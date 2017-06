Los periodistas siempre manejamos más información de la que publicamos. Y eso tiene que ver con el sentido ético de no revelar las fuentes de información cuando entregan lo que en la jerga profesional, denominados “off de record”, es decir, que no se puede difundir; o bien, usar la información, sin adjudicar a la fuente en cuestión. Además, debemos aplicar los necesarios filtros de rigurosidad para no informar en forma incorrecta.

En el caso de los 9 funcionarios públicos bolivianos, que realizaban una labor de fiscalización en la zona de fronteras entre Chile y Bolivia, ha tenido un despliegue de cobertura internacional, impactando fuertemente en la imagen de Chile como país, porque, hay que decirlo, la postura oficial del gobierno, fue entrampando el tema e inclinando la balanza de la opinión pública internacional a favor de Bolivia. Evo, el Presidente, hace sentir fuerte su voz y logra captar la atención.

Por ello me pregunto, como titulo este comentario: ¿Era necesario?. Y completo la idea: ¿Era necesario exponer a la Presidenta Bachelet en un tema de política internacional y relaciones bilaterales? Los expertos ¿no fueron capaces de aplicar un enfoque prospectivo para analizar los escenarios que se vendrían? Cuesta creer que no fueran capaces de vislumbrar lo que hoy vivimos.

La Presidente Bachelet lo dijo públicamente, que los bolivianos detenidos en la zona de fronteras, lo estaban por robo, porte ilegal de armas y contrabando; aclaró, por supuesto, que eso lo determinaría la justicia… pero lo dijo. A poco más de dos meses, otro organismo del Estado de Chile, debió aplicar la ley y querellarse contra los camioneros chilenos, acusándolos de contrabando; la figura utilizada es la de “contrabando de salida”, porque la mercancía iba en tránsito, pero no alcanzó a pasar a Bolivia.

¿Por qué no pasó a Bolivia? Porque los 2 policías y 7 aduaneros bolivianos, lo impidieron. Esto, en virtud de una lucha contra el contrabando y el narcotráfico que realizan día a día en la frontera, funcionarios de ambos gobiernos, es decir, de Chile y Bolivia. Como muestra, un botón: en agosto de 2016, dos carabineros que cubrían la misión de lucha contra el narcotráfico, fueron detenidos en la frontera con Bolivia y estuvieron retenidos temporalmente en territorio del vecino país, mientras la situación se aclaraba; cuando ello ocurrió, fueron devueltos a Chile, en virtud de protocolo de colaboración entre ambas naciones.

Este hecho fue informado por diversos medios. Puede revisar antecedentes, por ejemplo, en el portal de 24 Horas

http://www.24horas.cl/nacional/bolivia-devuelve-a-chile-a-dos-carabineros-que-cruzaron-la-frontera-2116887

Fue el Ministro del Gobierno de Interior de Bolivia, el que informó de la decisión, luego de acreditar la identidad de los policías chilenos y de comprobar que perseguían a un Boliviano que portaba drogas. Entonces, no sólo devolvieron a los chilenos, sino que también detuvieron a su compatriota sorprendido in fraganti, en la comisión de delito.

Llama la atención, que desde las primeras declaraciones, los transportistas chilenos señalaron que llevaban mercancía de contrabando, que no sabían quién era el o los propietarios de la carga; además declararon que era una práctica común, diaria, en la zona de frontera… Llama la atención, repito, que el gobierno mantuviera su estrategia de la vía judicial. En todo caso, habiéndose judicializado un tema que se pudo abordar por la vía diplomática, se entró a un camino sin retorno, porque el ejecutivo, no puede intervenir en otro poder del Estado, en este caso el judicial.

A los bolivianos, se les negó la libertad condicional. Incluso, se les negó que estuvieran bajo custodia de un tercero y debieron permanecer –con todos los resguardos necesarios-, pero en la cárcel-, ubicada en la comuna de Alto Hospicio. Han pasado dos meses y medio, a la espera de un juicio abreviado. ¿Era necesario? Me pregunto en este caso, ¿era necesario maltratar de tal forma a funcionarios que cumplían con su deber?

Sugiero, si quiere profundizar, leer entrevista realizada ya hace un par de semanas, al abogado chileno, Claudio Vila, ex gobernador de la Provincia del Tamarugal, quien es parte de la defensa de los funcionarios públicos. Al profesional se le ha acusado de antipatriota, de usar información privilegiada a la que tuvo en su calidad de autoridad, etc., etc. Parece que los porfiados hechos hoy le dan la razón al abogado que sostiene la defensa de los bolivianos.

