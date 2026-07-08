Chile, estado lumpen: Paulo Contreras (PDI, ANI), el informante de Hermosilla

Cuando Paulo Contreras alcanzó el peak de su carrera en la Policía de Investigaciones (PDI), la institución enfrentaba un terremoto. Corría marzo de 2024 y los chats alojados en el celular de Luis Hermosilla revelaron que el entonces jefe máximo de la policía civil, Sergio Muñoz, le filtraba al abogado información reservada de causas y procedimientos policiales. La oficina de Muñoz fue allanada, él fue formalizado y de inmediato quedó en prisión preventiva. La PDI quedó descabezada.

Fue la primera arista del caso Hermosilla que se escapó de la trama central del pago de coimas a funcionarios públicos de Impuestos Internos y la Tesorería. Y aunque Sergio Muñoz fue condenado un año después por el delito de revelación de secreto a una pena de tres años de libertad vigilada —tras reconocer su culpa y acceder a un juicio abreviado—, la investigación del Ministerio Público no profundizó en las distintas hebras que ligan a Hermosilla con la PDI. Si lo hubiera hecho, el nombre de Paulo Contreras habría sido imposible de obviar. Y las pruebas estaban ahí, en el celular confiscado de Hermosilla.

Según la información recopilada por Reportea para esta investigación, Contreras no es el único oficial de la PDI que le permitió a Hermosilla robustecer la red de influencias indebidas que tejió en todo el aparato estatal. Esos contactos le proveían de información relevante que le permitía influir en los tribunales, tener una voz potente en el mundo político, y en paralelo, beneficiar a sus clientes del empresariado.

Entre esos contactos, el exoficial Paulo Contreras aparece como uno de los más importantes al interior de la policía. En abril de 2024, Contreras logró escalar hasta ser el segundo a bordo de la PDI —justo después de la caída en desgracia de Sergio Muñoz— cuando asumió como Prefecto General de la institución.

Lo que entonces nadie sabía, y que él se preocupó de mantener en la más estricta reserva, era que sus chats con Hermosilla revelan la entrega de antecedentes secretos de causas judiciales y de información de inteligencia a la que el abogado no estaba autorizado a acceder. Esa es la historia que cuentan las conversaciones que sostuvieron por WhatsApp entre 2018 y 2023, respaldadas en un informe de más de 470 páginas al que Reportea tuvo acceso.

Ese antecedente tampoco se socializó en la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), organismo que Contreras integra desde marzo pasado como jefe de contrainteligencia, cargo que asumió luego de la llegada del Presidente José Antonio Kast a La Moneda.

El chat entre ambos muestra solo retazos del valioso material que Contreras le hizo llegar al abogado. Según esos registros, gran parte de la información fluyó en reuniones presenciales, a través de sobres y también por la aplicación Telegram.

En las conversaciones quedó evidencia de que intercambiaron datos sobre la trama que protagonizó el hijo del ministro de la Corte Suprema, Manuel Valderrama, quien estuvo imputado por un caso de corrupción.

En otro momento, el entonces oficial de la PDI le entregó a Hermosilla datos sobre un viaje que Daniel Jadue, exalcalde de Recoleta, realizó a Punta Cana junto a su pareja.

A juzgar por lo que señalan en sus mensajes, Contreras y Hermosilla también realizaron maniobras con medios de comunicación para contrarrestar un reportaje sobre el caso de corrupción que hizo caer en desgracia a Héctor Espinosa, el exdirector de la PDI de quien Contreras era mano derecha, y Hermosilla abogado defensor.

No es lo único. Contreras le hizo llegar informes secretos sobre supuestas manchas en las hojas de vida de dos generales que terminaron encabezando a Carabineros: Mario Rozas y Marcelo Araya, el actual General Director de la policía uniformada. “Ojo don Luis con Araya. Podría venir salpicado”, escribió Contreras por WhatsApp el 3 de octubre de 2018, cuando el actual jefe de la policía uniformada fue ascendido a general. Sin embargo, en los chats no hay indicios de los antecedentes que contienen esos informes de inteligencia sobre los generales de Carabineros.

