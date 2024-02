Gaza / Israel: a propósito de la segunda solicitud de medidas provisionales urgentes ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de Sudáfrica contra Israel

14 de febrero de 2024

Las citas hechas por el autor, en idioma inglés, han sido traducidas al castellano por la Redacción de piensaChile, para ayudar a aquellos lectores que no dominan ese idioma. Esta traducción no es texto oficial de la ONU. Ella fue hecha con ayuda de software, por lo que solicitamos disculpas por posible inexactitudes. Agradeceremos las observaciones que sean necesarias.

La Redacción de piensaChile

inglés. El pasado 12 de febrero del 2024, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dió a conocer una segunda solicitud formal de medidas provisionales urgentes solicitadas por Sudáfrica contra Israel luego de la primera presentada el pasado 29 de diciembre del 2023: el texto del esta segunda solicitud puede ser consultado en este enlace oficial de la CIJ en

La segunda solicitud en breve

En el texto se lee en particular que las acciones planeadas en Rafah para esta segunda semana de febrero del 2024 por parte de Israel deben ser frenadas a toda costa ante el drama insento que van a provocar:

«7. The Republic of South Africa is gravely concerned that the unprecedented military offensive against Rafah, as announced by the State of Israel, has already led to and will result in further largescale killing, harm and destruction in serious and irreparable breach both of the Genocide Convention and of the Court’s Order of 26 January 2024. Accordingly, and having regard to the situation of extreme emergency, the Republic of South Africa respectfully requests that the Court exceptionally consider exercising its power under Article 75(1) of the Rules of Court. Article 75(1) provides that: «The Court may at any time decide to examine proprio motu whether the circumstances of the case require the indication of provisional measures which ought to be taken or complied with by any or all of the parties.»

8. The Court retains full discretion to exercise this power in the Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (South Africa v. Israel), without any hearing or submissions by parties, and should do so, pursuant to the precedent case of LaGrand (Germany v. United States of America),19 given the extreme urgency of the situation and the imminent risk of harm. As stated by the Court in LaGrand, the Court «may, in the event of extreme urgency, proceed without holding oral hearings» to order provisional measures,26 and «it is for the Court to decide in each case if, in the light of the particular circumstances of the case, it should make use of the said power»?’

9. In LaGrand, the Court exercised its Article 75(1) power in a situation of extreme urgency affecting one individual. Here there is a situation of extreme urgency affecting an estimated 1.4 million vulnerable Palestinians in Rafah, at least half of them children. They are at serious risk of irreparable harm to their right to be protected from acts of genocide contrary to Articles II and II of the Genocide Convention, by a State which has already been found by this Court to be acting in plausible breach of its obligations under that Convention».

Traducción:

«7. La República de Sudáfrica está gravemente preocupada por el hecho de que la ofensiva militar sin precedentes contra Rafah, anunciada por el Estado de Israel, ya ha provocado y provocará nuevas matanzas, daños y destrucción a gran escala, en violación grave e irreparable tanto de la Convención sobre el Genocidio como de la Orden de la Corte de 26 de enero de 2024. En consecuencia, y habida cuenta de la situación de extrema emergencia, la República de Sudáfrica solicita respetuosamente que la Corte considere excepcionalmente la posibilidad de ejercer la facultad que le confiere el artículo 75.1 del Reglamento de la Corte. El artículo 75(1) establece que: «La Corte podrá decidir en cualquier momento examinar de oficio si las circunstancias del caso requieren la indicación de medidas provisionales que deban ser tomadas o cumplidas por alguna o algunas de las partes.» 8. El Tribunal conserva plena discreción para ejercer esta facultad en la Aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en la Franja de Gaza (Sudáfrica c. Israel), sin audiencia ni presentaciones de las partes, y debería hacerlo, de conformidad con el precedente del caso LaGrand (Alemania c. Estados Unidos de América)19 , dada la extrema urgencia de la situación y el riesgo inminente de daño. Como declaró el Tribunal en LaGrand, el Tribunal «puede, en caso de extrema urgencia, proceder sin celebrar audiencias orales» a ordenar medidas provisionales,26 y «corresponde al Tribunal decidir en cada caso si, a la luz de las circunstancias particulares del caso, debe hacer uso de dicha facultad»…». 9. En LaGrand, el Tribunal ejerció su competencia en virtud del apartado 1 del artículo 75 en una situación de extrema urgencia que afectaba a un individuo. Aquí existe una situación de extrema urgencia que afecta a unos 1,4 millones de palestinos vulnerables en Rafah, al menos la mitad de ellos niños. Corren un grave riesgo de sufrir un daño irreparable a su derecho a ser protegidos de actos de genocidio contrarios a los artículos II y II de la Convención sobre el Genocidio, por parte de un Estado que ya ha sido declarado por este Tribunal culpable de actuar en violación plausible de sus obligaciones en virtud de dicha Convención». Tuvimos la oportunidad de analizar el alcance de la ordenanza dada a conocer el pasado 26 de enero por parte de la CIJ, la cual ha sido ignorada por Israel desde esa fecha en Gaza: remitimos a nuestros estimables lectores a una nota previa nuestra titulada «Gaza / Israel: a propósito de la ordenanza de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)«.