Leer entrevista en: Claudio Vila, abogado comprometido con causas reivindicativas dice que lo tienen “sin cuidado”, críticas por defensa a bolivianos apresados en la frontera

Sobre el juicio abreviado, el Senador Fulvio Rossi opinó:

Mala señal juicio abreviado en caso de militares bolivianos:robo con intimidación con armamento militar en territorio chileno:Penas altas ! — Fulvio Rossi (@FulvioRossiC) 24 de mayo de 2017

Retomo el párrafo inicial de este artículo. Cuando ocurrieron los hechos, el 19 de marzo de este año y de acuerdo a los protocolos, entiendo que de inmediato se activaron las comunicaciones con el nivel central. Entiendo también que desde una mirada superior, quizás más castrense, se sugiere que se apliquen los protocolos y se devuelva a los funcionarios púbicos, una vez que se verificara la veracidad de su versión. Así quedó. Pero, en menos de lo que canta un gallo, aparece la postura oficial de gobierno que va en sentido exactamente opuesto. ¿Era necesario? Me pregunto, ¿era necesario exponer a Bachelet, señalando lo que todos los chilenos escuchamos? Vale considerar que la detención de los funcionarios bolivianos, ocurrió previo a la réplica de Bolivia ante el tribunal de La Haya, tema bastante mayor, por cierto.

Respecto del abordaje de este tema, quizás, digo, alguien con influencia, carente de mirada estratégica desde la lógica del Estado; quizás desde nuestra misma Región de Tarapacá, hizo caso omiso a la primera recomendación y opinó a sabiendas, en una línea que terminaría complicando todo el panorama. Así, se posibilitó que un tema que se habría solucionado en un par de horas… o en uno o dos días si se quiere, sea hoy, una verdadera bomba de tiempo, que explotó justo horas antes que la Mandataria diera su cuenta pública al país… su ultima cuenta pública.

Este y tantos otros ejemplos demuestran cómo en este país, se actúa más en base a los proyectos personales, que a los grandes proyectos y objetivos colectivos. Todos tratan de ganar, de “llevar agua a su molino”, aplicando el dicho “cueste lo que cueste”, porque ven enemigos en todos lados.

Sugiero ver un informe a Ahora Noticias, cuando recién se produjo el problema en la frontera:

Bachelet acusa a detenidos bolivianos de robo de un camión en territorio chileno

Quiero abordar otro tema que tiene que ver con vivir en una zona de fronteras, como ocurre en la zona norte. Tenemos una potente zona de fronteras en Arica-Tacna, con dos ciudades que se relación día a día; se producen intercambios comerciales, diversión; se establecen relaciones familiares, temáticas de interés común, etc. Por lo tanto, es fácil entender que ambas urbes, dependen mucho más de lo que ocurre en la otra, que en sus respectivas capitales nacionales y sus respectivos países.

En Tarapacá, compartimos una amplia zona de fronteras con Bolivia, en el Altiplano. Tan inmenso que resulta imposible distinguir donde termina un territorio y comienza el otro; con la existencia de un paso fronterizo oficial y muchísimos pasos no habilitados, que se usan día a día y no sólo en actividades ilícitas. Es lo que ocurre en este espacio transfronterizo, que de algún modo, genera zonas de interacción y de dependencia. De allí que hay acuerdos y protocolos de colaboración que operan, pero que en el caso de los bolivianos detenidos, no se consideraron. ¿En qué pensaban los que tomaron las decisiones? ¿Qué cuentas sacaron los que, quizás, influyeron en los que toman las decisiones? ¿Se detuvieron aquellos, cómo salpicaría a la Presidenta, una estrategia errada? Y más aún, cuando está terminando su gestión como Mandataria.

El tema que queda en contra de los funcionarios bolivianos, es que estaban en territorio chileno. Vale, entonces, señalar que reconocer esa línea de frontera, que recorre cientos de kilómetros demarcando hasta donde llega un país y donde empieza el otro, es un dato bastante inexacto, a la hora de caminar por el altiplano; más aún, de realizar tareas de fiscalización o de persecución de un sospechoso, como le ocurrió el año pasado, a los policías chilenos. ¿Era necesario desconocer esta realidad local, transfronteriza antes de transitar por una camino sin retorno, que afecta las ya afectadas relaciones bilaterales?… Hasta hubo personajes que pidieron presencia militar en la zona.

Tampoco hay que desconocer que este escenario, quizás… artificiosamente construido, es más favorable para Bolivia, que para Chile. Basta revisar la prensa, donde el vecino país ha sido tema en toda la prensa internacional y ha logrado el apoyo de líderes connotados. Evo Morales hasta habló de “secuestro”, desde el inicio.

Nuestros hermanos bolivianos secuestrados por carabineros de Chile son rehenes de una injusticia, exigimos su inmediata liberación. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 20 de marzo de 2017

Es el mismo Presidente Evo Morales, el que lidera la lucha para que sus compatriotas recluidos en el penal de Alto Hospicio, sean liberados.