Esa conversación fue una de las que continuó por Telegram, otra aplicación de mensajería que se utiliza cuando quienes interactúan buscan mayor confidencialidad. Contreras formaba parte del selecto grupo de contactos con los que Hermosilla se comunicaba por ese otro canal. Hasta ahora no se ha conocido un solo registro de esas conversaciones por Telegram, las que tampoco han sido mencionadas por la fiscalía ni la defensa del abogado en las múltiples aristas del caso.

La confianza entre ambos fue creciendo durante el periodo en que Hermosilla ejerció como asesor del Ministerio del Interior, durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Ya en 2018 Contreras lo alababa comentándole que “usted es leyenda”, y a mediados de 2022, cuando Hermosilla estaba fuera del gobierno, lo trata de “querido amigo”.

Y a pesar de que las conversaciones de WhatsApp no permiten identificar toda la información que fluyó desde Contreras a Hermosilla, sí es un hecho que el cargo del ex PDI le aseguraba acceso a la información más clave de la policía. Durante siete años ejerció como jefe nacional de Gestión Estratégica, un puesto con tintes políticos creado por Héctor Espinosa en 2015 (vea aquí el documento que formalizó su creación), pensado para vincular a la PDI con el resto de la institucionalidad.

De esa jefatura dependen las brigadas policiales de La Moneda, el Congreso, la Cancillería, el Registro Civil, la oficina de enlace en la Subsecretaría de Prevención del Delito, el Departamento de Protección de Personas Importantes, el Departamento de Asuntos Internacionales, además de centros de estudios y de tener a cargo la seguridad y la protección del director general de la institución.

De todo ese aparato estuvo a cargo Paulo Contreras entre 2016 y 2022. En paralelo a esas funciones, le filtraba información y compartía gestiones reservadas con Hermosilla.

Contreras ha dicho a quienes lo conocen que la información que le entregó a Hermosilla se explica por los cargos de confianza que ocupó durante los periodos de Espinosa y Muñoz, los que habrían incluido como labor la entrega de información reservada a terceros, aunque según las mismas fuentes, Contreras no necesariamente conocía los detalles, pues solo cumplía órdenes. Pero eso queda en entredicho al analizar sus chats.

El pasado 4 de junio Reportea envió un cuestionario de 17 preguntas tanto a la ANI como al teléfono celular de Paulo Contreras, buscando respuestas para la información que aparece en los chats, pero hasta el cierre de este reportaje no fueron contestadas.

Las hojas de vida de los generales

Cuando a mediados de 2018 Carabineros atravesaba una crisis luego del fiasco de la Operación Huracán —un montaje para inculpar a dirigentes mapuche—, la institución uniformada aplicó un cambio en su alto mando. Uno de los que ascendió a general en octubre de ese año fue Marcelo Araya, actual jefe máximo de Carabineros.

El 3 de octubre de 2018, Paulo Contreras le mandó una alerta a Hermosilla sobre ese ascenso:

Contreras: Ojo don Luis con Araya. Podría venir salpicado

Contreras: Nada que hacer. Se advirtió

Hermosilla: Yes

Hermosilla: Si tienes más luz…

Contreras: Se lo comenté el otro día.

Hermosilla: Me acuerdo de haber comentado pero no registré el hecho. Ya tengo 62

Contreras: Vea la otra casilla

Se refiere al chat que tenían en Telegram, donde compartían los datos más sensibles de sus intercambios.

Algunos meses después, en diciembre, la crisis en Carabineros se había intensificado por el asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca. Inicialmente los oficiales de la policía indicaron que Catrillanca había muerto en un enfrentamiento, pero luego se demostró que se trataba de otro montaje. La crisis derivó en la salida del entonces General Director, Hermes Soto. Y el gobierno de Sebastián Piñera debió elegir un sucesor. Entonces, Paulo Contreras le envió otra alerta a Hermosilla. Fue el 20 de diciembre de ese año, cuando se hizo pública la renuncia de Soto.

