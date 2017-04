Clara Bensan, la contadora del ex Mandatario Eduardo Frei Ruiz-Tagle, condenada esta semana en el marco del caso SQM como autora del delito reiterado de declaraciones de impuestos maliciosamente falsas, comentó que el ex Presidente, en el marco del mismo caso, quiere proteger a su hija.

Clara Bensan dice que “sabía que no estaba bien facturar a SQM”

“Lo que yo creo es que él quiso y lo que quiere hasta hoy día es proteger a todo evento a su hija Magdalena, porque ella era una de las personas encargadas de los dineros. Yo con ella tuve muy poco trato, las campañas son brutales, no hay tiempo”, expresó.

Agregó que la hija del ex Presidente “era una de las personas encargadas de los dineros”, aunque descartó tener una relación de cercanía con ella: “Yo con ella tuve muy poco trato, las campañas son brutales, no hay tiempo”, expresó. Asimismo, rechazó que Eduardo Frei Ruiz-Tagle supiera de los aportes de SQM a su campaña. “Es casi imposible que un candidato a Presidente sepa ese nivel de detalles, las campañas son desgastantes, demandantes, no creo que se enteren de cada una de esas cosas”.

La ex militante DC, aparte de acusar que no recibió ningún apoyo del ex Presidente durante el proceso judicial en su contra, rechazó que Frei supiera de los aportes de SQM a su campaña. “Es casi imposible que un candidato a Presidente sepa ese nivel de detalles, las campañas son desgastantes, demandantes, no creo que se enteren de cada una de esas cosas. Yo conocí a Giorgio en las cenas de recolección de dinero de la primera campaña de Bachelet. Ahí llegaban empresarios y dejaban cheques de $ 600 mil y a veces de varios millones”, señaló en entrevista con La Tercera.

Además, apuntó a la transversalidad del financiamiento irregular de la política. ” ¿Por qué crees que tantos DC se alejaron de mí? Nadie me preguntó: ‘Clara, ¿qué pasó?’, porque todos sabían lo que se hacía, y tuvieron miedo que aparecieran en la investigación, pero yo creo que a mí me tocó porque estaba preparada, me había preparado mental y espiritualmente toda mi vida para esto, por eso fui y estoy fuerte. Nadie del partido se acercó, ni ‘el Gute’, sólo mis amigos”

“Sabía que no estaba bien facturar a SQM (…) Pero había que ganarle a Sebastián Piñera”, sentenció.

*Fuente: El Mostrador