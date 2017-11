Los países de la UE, reunidos en el Comité de Apelación, votaron hoy, 27 de noviembre, por la renovación del herbicida de glifosato por otros cinco años. El equilibrio se ha desplazado por el voto positivo de Alemania, que hasta la víspera de la votación se expresó por abstención. La decisión de Alemania de aprobar la extensión provocó una reacción furiosa de la ministra de Medio Ambiente, Barbara Hendricks, y podría alterar las conversaciones de coalición entre el bloque conservador de Merkel y los socialdemócratas de Hendricks (SPD).

Diecisiete países a favor de la renovación de la autorización, nueve en contra: Italia, Bélgica, Grecia, Francia, Hungría, Chipre, Malta, Luxemburgo y Letonia. Abstención Portugal.

La decisión del Comité de Apelación se basa en una evaluación de riesgos cuestionables sobre el glifosato, que establece que no hay pruebas suficientes de un enlace de la sustancia con el riesgo de cáncer, aunque la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) como lo ha clasificado como ‘probablemente cancerígeno’ para las personas.

Al comentar sobre la aprobación de la propuesta de la Comisión Europea sobre la renovación por otros cinco años la autorización al glifosato, Federica Ferrario, directora de la campaña de Greenpeace Agricultura Italia , dijo: ‘El voto de hoy es un regalo para las corporaciones agroquímicas, a expensas de salud y el medio ambiente Sin embargo, el voto impopular de Italia ha demostrado una vez más que da prioridad a la protección de las personas, no a las ventas de quienes producen y comercializan el glifosato “.

El malestar de mis amigos pudo verse en los correos recibidos hoy, desde Francia, el Dr Robert Bellé me manifestó “Esto es horrible…una catástrofe”, a minutos de la votación. Quedé abatida. Desde Italia comenzaron a llegar las noticias. El reconocido Ingeniero Agroecologo,profesor Giuseppe Altieri, me recordó la legislación que la UE está violando con esta decisión:

-” El glifosato está prohibido en Italia para uso agrícola desde el 1 de enero de 2014, con la entrada en vigor de D. lgs. 150/2012 imponiendo la agricultura integrada en toda Italia. Lo mismo se aplica en toda Europa, ya que es una directiva europea aplicada ahora por los Estados miembros …” La agricultura integrada, sobre la base de la legislación de referencia (Decisión CE de 30-12-1996, inmediatamente aplicable desde hace 21 años atrás! (sic), no permite el uso de agentes deshidratantes químicos que reemplacen los medios mecánicos como corte de césped o injertos antes de la siembra. El glifosato como desecante sin embargo, todavía está siendo financiado, incluso con los pagos agroambientales de los planes de desarrollo rural regional, a la que llaman la agricultura integrada o de conservación, mientras que destruyen la fertilidad del suelo y la salud humana ligada a la tierra.” dijo.

-“En resumen, hoy no es necesario pedirle a alguien que prohíba el Glifosato, ya que el producto ya está prohibido por las normas europeas que requieren técnicas de sustitución que son muy efectivas, aunque más costosas …… ya que los costos sociales del glifosato son muy superiores a los supuestos beneficios para algunos agricultores …”, dijo, y citó la Carta Magna de su páis: -“Además, la constitución italiana establece que la actividad económica debe ser regulada con fines sociales (Artículo 41), así como la explotación racional de la fertilidad del suelo (Art. 44). Por otra parte, nadie ha demostrado la seguridad del glifosato sobre la base del principio de precaución, no se puede utilizar para venderlo, sobre todo después de la clasificación de la IARC como probable carcinógeno, según el’ art.32 de la Constitución, que protege el derecho inviolable a la salud, de acuerdo con el principio de precaución. La probabilidad en este caso no depende del producto, sino en el grado de sensibilidad de los individuos y la desgracia de ingerir más o menos residuos … y tenemos leyes que pueden regular una ruleta rusa como la contaminación por pesticidas, pero sólo el principio de precaución que impone técnicas alternativas (cortar el césped, o su entierro antes de sembrar cultivos), obligatoria y prioritaria respecto de los derechos constitucionales y compensar sustancialmente por fondos públicos previstos en los pagos agroambientales, que sin embargo hasta ahora a menudo, ha financiado la compra del desecante, la creación de la llamada “agricultura de conservación” … una vez más, exactamente lo contrario de la verdad, como decía Monsanto (ahora Bayer), cuando declaró que el glifosato era biodegradable, y hoy en día es el principal residual recuperado de ISPRA en aguas de toda Italia.” concluyó. Haciendo referencia al Instituto Nacional Italiano para la Protección e Investigación del Medio Ambiente (ISPRA).

Y así una vez más vemos como el looby de las multinacionales, se impone a la Ley, a la vida, a cada uno de los países del planeta, para imponer su veneno, a cualquier precio.

¿Cuánto recibieron como pago los representantes alemanes para que postura defina la votación de hoy? No lo sabemos y tampoco importa. Alemania firmó hoy nuevamente una “solución final” que continúa el holocausto silencioso. No les importó nada. El Presidente de la Comisión Europea, fué fiel a sus propias palabras: “Cuando las cosas se ponen difíciles, tienes que mentir.” y así lo hizo Jean-Claude Juncker, quien también alguna vez dijo : “Estoy listo para ser insultado por ser insuficientemente democrático, pero quiero ser serio … Estoy a favor de debates oscuros y secretos”.

Sin dudas el debate de hoy sobre el glifosato, fué de lo más oscuro y secreto, y en detrimento de toda la humanidad.-