Contreras: (Envía documento “G_INSP_PETIT_Censurado”)

Hermosilla: Mario Rozas Córdova?

Contreras: (Envía documento “GRAL_ROZAS_Censurado”)

Contreras: Falto de tino avasallador

Contreras: Además.. Quien se los va a dejar en quina?? Seria horrible. Cuidado efecto colateral… Brazos caídos potencialmente en orden público..

Contreras: Cuidado con las tradiciones

Hermosilla: Dame más fundamento

Contreras: Su pasar en España como agregado fue deficiente, mal conceptuado por los cónsules de Madrid y Barcelona, año 2017. Nunca pensó que ascendería, su tema es manejo de comunicaciones y figurar en ellas. De hecho para las primarias desobedeció una orden del embajador de NO vestir uniforme ni dar cuñas, se salto al. Cónsul general

Contreras: No tiene perfil de colaborativo entre las instituciones. Nos iría mal como sistema..

Contreras: Don Luis hoy lo menos malo es Hermes Soto… No se apuren… No descabecen a la rápida… Puede ser peor.. Mañana es viernes y es navidad..

Algunas horas después de ese 20 de diciembre, Contreras le pidió nuevamente que revisara el chat que compartían por Telegram. Y un día después, Contreras insistió en su punto:

Contreras: Ojo, rozas tiene su esposa comandante, dos hermanos oficiales activos. Cuidado con el liderazgo interno

Después de ese mensaje propuso a un liderazgo alternativo para Carabineros:

Contreras: Vean a este

Contreras: (Envía documento “GRAL_HERRERA_Censurado”)

Se trataba del general Rodrigo Herrera, quien entonces ejercía como jefe de Carabineros en la Región de Aysén.

Contreras: Comedido prudente. Tendría a la tropa controlada, operativo siempre

Contreras: Que consulte a fiscal palma.

En ese momento Carlos Palma era el Fiscal Regional de Aysén, quien además de integrar la red de Luis Hermosilla (fue formalizado por filtrar información reservada al abogado) era muy cercano a Héctor Espinosa, el entonces director de la PDI, de quien Contreras era mano derecha.

Hermosilla: Gracias

Hermosilla: A Herrera me lo recomienda?

Contreras: Si

A pesar de las recomendaciones y advertencias de Paulo Contreras, el 22 de diciembre de 2018 el gobierno nombró a Mario Rozas como nuevo General Director de Carabineros. En todo caso, durante ese mes la relación de confianza máxima entre Contreras y Hermosilla recién comenzaba a solidificarse.

Seguimiento a Jadue

Durante el segundo semestre de 2021, Daniel Jadue, exalcalde de Recoleta y militante del PC, venía saliendo de una carrera presidencial que durante un breve periodo lo tuvo punteando en las encuestas para ser Presidente de Chile. Durante esos mismos meses el dirigente se había convertido en un objetivo predilecto para Hermosilla, quien veía en él a un peligroso líder de la izquierda chilena.

Eso explica que el 1 de septiembre de ese año le pidiera ayuda a Contreras para confirmar una información que había comenzado a circular por Twitter a partir de fotografías que se viralizaron, en las que se veía a Jadue paseando sin camisa por un resort caribeño.

Ese día Hermosilla se preparaba para una reunión con Sergio Muñoz, el entonces recién asumido Director General de la PDI, cuando pasadas las cinco de la tarde le envió a Contreras las fotografías de Jadue.

Hermosilla: (Reenviado) Puede ser cancun

Hermosilla: (Reenviado) Pero es mexico

Una hora y 16 minutos después Contreras le confirmó algunos datos:

Contreras: Salió a USA hace cuatro días

La información sobre la salida y entrada de ciudadanos a Chile es reservada y está en poder de la PDI.

Contreras: Me la juego con Playa del Carmen

Contreras: Estoy verificando

Hermosilla: Parece que es Punta Cana

Pocos minutos después, Contreras envió un pantallazo con información sobre Elisa Kaelin, entonces concejal por la comuna de Huechuraba y quien en esa época habría sido pareja de Jadue.

