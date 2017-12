Querido Sebastián,

He aquí que llegas, por segunda vez, a la casa en la que tanto se sufre. Así la llamó Arturo Fortunato Alessandri Palma, como tú electo presidente en dos períodos (1920-1925 y 1932-1938), el mismo que, en un alarde de franqueza, se refería a la “gente” como la chusma inconsciente.

Como se ve, en 80 años no hemos progresado mucho: la chusma sigue siendo inconsciente, de otro modo no se comprende que elija a alguien como tú, querido Sebastián. Tu prontuario de reo declarado, prófugo de la Justicia, delincuente financiero debidamente condenado por los Tribunales, mentiroso, ignorante y mediocre patentado, no fue óbice u obstáculo para imponerte como candidato de la derecha primero, y presidente de lo que hay, ahora.

A nosotros no nos debes nada. POLITIKA no forma parte de tus admiradores. Más bien de tus enemigos. Lo que prueba que la reflexión y el análisis crítico no son contagiosos. Ganas una batalla, Pero no has ganado la guerra. Porque de ahora en adelante te vamos a hacer oposición Sebastián. Prevenido quedas. Para nosotros no es menor que menos de la mitad del electorado no haya considerado oportuno participar en la payasada que llaman elecciones. Si tienes un ápice de consciencia, sabes que eres el presidente de la mitad de la mitad, o sea el mandatario –en el mejor de los casos– de un 25% de la ciudadanía. No tienes mucho de qué presumir.

En materia de agradecimientos, si no eres ingrato, le debes un enorme Thank you! a la Concertación / Nueva Mayoría. En particular a Michelle, que te mantiene el sillón calientito durante cuatro años, para pasártelo cuando llega, extenuada, al fin del mandato de su ministro de Hacienda.

El personal, –los 17 millones de inquilinos que poblamos Chile y producimos la riqueza que tú y los tuyos monopolizan alegremente–, terminará por despertar. Por lo demás, ya ha dado intermitentes señales de lucidez. Millones de víctimas desfilaron por las calles del país para exigir el fin de las AFP. Tan peras cocidas no somos Sebastián. Se trata de los mismos atorrantes, esa chusma no tan inconsciente, que sabe que la Educación no es un bien de consumo como pretendes tú, que consumiste tan poco.

Seremos oposición, y cada día que amanezca nos encontrarás al frente. Contribuyendo a la gestación del movimiento popular que logrará sacarse de encima a los politicastros parasitarios que han mangoneado durante casi 45 años.

Termina tu copa de champán Sebastián. Mañana la cosa se te va a poner agria.

Politika diarioelect.politika@gmail.com