Una ordenanza de la CIJ que espera desde el 26 de enero ser acatada En el último estado de situación disponible elaborado por Naciones Unidas (al 14 de febrero del 2024, véase informe) se lee que las acciones mortiferas incesantes de Israel se mantienen con saldos en muertes y heridos injustificables: • Intense Israeli bombardment from air, land and sea continues to be reported across much of the Gaza Strip, resulting in further civilian casualties, displacement, and destruction of civilian infrastructure. Ground operations and heavy fighting between Israeli forces and Palestinian armed groups also continue to be reported, especially in Gaza’s southern city of Khan Younis. • Between the afternoon of 13 February and 12:00 on 14 February, according to the Ministry of Health (MoH) in Gaza, 103 Palestinians were killed, and 145 Palestinians were injured. Between 7 October 2023 and 12:00 on 14 February 2024, at least 28,576 Palestinians were killed in Gaza and 68,291 Palestinians were injured, according to MoH in Gaza. • Between the afternoons of 13 and 14 February, there were no Israeli soldiers reported killed in Gaza. As of 14 February, 230 soldiers have been killed and 1,352 soldiers injured in Gaza since the beginning of the ground operation, according to the Israeli military. In addition, over 1,200 Israelis and foreign nationals have been killed in Israel, according to the Israeli authorities, the vast majority on 7 October. As of 14 February, the Israeli authorities estimate that about 134 Israelis and foreign nationals remain captive in Gaza and reportedly include fatalities whose bodies are being withheld. • Airstrikes on Gaza’s southernmost city of Rafah and statements by Israeli officials have heightened concerns about a possible ground invasion in Rafah where well over one million people are crammed amid insecurity and acute shortages of shelter, food, clean water, and medical care. On 13 February, Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs and Emergency Relief Coordinator, Martin Griffiths, warned that a military operation in Rafah “could lead to a slaughter in Gaza” and “leave an already fragile humanitarian operation at death’s door,” noting that the “Government of Israel cannot continue to ignore these calls” by the international community«.

Traducción:

• Se sigue informando de intensos bombardeos israelíes desde el aire, la tierra y el mar en gran parte de la Franja de Gaza, que han causado más víctimas civiles, desplazamientos y destrucción de infraestructuras civiles. También se sigue informando de operaciones terrestres y de intensos combates entre fuerzas israelíes y grupos armados palestinos, especialmente en la ciudad de Jan Yunis, en el sur de Gaza. • Entre la tarde del 13 de febrero y las 12:00 horas del 14 de febrero, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, murieron 103 palestinos y 145 resultaron heridos. Entre el 7 de octubre de 2023 y las 12:00 del 14 de febrero de 2024, al menos 28.576 palestinos murieron en Gaza y 68.291 resultaron heridos, según el Ministerio de Sanidad de Gaza. • Entre las tardes del 13 y el 14 de febrero, no se informó de la muerte de ningún soldado israelí en Gaza. Hasta el 14 de febrero, 230 soldados habían muerto y 1.352 habían resultado heridos en Gaza desde el comienzo de la operación terrestre, según el ejército israelí. Además, más de 1.200 israelíes y extranjeros han muerto en Israel, según las autoridades israelíes, la gran mayoría el 7 de octubre. A 14 de febrero, las autoridades israelíes calculaban que unos 134 israelíes y extranjeros permanecían cautivos en Gaza, entre los que, al parecer, se encontraban víctimas mortales cuyos cadáveres permanecían retenidos. • Los ataques aéreos contra Rafah, la ciudad más meridional de Gaza, y las declaraciones de funcionarios israelíes han aumentado la preocupación por una posible invasión terrestre en Rafah, donde se hacinan más de un millón de personas en medio de la inseguridad y la grave escasez de refugio, alimentos, agua potable y atención médica. El 13 de febrero, el Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro de Emergencia, Martin Griffiths, advirtió de que una operación militar en Rafah «podría llevar a una matanza en Gaza» y «dejar a las puertas de la muerte una operación humanitaria ya de por sí frágil», señalando que el «Gobierno de Israel no puede seguir ignorando estos llamamientos» de la comunidad internacional».