Contreras: Va en el mismo vuelo y debutando en la constituyente

(…)

Hermosilla: Y si lo mira en Twitter parece que estuviera escribiendo en Santiago

Contreras: Oficialmente no está en chile

Cerca de una hora después el entonces oficial PDI había identificado el resort de República Dominicana en el que Jadue estaba pasando sus vacaciones: Bahia Principe Luxury Ambar – Adults Only. Además de confirmarle a Hermosilla los antecedentes del hotel, le envió una serie de imágenes de ese lugar.

Contreras: Nos demoramos pero llegamos!!! El refrán de mi equipo

Contreras: Solo adultos!!

Hermosilla: Eso habla bien de él

Contreras: Discípulo del gran LH !!!!

Hermosilla: Cuánto costará la semana?

Contreras: 1340 usd por la pareja por una semana

Durante ese mes de septiembre el intercambio de mensajes entre ambos fue especialmente intenso. Las anécdotas y comentarios sobre noticias —”chanfle” respondió Contreras cuando Hermosilla le contó que la causa por corrupción que enfrentaba el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, sería trasladada a la Fiscalía Centro Norte—, se intercalaban con otro tipo de coordinaciones.

Sobres para Hermosilla

El 10 de septiembre de ese 2021, poco después de las 07:00, Contreras le escribió a Hermosilla para confirmarle que le había enviado un paquete. Junto al mensaje adjuntó una fotografía en la que se ve un sobre blanco sobre un mesón. Los chats no entregan pistas sobre el contenido de ese sobre.

En marzo de 2019, también se coordinaron para la entrega de algún tipo de material. El 22 de ese mes se iban a juntar en el centro de Santiago, pero Hermosilla suspende la reunión a último minuto. Los mensajes de ese día son escuetos.

Hermosilla: No puedo ir. Capoté

Contreras: Ok

Hermosilla: Como lo podemos hacer?

Contreras: Donde esta ud

Hermosilla: En mi oficina

Contreras: Si gusta se lo llevo a la of

Hermosilla: Ojalá pudiera

Contreras: Ok en 10 min salgo

Hermosilla: Muchas gracias

El 17 de agosto de 2021 se repite la misma situación. Entrega de un encargo y ninguna pista en WhatsApp de lo que se trataba.

Contreras: Va a subir el mensajero

Contreras: Por siaca

Seis minutos después:

Hermosilla: En mis manos

Contreras: Perfecto espero sea útil

Otro tipo de información reservada que Contreras le entregó al abogado sí quedó registrada en WhatsApp. Un ejemplo de ello es lo que ocurrió el 26 de junio de 2021, cuando la fiscalía abrió una investigación por el caso de una mujer que había regresado a Chile desde Estados Unidos supuestamente contagiada por la variante Delta del Covid-19.

Hermosilla: La fiscalía de San Javier abrió investigación de oficio por el cumplimiento de protocolos por caso de variante Delta.

Hermosilla: Despacharon orden a la PDI

Hermosilla: Me puede ayudar?

Contreras: Por supuesto. Que requiere??

Hermosilla: La orden

Casi una hora y media después, Contreras le envió esa información al abogado, incluyendo los datos personales de la imputada y la información que la policía había recopilado hasta ese momento.

La defensa de Espinosa

El vínculo de Luis Hermosilla con oficiales de la PDI es profundo y de larga data. Sus primeros contactos de confianza con policías, según dijeron a Reportea integrantes del actual alto mando policial y exoficiales que conocieron a Hermosilla de cerca, los granjeó en los ‘90, cuando asumió la representación de la familia de Jaime Guzmán, el exsenador y fundador de la UDI asesinado por un comando del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. De hecho, en los chats, Contreras y el abogado conversan sobre Jorge Barraza, el excomisario que investigó ese crimen durante los primeros años de la democracia.

