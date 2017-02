Boric y Jackson se lanzan al cuello del Servel y dicen que es “vergonzosa” la alternativa para facilitar el refichaje.

Los diputados criticaron las presiones que, a juicio de ellos, han ejercido los partidos tradicionales. “Las posibilidades de un fraude, de un gran tongo con respecto a la reinscripción de militantes, puede ser gigantesca”, afirmó el legislador de RD.

Los diputados Gabriel Boric (Movimiento Autonomista) y Giorgio Jackson (Revolución Democrática) criticaron con fuerza la decisión del Servicio Electoral (Servel) de estudiar una fórmula alternativa para facilitar el refichaje de los partidos políticos, cuyo plazo fatal llega el 14 de abril. Se trata de considerar la alternativa de implementar una fórmula de tramitación de la militancia online, a través del envío de la respectiva cédula de identidad escaneada, y no efectuar el trámite en forma presencial.

“Es una vergüenza y es escandaloso que partidos que hemos visto que estaban inflados artificialmente, por el hecho de que no logren convocar a su propia supuesta militancia a reinscribirse, faciliten o hagan un cambio en las reglas del juego y hoy día nos enteremos de que producto de presiones de estos partidos el Servel haya cedido a esto”, dijo Gabriel Boric a T13.cl.

Boric criticó el hecho de que “si hay partidos que en algún momento fueron importantes, pero que hoy día no lo son, llegó la hora de que den un paso al costado”, afirmó.

Por su parte, Giorgio Jackson aseguró que “hicieron un traje a la medida de los partidos políticos tradicionales que no logran convocar a la ciudadanía, que no logran refichar a sus militantes que evidencian que tenían padrones inventados, hiperinflados, como se suponía que estaban. Las posibilidades de un fraude, de un gran tongo con respecto a la reinscripción de militantes, puede ser gigantesca. Me parece vergonzoso que el Servel, al que le dimos autonomía para ejercer sus funciones, haya cedido de esta manera ante las presiones de los partidos, me parece inaceptable y pone en riesgo nuestro sistema partidario”.

*Fuente: El Mostrador