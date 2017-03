La periodista anunció que será candidata a la Presidencia de la República en representación del Frente Amplio, formado por distintas fuerzas emergentes. Tras una primera negativa en el mes de enero, fueron los diputados del Movimiento Autonomista y de Revolución Democrática quienes lograron levantar y apoyar la postulación de la comunicadora en la primaria pactada por los miembros del referente, instancia en la que hasta ahora está inscrito el candidato del movimiento Nueva Democracia, Alberto Mayol.

Un verdadero terremoto político y comunicacional ha desatado la información de que la periodista Beatriz Sánchez salta de lleno a la carrera presidencial en el Frente Amplio. Mujer de radio, con más de 20 años de carrera, e impulsora de una nueva forma de comunicar, mucho más “cercana, potente y ciudadanista”, ha puesto un sello activista y feminista en cada uno de los editoriales que lee día a día en su programa matutino en radio La Clave, columnas de opinión que en cuestión de segundos se viralizan y tienen un alto alcance en redes sociales.

Es debido a este “perfil disruptivo y frontal” que hace unos meses era bien vista por distintos sectores del Frente Amplio. Uno de los dirigentes del sector reconoce que “ya en diciembre sonaba fuerte su nombre, pero fue en enero cuando desde el Partido Poder la contactaron”, jugada que para muchos fue “osada y poco cuidadosa”, ya que se tenía claro que iba ser difícil que la periodista asumiera el desafío presidencial dejando atrás su larga trayectoria en el mundo de los medios de comunicación.

Luego de que esta información se filtrara a la prensa, Sánchez aclaró a través de su Twitter: “Transparencia: no estoy pensando ni me creo capaz de ser candidata presidencial. Soy y me proyecto como periodista”.

Pero, a pesar de la negativa, las fuerzas del Frente Amplio no se quedaron tranquilas y fueron principalmente el partido Revolución Democrática, del diputado Giorgio Jackson, y el Movimiento Autonomista, del parlamentario Gabriel Boric, los que mantuvieron una serie de encuentros con la periodista, con el fin de lograr que aceptara ser parte de las primarias del referente.

Es así como, luego de que el sociólogo Alberto Mayol se pusiera a disposición de la carrera presidencial por las fuerzas emergentes, y fuera proclamado y respaldado por el movimiento Nueva Democracia, liderado por el ex dirigente sindical Cristián Cuevas, la periodista decidió dar el vamos a su participación con miras a las presidenciales.

En el marco de una de las reuniones claves del equipo electoral del Frente Amplio, en la cual se definirían distintos temas acotados a las elecciones de este año, entre ellos la presentación de las cartas parlamentarias y presidenciales de las distintas fuerzas al interior del conglomerado, el rumor de que la carta de Sánchez estaba segura comenzó a aumentar, junto con que afrontaría el desafío de la mano con Movimiento Autonomista y Revolución Democrática.

La figura de la periodista viene a remecer el panorama de las primarias del Frente Amplio, el cual hace un par de meses carecía de cartas potentes para afrontar la carrera presidencial, y se sustentaba en las distintas apuestas parlamentarias que van tomando forma a lo largo del país. La ausencia de un rostro femenino y la disyuntiva entre optar por una candidatura que proviniera desde las dirigencias internas, “militantes” de cada organización, o por la opción de un rostro “más potente” y socialmente conocido, tensionaron las últimas reuniones tanto a la interna de la decena de organizaciones, como entre las distintas fuerzas.

Es así como afloraron candidaturas que fueron cayendo, como la del actual presidente de RD, Sebastián Depolo, quien finalmente apostaría por una diputación por Rancagua y se mantuvieron otras, como la de Carlos Ruiz, académico de la Universidad de Chile y militante de Izquierda Autónoma.

Fue bajo este panorama que la irrupción del sociólogo Alberto Mayol sacudió el panorama y trajo más de algún roce entre las fuerzas, lo que se amplía aún más con la aparición de Beatriz Sánchez. Una fuente proveniente de las altas direcciones del Frente Amplio señala que la irrupción de Sánchez en la carrera presidencial es “súper potente, creemos que lo que necesita el Frente Amplio es una muy buena carta, que se suma a las otras. Lo que más importa es que haya primarias interesantes y competitivas”.

Por otra parte, agregan que el hecho de que se añada un rostro femenino “con una vasta trayectoria”, le suma al proceso y deja el “escenario aún más abierto”, esto a pesar de la incertidumbre que –aseguran algunos– despierta el hecho de sea una figura del mundo de las comunicaciones que no ha ejercido un cargo en el mundo de la política tradicional. De todas formas, “hasta ahora todos los nombres que se han anunciado nos dejaría a todos medianamente conforme”, afirman.

Periodismo sin pelos en la lengua

Ejerce el periodismo hace más de 20 años y en su trayectoria ha sido reconocida por ser directa y sin pelos en la lengua a la hora de emitir una opinión respecto a temas que han calado hondo en la realidad social y política del país. También, por impulsar un estilo de periodismo diferente, mucho más cercano y comprometido con distintas demandas sociales que se han levantado en los últimos años, entre ellas la movilización estudiantil del año 2011 que pedía a gritos educación pública, gratuita y de calidad. En efecto, en más una ocasión confesó haber participado de algunas de las manifestaciones de ese año.

Tras titularse de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Concepción, su carrera se potenció detrás de los micrófonos en distintas radioemisoras del país. Así, pasó por las radios Bío Bío, Cooperativa, Chilena y ADN, estación a la que renunció tras una serie de denuncias por irregularidades en el trato hacia los trabajadores, al igual que su entonces pareja de programa, Fernando Paulsen.