Cuando Barraza falleció producto de un cáncer, en 2018, Contreras y Hermosilla creyeron necesario juntarse para rendirle un homenaje. “El líder ha partido”, escribió Contreras. Algunos días después Hermosilla volvió sobre el punto para planificar un almuerzo: “No le hemos rendido homenaje al Maestro que partió”.

Barraza, cuando ya había salido de la PDI, formó parte del equipo especial de investigadores privados que articuló la UDI para enfrentar el caso Spiniak, donde uno de sus fundadores, el exsenador Jovino Novoa, fue vinculado debido a un testimonio que resultó ser falso. En ese caso, Hermosilla también cumplió un rol como abogado defensor del principal imputado, Claudio Spiniak, quien luego fue condenado por explotación sexual de menores.

La cercanía de Hermosilla con jefaturas importantes de la policía civil se profundizó durante el periodo de Héctor Espinosa al mando de la institución (2015-2021). De hecho, cuando Espinosa dejó su cargo en medio de una imputación por hechos de corrupción, Hermosilla asumió su defensa. Esa labor la coordinó con Contreras.

Un día antes de que Espinosa dejara su cargo de Director General de la policía, el 9 de junio de 2021, Hermosilla y Contreras idearon una fórmula para enfrentar un reportaje que se estaba preparando sobre los hechos que la fiscalía le imputaba al aún líder de la PDI.

Hermosilla: Me dicen que es Informe Especial

Contreras: En eso estábamos en la tarde

Contreras: Gamboni

Hermosilla: Respaldado por Molina

Se refieren a los periodistas Raúl Gamboni y Jorge Molina.

Contreras: Pero estoy viendo algo entre lunes y martes de colchón

Contreras: Ese último es aliado. Algo se puede hacer

Hermosilla: Anda hablando por ahí

Contreras: Ojalá le sirva a bose

Contreras: La idea es matarle la iniciativa

Contreras: Si no quiere transar

Hermosilla: (Envía sticker)

Contreras: Pero lo veo yo con mi recurso. Sin los de mi casa. Por siaca

Héctor Espinosa abandonó la jefatura de la PDI un día después, el 10 de junio de 2021. La dupla de Contreras y Hermosilla siguió coordinando su defensa. A inicios de septiembre de ese año, Contreras envió mensajes preguntándole a Hermosilla antecedentes sobre una persona a quien no identifican:

Contreras:: Son en todos los casos tres preguntas… De donde viene y quien es… Trabajo con HEV y la bailarina???

“HEV” es Héctor Espinosa.

Contreras: Acompaño a la bailarina a algún trámite de depósito??

En el registro de WhatsApp no consta que Hermosilla haya respondido las preguntas, al menos por ese canal de información. Espinosa fue investigado por apropiarse de gastos reservados de la PDI, los que eran depositados en efectivo en sus cuentas bancarias. En las conversaciones no queda claro a quién se refieren como “la bailarina”.

En marzo de este año la Corte Suprema confirmó la condena de 17 años en contra de Espinosa por estos mismos hechos.

La causa de Valderrama

El 31 de agosto de 2021 Contreras y Hermosilla se juntaron a almorzar en la oficina que tenía el abogado en un edificio del Grupo Patio. Comieron sandwiches chacareros hechos con filete del Tip y Tap. Durante la cita, solicitada por Hermosilla, hablaron de causas judiciales. Todo eso se puede concluir a partir de la revisión de los chats. Un día después, el penalista le envió un documento en formato PDF, el que, según comentan por WhatsApp, estaba vinculado a la causa por corrupción en la que estaba imputado el hijo del supremo Manuel Valderrama.

Luego de recibir el documento, Contreras hizo una pregunta:

Contreras: Eso es lo que hablamos ayer no??

Hermosilla: Yes sir

Contreras: El ruc estaba ligado a la ex casa del tronco?? Por notaria? O luminarias?

