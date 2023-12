Palestina – Con el fin de la tregua, vuelve el horror a Gaza

La imagen superior muestra el enorme crater dejado por una bomba de origen norteamericano, arrojada por la aviación israeli contra zona residencial en Gaza

04 de diciembre de 2023



*Fuente: CTXT

Israeli warplanes wipe out an entire residential square in the Shujaeya neighborhood of Gaza City.#StopGazaGenocide pic.twitter.com/A5aRGIrMhR

— Quds News Network (@QudsNen) December 3, 2023