Tal y como se puede observar, Israel no ha modificado su accionar en Gaza desde el 26 de enero del 2024 sino que mantiene sus bombardeso incesantes, despropocionales e indiscriminados sobre Gaza.

Acciones ante la justicia internacional de otros Estados

nota previa titulada «Gaza / Israel: a propósito de la reciente solicitud de intervención de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en la demanda de Sudáfrica contra Israel«. Con relación a otros Estados, que observan el accionar de la diplomacia sudafricana, tuvimos la oportunidad en una nota anterior de explicar el alcance de la solicitud de intervención presentada por Nicaragua el pasado 22 de enero, la cual fue dada a conocer por la CIJ el 8 de febrero del 2024: véase nuestratitulada ««.

francés y en inglés. En cuanto al texto de la primera demanda sudafricana como tal presentada el 29 de diciembre del 2023, cuya lectura completa se recomienda (y en particular el detalle de las escalofriantes declaraciones oficiales de las máximas autoridades de Israel en los párrafos 101-107), se puede consultar de manera integral eny en articulo titulado «Implications of the ICJ Order (South Africa v. Israel) for Third States«, cuya lectura completa se recomienda), el autor precisa en sus conclusiones la tarea que espera a los Estados ante el desafio que Israel plantea a la comunidad internacional, al no parecer dispuesto a acatar lo ordenado por la CIJ desde el pasado 26 de enero del 2024: Precisamente, en unas recientes reflexiones del Profesor Al Tamimi publicadas en el portal de EJIL-Talk (véasetitulado ««, cuya lectura completa se recomienda), el autor precisa en sus conclusiones la tarea que espera a los Estados ante el desafio que Israel plantea a la comunidad internacional, al no parecer dispuesto a acatar lo ordenado por la CIJ desde el pasado 26 de enero del 2024: «Since the ICJ handed down its provisional measures Order on 26 January, Israeli forces have reportedly killed hundreds of Palestinians as per UNOCHA’s daily briefings, civilians waiting to receive humanitarian aid were shot and injured, hospital staff have been killed, and government ministers called for the displacement of Palestinians from Gaza at a far-right conference. These events underscore the real and imminent risk of irreparable damage facing rights plausibly protected under the Genocide Convention. At a time when the credibility of international law hangs in the balance, the ICJ demonstrated the enduring relevance of its guidance by issuing a firm ruling in front of an expectant legal and non-legal community. States are now called upon to ensure, beyond assurances and words, that they are ready to take action to ensure compliance». Traducción: «Desde que la CIJ dictó su auto de medidas provisionales el 26 de enero, las fuerzas israelíes habrían matado a centenares de palestinos, según los informes diarios de la OCAH, civiles que esperaban recibir ayuda humanitaria habrían sido tiroteados y heridos, personal hospitalario habría sido asesinado y ministros del gobierno habrían pedido el desplazamiento de los palestinos de Gaza en una conferencia de extrema derecha. Estos sucesos ponen de relieve el riesgo real e inminente de daños irreparables a los que se enfrentan derechos plausiblemente protegidos por la Convención sobre el Genocidio. En un momento en que la credibilidad del derecho internacional pende de un hilo, la CIJ demostró la pertinencia duradera de sus orientaciones emitiendo un fallo firme ante una comunidad jurídica y no jurídica expectante. Ahora se pide a los Estados que aseguren, más allá de las garantías y las palabras, que están dispuestos a tomar medidas para garantizar su cumplimiento». Un riesgo «plausible» de genocidio en Gaza, confirmado por la CIJ desde el 26 de enero del 2024, y un Estado que, desde entonces, sigue desafiando con su accionar insensato en Gaza a la justicia internacional, interpelan