En el año 2014, luego de dar vida y conducir el noticiario de La Red, “Hora 20”, fue reconocida como “la Mejor Conductora de Noticias” en los premios Fotech-Terra, en tanto que, durante el 2016, recibió el premio Raquel Correa, entregado por la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas (ANMP).

Fue durante su paso por ADN Radio y luego por el noticiario de La Red que hizo dupla con el actual precandidato de la Nueva Mayoría, Alejandro Guillier, quien en su actual rol de senador y aspirante a la presidencial ha sido entrevistado por la periodista en distintas ocasiones. Ella misma ha reconocido en distintas ocasiones que tiene una gran cercanía con el senador, “me armé un poco a su alero”, reconoció a The Clinic y agregó que “me cuesta hablar de él, porque está muy teñido de mis afectos”.

Tras el fin de “Hora 20” en La Red, la periodista se trasladó a su actual radioemisora, La Clave, en la que a diario, con Fernando Paulsen, analizan la actualidad y abren espacio de opinión y debate con distintos actores de la sociedad y política emergente. Es en dicho espacio donde ha profundizado su estilo de periodismo analítico y de opinión, principalmente a través de los editoriales, que logran un gran alcance, principalmente en redes sociales.

Lo que Beatriz le dijo a Lagos

Fue solo hace un par de semanas cuando tuvo un tenso intercambio de opinión con el también candidato presidencial Ricardo Lagos, quien relató los “avances y el progresos” que había traído la Concertación al país, ante lo cual Sánchez irrumpió y dijo:

“Ricardo, perdón, es que parece que estamos viendo la ciudadanía de manera distinta. Hoy día si hay algo que caracteriza a Chile es un discurso en que todos somos consumidores y no ciudadanos, pero parece que en la práctica también. Hoy depende de la lucas que uno tiene, la educación que recibe; de las lucas que uno tiene, la salud que recibe; de las lucas que uno tiene, el tipo de transporte que tiene… suma y sigue (…). En esas condiciones, qué tipo de ciudadanía se puede hacer, cuando fue la misma Concertación la que desactivó mucho de lo que pasaba en la calle (…). Cuando usted habla del éxito de las concesiones, no lo apreciamos de la misma manera. Cuando hablamos de lo que provocó el Transantiago, con todo lo que se ha gastado, ¿no era posible pensar en un sistema estatal? ¿Ese paradigma no podía estar presente y siempre había que hacerle el negocio al privado?”.

Feminista y activista

La lucha del movimiento estudiantil no es la única con la cual se ha reconocido a la periodista, además de haber defendido en distintas ocasiones a los dirigentes estudiantiles y sus demandas, también se ha hecho defensora de otros conflictos y ha participado en diversas manifestaciones, como las convocadas por No+AFP. Es más, en una columna publicada en Publimetro hizo presente su postura y señaló que “la discusión, la crítica, el llamado es contra el sistema imperante, el de la capitalización individual, el de ‘rascarse con las propias uñas’, el del negocio lucrativo con nuestros ahorros, el de que cada uno se salva solo. Es una crítica al corazón del modelo que se nos impuso”.

Pero sus críticas también han apuntado a las distintas situaciones de financiamiento irregular de la política. Luego de que estallara el caso de la Ley de Pesca, Sánchez indicó en uno de sus editoriales en radio La Clave: “Yo me pregunto, si la ley de Pesca favorecía a unos por sobre el resto de los chilenos y todas estas leyes… Entonces yo me pregunto, y perdónenme, ¿cómo se fue cooptando la democracia?, ¿era un pago para salir electo o eran manuales de votación? Y tengo todo el derecho a preguntármelo”.

Además su faceta activista también ha estado marcada por las demandas feministas. A finales de 2014, y en medio del debate por la tramitación del proyecto de aborto “bajo tres causales”, la periodista se sinceró y reconoció que al quedar embarazada a los 19 años pensó en abortar. “Lo discutimos harto. Al final optamos por tener a Diego, pero siempre he dicho que estoy a favor de que se legalice el aborto y sin apellido, así a secas, aborto, porque es una decisión de la mujer”, dijo a Revista Paula. Además, reconoció que al ingresar a la TV un productor le solicitó cambiar su aspecto para estar más “acorde” a los parámetros televisivos, solicitud a la cual se negó rotundamente.

Tras sus declaraciones ha sido parte de distintos foros y exposiciones en relación con la temática del aborto y también sobre el rol de la mujer en la sociedad y la lucha feminista. Es más, en la última marcha del 8 de marzo se le vio en las calles manifestándose y sosteniendo uno de los lienzos principales, junto a distintas organizaciones feministas y por la diversidad sexual.

Es este perfil directo y con un claro toque de compromiso ciudadano el que competiría con otros rostros masculinos, ligados al mundo académico, como Mayol y Ruiz, en una primaria que aún mantiene fechas tentativas, debido a que la reunión de este lunes de la comisión electoral no pudo definir las candidaturas, pues “no hubo presentación formal de ningún candidato”, aseguran desde el Frente Amplio.

En la reunión se determinó que “este miércoles se van a discutir criterios y requisitos”, además de definir el plan para las presidenciales y los equipos de primarias ciudadanas, similares a las que se realizaron para escoger al actual alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, ya que producto de los tiempos no alcanzarían a inscribir primarias legales.

