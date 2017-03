La preocupación cundió en el Frente Amplio desde el pasado miércoles 8, el día que el Servicio Electoral publicó la última actualización de las estadísticas de nuevas afiliaciones y ratificaciones a partidos políticos. Esto, ya que ninguna de las tres fuerzas integrantes de la nueva coalición de izquierda está cerca de lograr el refichaje, mientras que en cuanto a los partidos en formación el panorama no es mucho mejor: sólo Revolución Democrática ha logrado inscribir tres regiones continuas como exige la ley.

Las cifras cayeron como balde de agua fría en la articulación nacida en diciembre. En cuanto a los partidos que debían refichar militantes, el Ecologista Verde ha conseguido 1.412 firmas, concentradas en Santiago y el Bío Bío. El Partido Igualdad, en tanto, ha logrado 3.630 firmas, de las cuales al menos 1.800 son de la Región Metropolitana. El con más camino avanzado es el Partido Humanista, con 8.504 firmas centradas fuertemente en la capital pero con presencia, al menos, en todas las regiones.

Sin embargo, parece improbable que los humanistas vayan a lograr las 10 mil firmas que les restan de aquí al 14 de abril, incluso si el Servicio Electoral ratifica las 2.391 fichas que hasta el miércoles le faltaban por procesar.

En cuanto al partido Poder Ciudadano, cuya líder más visible es la ex MAS Karina Oliva, ya ha logrado constituirse en la región de Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama y Los Lagos. En la Región Metropolitana, a la que apunta Oliva en el distrito 12 (La Florida, Puente Alto, Pirque, San José de Maipo y La Pintana) tan sólo suman 119 inscritos, mientras que a nivel nacional han alcanzado un total de 1.862, sumando sólo 22 fichas por procesar en el Servel.

Por otro lado, Revolución Democrática ya alcanzó las tres regiones con continuidad territorial para ser un partido de carácter nacional legal. Estas son las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo. Además de ese requisito ya completaron dos más: la deseada Región Metropolitana y la Región de Aysén en la patagonia. En total, la tienda de Giorgio Jackson suma 9.923 inscritos legalmente, teniendo sólo 23 fichas por procesar aún.

Las cifras auguran una ardua negociación de cara a la fecha tope que se puso el Frente Amplio para definir las candidaturas a nivel nacional, el próximo 20 de marzo. Esto, ya que es probable que varias candidaturas se topen en distritos como el mencionado 12, donde además de Oliva de Poder suenan Miguel Crispi de Revolución Democrática, Andrea Salazar de Movimiento Autonomista y Valentina Olivares de Nueva Democracia.

Sin opción presidencial

Alberto Mayol (Nueva Democracia), Claudia Sanhueza (RD), Sebastián Depolo (RD) y Carlos Ruiz (IA) son algunas de las figuras que han expresado su disponibilidad para ser abanderados del Frente Amplio en las elecciones presidenciales de noviembre de este año. ¿El problema? Ninguna fuerza cumple con los requisitos para inscribir una candidatura.

Para levantar una opción presidencial legal hay dos vías. La primera es estar constituido como partido en todas las regiones del país, logrando los 18.500 militantes. La segunda vía da la opción de estar constituido sólo en ocho regiones o al menos tres con continuidad territorial, pero para eso se requiere tener 33.493 militantes inscritos.

El único partido que está cerca de estar constituido en todas las regiones es el Partido Humanista -al que solo le falta estar inscrito en la X Región. Sin embargo, aún está lejos de conseguir los 18 mil militantes.

En vista de estos antecedentes, El Desconcierto se comunicó con el sociólogo y precandidato del Frente Amplio apoyado por Nueva Democracia, Alberto Mayol.

¿Cómo afectarían las exigencias del Servel la factibilidad de su candidatura?

No contemplamos tener problemas de requisitos de candidatura. Lo tenemos trabajado. No te puedo dar los detalles porque a veces estas cosas abren la puerta para que ciertos organismos hagan cosas que más bien le convengan a ciertos partidos. Tenemos claridad de que llegamos a las primarias, a la elección y que no habrá problemas.

Pero a grandes rasgos, ¿en qué consistiría el plan ?

No puedo dar esa información. Es una planificación interna y no queremos que la interrumpan. Aquí hay muchas instituciones que van para un lado u otro según en el clima político. Nosotros vamos a llegar.

Otros partidos ya han encendido las alarmas respecto a esto.

Yo tengo la impresión de que la alarma fuera del Frente Amplio es bastante mayor que dentro de él. Nosotros tenemos un plan hace rato de cómo hacerlo, mientras en la Nueva Mayoría si Ricardo Lagos quisiera ir a una primaria ni siquiera podría ir.

Pero dada las cifras de militantes que tienen hoy tampoco podrían inscribir la candidatura. ¿Cómo podrán revertir ese escenario?

Reitero que no puedo dar los detalles porque tenemos algo planificado y decírtelos podría influir en eso. Lo que sí puedo decir es que vamos a llegar a los requerimientos. Los problemas no son graves ni irresolubles. No estaríamos haciendo este trabajo -ni estaría yo en Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir haciendo toda la pega- si tuviera problemas para resolver ese tema. Estamos en una disputa política y no voy a estar discutiendo con el Servel o esos organismos porque es una tontería.

¿El plan contemplaría por ejemplo ocupar como vehículo o “paraguas” a los partidos con mayores opciones de presentar candidaturas, como el Partido Humanista?

Hay un pacto del Frente Amplio respecto al uso de los instrumentos legales para apoyar cualquiera de las candidaturas exitosas en el proceso de primarias. Obviamente que usaremos los instrumentos del Frente Amplio. Pero toda esa discusión no nos resulta de importancia, lo que nos interesa es construir las condiciones políticas para que esos requisitos se den y no construir requisitos para las condiciones políticas.

