurso habitual en defensa de la democracia y la libertad, negando de esta manera los principios del evangelio. Esto en la práctica de hoy niega el clamor del Pueblo de Dios, que exige participación en la Iglesia y en la elección de sus obispos y párrocos. Democratizar es Evangelizar.