a todos los integrantes de la comunidad internacional, y ello desde diversos planos, sea a nivel nacional, sea a nivel internacional. A modo de ejemplo, en el plano nacional, el pasado 12 de febrero, las autoridades de Israel fueron informadas de una sentencia de una corte nacional que ordena el cese inmediato de exportaciones de componentes hacia Israel para aviones de combate F-35 desde Países Bajos (véase nota de la BBC del 12 de febrero). Foto extraida de nota de prensa del Times of Israel, en su edicion del 12 de febrero del 2024, titulada «Court orders Netherlands to stop F-35 parts delivery to Israel over war on Hamas». Con relación a otra instancia internacional con sede en La Haya, la Corte Penal Internacional (CPI), en otra nota anterior, titulada «Gaza / Israel: a propósito del anuncio de remisión conjunta de México y de Chile a la Corte Penal Internacional (CPI)» pudimos analizar los alcances de la remisión conjunta hecha por Chile y México ante el drama que se vive en Gaza. A modo conclusivo En este inicio del 2024, un Estado como Sudáfrica se destaca ante el mundo por su incansable batalla legal ante la justicia internacional en aras de lograr frenar las pretensiones de Israel en Gaza, reforzando su prestigio e imagen como raramente observado. Poner a prueba a la justicia internacional y defender los principios elementales del derecho internacional humanitario ante la insensatez del accionar militar de Israel en Gaza deberian de poder ser asumidos por muchos otros Estados. No obstante, muchos se mantienen sumidos en una pasividad e inacción que llaman poderosamente la atención. En particular los Estados de Europa, de la península arábica así como y los ubicados en el Norte del continente americano, de los cuales se esperaba una mayor consistencia con sus posiciones en defensa de la justicia internacional y de las reglas que imperan en el ordenamiento jurídico internacional. Es de precisar que ente las acciones interpuestas legales por Sudáfrica, el aparato estatal de Israel no ha logrado dar respuestas convincentes. El hecho que la ordenanza emitida por la CIJ el pasado 26 de enero fuera adoptada con 16 votos a favor y una sola jueza en contra, o en algunos puntos del dispositivo, con 15 votos a favor y 2 votos en contra, evidencian la incapacidad del discurso oficial de Israel en convencer y la debilidad de su defensa legal ante los jueces de La Haya. Dada la contundencia obtenida por la diplomacia sudafricana, Israel no ha podido más que lanzar desde diversos sectores improperios, amenazas y otras reacciones iracundas que ya no impresionan mayormente, desafiando abiertamente a todo los integrantes de la comunidad internacional. nota de prensa publicada el 8 de febrero, se puede leer que: Al respecto, es de notar que recientemente la jefa de la diplomacia sudafricana hizo ver que recibe amenazas veladas en redes sociales, apuntando sin tapujos hacia los servicios de inteligencia israelíes. En estapublicada el 8 de febrero, se puede leer que: «I felt that [it would] be better if we had extra security. But what I’m more concerned about is my family, because in some of the social media messages my children are mentioned and so on, but this is par for the course. The Israeli agents, the intelligence services, [this] is how they behave, and they seek to intimidate you, so we must not be intimidated. There is a cause that is under way«. Traducción: «Me pareció que [sería] mejor si tuviéramos más seguridad. Pero lo que más me preocupa es mi familia, porque en algunos de los mensajes de las redes sociales se menciona a mis hijos, etc., pero esto es normal. Los agentes israelíes, los servicios de inteligencia, [así] es como se comportan, y buscan intimidarte, así que no debemos dejarnos intimidar. Hay una causa en marcha».

-El autor, Nicolas Boeglin, es Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).

Contacto : nboeglin@gmail.com.

