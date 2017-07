La precandidata del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, quien otorgó una entrevista publicada hoy por la Revista Paula donde aborda sus preferencias políticas y sociales, deslizó una polémica crítica al gobierno de Salvador Allende.

La candidata de RD y el Movimiento Autonomista fue consultada sobre temas tributarios, como el de aplicar reformas más fuertes en ese sentido de ser electa presidenta, diciendo que ella era partidaria de aplicarle más impuestos a los más ricos, cuando fue consultada si estaba cómoda con el modelo del ex Presidente Salvador Allende.

“No es lo mismo porque estamos en otro contexto. Yo prefiero un estado que no sea totalitario porque no creo en un estado totalitario, pero sí en uno robusto, que pueda emprender y mover la economía si no la mueve el privado”, dijo Sánchez, dejando boquiabiertos a miles de militantes del Frente Amplio de reconocida defensa de las proyecto de la UP.

La periodista también apuntó, en la misma respuesta, a los altos ejecutivos y dueños de grandes grupos económicos en Chile, a quienes señaló como “los malos de la película”. “Siempre se oponen a los cambios, se oponen a mejorar las condiciones de otros que no sean ellos mismos”, expresó.

Sin embargo, durante la mañana del sábado, la precandidata del Frente Amplio se retractó de sus declaraciones sobre el Gobierno de Salvador Allende, a través de Twitter.

*Fuente: El Mostrador