Hermosilla: No creo. Este es un tema que tiene un tiempo

Contreras: Y por qué será? Es del 2017 parece

Hermosilla: Salió en la prensa hace un rato. Parece A alguien se cagaron

El entonces oficial de la PDI adjunta en el chat un reportaje de Radio Biobío: “El irregular caso de un remate que tiene en vilo al hijo de un juez de la Corte Suprema”. Ese caso se originó a partir del rol de árbitro de partición de terrenos que tenía Manuel Valderrama Escobar, hijo del ministro de la Corte Suprema. A él lo acusaron de coludirse con el abogado de una de las partes, Eduardo Lagos, el mismo que cumple prisión preventiva en la “trama bielorrusa”, para rematar un terreno en la comuna de San Bernardo.

Hermosilla: Eso es. En ese caso Lagos estaba con Perez Calaf

Se refiere a José Luis Pérez Calaf, quien hizo dupla con Lagos en la defensa de la parte beneficiada por el remate, y que luego asumiría como Fiscal Regional Occidente.

Contreras: Perdone por tardar en centrar el tiro!!!

Hermosilla: Podríamos formar una dupla: LuPa

En el registro de conversaciones por WhatsApp no vuelven a hablar directamente de esa causa por corrupción, la que en todo caso registró la participación de varios de los involucrados actualmente en el caso Hermosilla. En la defensa del hijo del supremo Valderrama participaron, en distintos momentos, los abogados Samuel Donoso y Gabriel Zaliasnik, quienes figuran influyendo en nombramientos judiciales junto a Hermosilla. Además, figura el ex Fiscal Regional Oriente, Manuel Guerra, actualmente en prisión preventiva por filtrar información reservada, quien defendió a la parte que se vio beneficiada por el remate supuestamente irregular.

El mismo ministro Valderrama aparece mencionado en chats entre Hermosilla y el abogado José Ramón Correa, quien asegura que el supremo es su amigo cercano. Valderrama recién se inhabilitó en causas que involucren a Correa luego de que Reportea reveló la existencia de esos mensajes.

Hay varias incógnitas sobre la relación de Paulo Contreras con Hermosilla que este reportaje no pudo despejar. Debido, en parte, a la negativa de Contreras a responder preguntas o aclarar el contexto de sus intercambios con el abogado.

¿Qué contenían los sobres que Contreras le entregaba a Hermosilla? ¿Por qué se reunían para conversar sobre causas judiciales que, a primera vista, no están relacionadas con las labores de la PDI? Tampoco queda claro qué tipo de información intercambiaban por el chat que compartían en Telegram.

Paulo Contreras estuvo 34 años en las filas de la PDI, y sigue siendo un hombre influyente en los cuarteles. Antes de que asumiera como segundo a bordo de la institución, en abril de 2024, fue durante dos años jefe nacional de Antinarcóticos y Crimen Organizado, y antes, entre 2016 y 2022, estuvo a cargo de la gestión estratégica de la institución.

A fines de 2024, Paulo Contreras fue llamado a retiro por el nuevo director de la PDI, Eduardo Cerna. Fuentes de la policía y de los ministerios de Interior y Seguridad le dijeron a Reportea que la decisión se tomó por la cercanía que tenía con los anteriores directores caídos en desgracia ―Héctor Espinosa y Sergio Muñoz― , y por el ascendente que tenía entre los detectives y oficiales, lo que habría generado ruido en su relación con Cerna.

Un mensaje que demuestra la confianza que alcanzó con Hermosilla, está fechado durante el año nuevo de 2022. Para entonces ya lo consideraba su amigo:

“Estimado amigo, las vueltas de la vida, que está me de la posibilidad de ser considerado su amigo para mí es mucho. Un fraternal y sincero abrazo colmado de parabienes para ud y su distinguida familia. Que él supremo hacedor continúe derrochando buenaventuras a alguien que tanto bien hace por los demás. Un abrazote y a sus órdenes!!!”

A casi cinco años de esos intercambios, luego de la llegada de José Antonio Kast a La Moneda, Paulo Contreras pasó a dirigir la contrainteligencia del Estado con un cargo de jefatura en la Agencia Nacional de Inteligencia, sin que nadie haya advertido hasta ahora su rol como informante de Hermosilla.

Fuente: Reportea