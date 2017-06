Una querella acusando de ser “autores, cómplices y encubridores en el presunto delito de contrabando”, presentó el Servicio Nacional de Aduanas, representado, dando un vuelco al caso, después de 2 meses y medio tensionando con ello, las relaciones entre Chile y Bolivia. La denuncia es contra Roberto Castro Chacama, Sergio Arqueros Avalos y Mario Challapa Challapa. Se trata de los mismos transportistas que acusaron a los 9 funcionarios bolivianos, actualmente recluidos en el penal de Alto Hospicio, por robo, contrabando y porte ilegal de armadas. dando un vuelco al caso, después de 2 meses y medio tensionando con ello, las relaciones entre Chile y Bolivia.

Según la acción legal ingresada por María del Pilar Barrientos al Juzgado de Garantía de Pozo Almonte, señala que los tres transportistas tienen responsabilidades como “autores, cómplices y encubridores en el presunto delito de contrabando”. Denuncia que fue acogida, en contra Roberto Castro Chacama, Sergio Arqueros Avalos y Mario Challapa Challapa.

El Delito de “Contrabando de salida”, por el cual se le acusa a los transportistas chilenos está sancionado en los artículos 168 y 178 de la Ordenanza de Aduanas. Cabe señalar que en entrevista realizada por este portal Edición Cero al abogado Claudio Vila, dijo que quienes acusaron a sus representados, los funcionarios públicos de Bolivia, reconocieron en el marco de la investigación, que portaban mercancía de contrabando que debían entregar hacia el lado de Bolivia y que eso era una práctica habitual.

Señaló en esa entrevista:

“Ponemos el acento en que se les está acusando de robos de especies, especies que en primer lugar, no se sabe quién o quiénes son los dueños. Además, corresponde a especies que son productos de otros delitos, que provienen de contrabando; lo que está acreditado por Carabineros y los mismos denunciantes. Estos últimos que declaran ante la Fiscalía y Carabineros, y dicen que esa carga estaba destinada para ingresar en forma clandestina a través de pasos no habilitados a Bolivia, como contrabando. Además señalan que esa es su actividad habitual. O sea, no hay duda que se trata de carga de contrabando”.

(Ver entrevista completa en: http://www.edicioncero.cl/2017/05/74671/)