22 de mayo, 2017

Un grave episodio de discriminación vivó una mujer trans, luego de que la propietaria de un hospedaje le negara alojamiento sólo en razón de su identidad género, en Puerto Montt, denunció hoy el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

La afectada, J.B, precisó que al acercarse la semana anterior al hospedaje, ubicado en Ancud #109, no tuvo ningún problema al inicio, a un punto que alcanzaron a cobrarle 20 mil pesos por el alojamiento.

Sin embargo, “al ver la dueña del recinto la cédula de la clienta y darse cuenta que era identificaba con un nombre y sexo legal masculino, le negó toda posibilidad de hospedaje, humillándola e incurriendo en abierta discriminación”, denunció el Movilh.

En efecto, relató la afectada “cuando la empleada me pasó a recepción a registrarme, se dio cuenta de que yo era transexual. Le llevó mi carnet a la dueña del local, pese a que le exigí que no hiciera por ser parte de mi vida privada”, relató la afectada al Movilh.

Acto seguido, añadió la mujer, “la dueña me tiró la plata encima de la mesa, alegó que no quería tener problemas y que no me daría hospedaje. Le pregunté qué problemas podría tener y no me dijo nada. Una clienta intentó defenderme, pero no escuchaban razones. Entonces comencé a grabar parte de la conversación para que quedara registro”.

El vocero de Movilh-Los Lagos, José Arcos, precisó que esta “conducta violenta la Ley del Consumidor y la Ley Zamudio, la cual protege explícitamente a las personas trans de los actos discriminatorios. Hechos tan deleznables como éste no pueden tener espacio en Los Lagos ni en ningún otro lugar”.

Añadió que “en estos momentos estamos evaluando qué acciones legales cursar. El abuso, el estigma y la discriminación no pueden quedar impunes. Merecen la máxima sanción”.

