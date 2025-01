«El Frente Polisario no se detendrá por amenazas o atentados»

Imagen superior: Abida Mohamed Buzeid, delegada del Frente Polisario en Dinamarca

16 de enero de 2025

La delegada del Frente Polisario en Dinamarca califica el atentado como un desafío sin precedentes contra la solidaridad internacional con el pueblo saharaui.

Por Héctor Bujari Santorum | 15/01/2025

En un hecho sin precedentes, una oficina del Frente Polisario ha sido objeto de un atentado. En la noche del 12 de enero, un artefacto incendiario impactó contra la planta baja de las oficinas de Global Aktion, rompiendo los cristales y desatando un incendio en la primera planta de un edificio de cuatro pisos que alberga también viviendas residenciales. El siniestro ha dejado graves daños materiales en las instalaciones de la oficina, aunque afortunadamente no se registraron víctimas entre los vecinos.

Fueron los propios residentes del inmueble quienes, alertados por el estruendo de los cristales rotos y el humo, se apresuraron a dar aviso a las autoridades danesas, que llegaron rápidamente al lugar para sofocar el fuego y abrir una investigación.

Dada la gravedad de los hechos, hemos contactado con Abida Mohamed Buzeid, delegada del Frente Polisario en Dinamarca, para conocer su valoración sobre el atentado y sus posibles repercusiones. A continuación, les ofrecemos la entrevista con la delegada.

¿Cuál es su evaluación inicial sobre el ataque? ¿Cree que se trata de un acto deliberado contra el Frente Polisario y la causa saharaui?

Es un precedente alarmante. Realmente… es un precedente porque está pasando en un territorio europeo y no en cualquier lugar de Europa, sino en los países nórdicos. Donde hay una cultura del diálogo y donde todo el espectro político de todo el Estado de Dinamarca tiene ese consenso sobre la causa saharaui. Porque en otras partes de Europa encontrarías partes del espectro político que quizás no son pro-saharauis o tienen resistencias a velar por la causa saharaui.

Por ejemplo, en España. En España hay partidos muy avanzados en su defensa por la causa, pero hay otros que son anti o contra el pueblo saharaui. No es el caso en Dinamarca, aquí todos, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, tienen un consenso con la causa saharaui.

Sobre si es un acto deliberado… Global Aktion es una organización de una ruta muy profunda pro-causa saharaui. Antes eran llamados Africa Contact, ese era su nombre inicial. En esa época fueron muy activos en la lucha anti-apartheid, lo que pasó en Namibia, en Angola, Mozambique, en defensa y solidaridad con los movimientos sociales, y luego también con la causa saharaui, donde han recibido ataques, pero no de esta magnitud en contra de sus actividades. Intentos de sabotaje, manifestaciones delante de las sedes donde hacen conferencias… pero nunca habían salido de lo que se denomina acciones cívicas contra su trabajo.

Llegar a este punto… creo que es una etapa en la que todo el movimiento solidario pro-causa saharaui, los saharauis mismos y las diferentes presencias del Frente Polisario y de la RASD debemos reflexionar muy bien sobre que estamos enfrentando una etapa nueva, sin precedentes y peligrosa.

¿Han recibido amenazas previas o advertencias de algún tipo que pudieran haber anticipado este ataque o nada anormal fuera de lo habitual?

Creo que cuando hables con la gente de Global Aktion, especialmente con Morten, que es una persona que estuvo en la organización muchos años, él te explicará todo. Ha recibido amenazas, intentos de soborno… te lo contará con detalle.

Como representante del Frente Polisario, sí, claro, son cosas habituales. He recibido amenazas verbales, intentos de intimidación durante conferencias y actos. Es algo muy normal.

¿Cómo va a afectar este ataque al funcionamiento de la representación del Frente Polisario en Dinamarca? Porque según he entendido la oficina del Frente Polisario se ubicaba en este edificio.

Si la intención tras este intento es paralizar, afectar, perjudicar o controlar, es decir, de alguna manera crear obstáculos para nuestro trabajo, no han tenido un buen punto de mira. Contamos con otras oficinas en Dinamarca desde donde podemos operar, y de hecho, podemos trabajar desde cualquier parte. Este intento, por muy negativo que sea, será un factor que refuerce nuestra incidencia y entusiasmo en el terreno danés.

Sí, teníamos una oficina otorgada por la organización en la sede; es una oficina funcional donde se realiza el trabajo. Pero también disponemos de otra oficina en la capital danesa, por lo que esto no nos afectará ni en lo técnico ni en lo político y militante.

¿Se han perdido documentos importantes relacionados con su trabajo o todavía no se puede saber? Porque según tengo entendido estaba acordonado el acceso al edificio.

Desgraciadamente, como has mencionado, todavía no se puede acceder al edificio, y mucho menos a lo que está dentro. Al hablar con mis colegas, me han informado de que incluso en aspectos básicos, como entrar para evaluar el grado de deterioro y los perjuicios sufridos tras el ataque, no es posible debido a la investigación en curso.

¿Desde el Frente Polisario valoran implementar medidas de seguridad están considerando implementar para evitar futuros ataques?

Esta cuestión está puesta sobre la mesa desde el retorno a la hostilidad a la lucha armada desde hace 4 años. Desde aquel entonces está en consideración y creo que tras este evento habrá más consideraciones en este sentido.

¿Ha habido algún tipo de contacto o apoyo por parte de las autoridades danesas tras el incidente?

Claro, estamos en contacto constante con el Ministerio de Exteriores y están al tanto de lo que sucedió. También estamos en comunicación con el Parlamento y otras instituciones, que están informadas y a la espera de los resultados de la investigación.

¿Qué impacto cree que este ataque tendrá en la comunidad saharaui residente en Europa?

No cabe duda de que cualquier intento tendrá algún tipo de efecto, al menos emocional y psicológico. Creo que lo sabes, ya que eres parte de esa comunidad y conoces cómo es en el sentido sociológico. El peligro es un factor de fuerza para los saharauis, donde se despierta el sentido de patriotismo y la defensa de la causa. Es un factor de unidad, como bien sabes.

¿Qué mensaje envía Frente Polisario a las autoridades danesas, a la ciudadanía y otras organizaciones danesas?

Nuestro mensaje ya ha sido recibido por las autoridades danesas. Pedimos la seguridad de nuestros colegas, amigos y solidarios de Global Aktion, así como de otras organizaciones. También solicitamos la protección y el bienestar de los representantes y personas que defienden los intereses del Frente Polisario en Dinamarca. La seguridad es primordial; es un derecho inalienable, tanto para cualquier ciudadano como para cualquier representante oficial de una entidad internacional en el territorio danés.

Por otro lado, es importante considerar que estos intentos de intimidación dentro de un territorio europeo reflejan el atrevimiento de llevar a cabo este tipo de ataques terroristas y actos de vandalismo en suelo europeo. Esto demuestra que quienes los realizan se sienten empoderados por algo que, hasta ahora, desconocemos.

¿Qué le diría a aquellos que buscan silenciar la lucha del pueblo saharaui?

El mensaje ha sido claro en el comunicado del Frente Polisario al final: nunca nos van a silenciar. Por más que lo intenten, esto es simplemente la cima del iceberg. Ya sabes lo que ha sufrido el pueblo saharaui, desde la invasión brutal y el genocidio cometido contra nosotros desde la ocupación marroquí en 1975. Este año se cumplirá medio siglo de ese intento de exterminio, pero seguimos presentes, seguimos adelante y seguiremos luchando incansablemente por un Sáhara libre.

*Fuente: Periodismo Alternativo

