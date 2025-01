Entre ponerle y no ponerle…

Imagen superior: ACNUR/José Manuel Caceres. Migrantes venezolanos cruzando el altiplano andino para llegar de Bolivia a Chile a una altitud de 3690 metros.Noviembre de 2021

11 de enero de 2025

NATURALEZA DE LA JUSTA ELECTORAL

No comienza diferente el año a como habíamos supuesto lo haría. Las justas electorales ya constituyen el centro en torno al cual giran los acontecimientos. Y, dentro de éstas, las presidenciales, pues el desempeño de ese cargo confiere a su titular el carácter de máxima autoridad del país.

Las justas electorales, no obstante, presentan un rasgo digno de destacar: se realizan bajo el estigma de una forma de acumular heredada de la dictadura, que hace extensiva la mercantilización a la vida social. Así, permite que todo sea susceptible de ser valorado. Y si todo se compra o vende, no debe sorprender que también lo hagan los candidatos pues, al igual que los demás bienes o servicios, han de ofrecerse como mercancías en el mercado eleccionario. Por eso la propaganda, por eso las promesas, por eso las vocerías. Las elecciones son un acto esencialmente competitivo. Gana quien más promete, quien más convence acerca de su integridad. Si, en la vieja Roma, se permitía mentir en los actos eleccionarios y raras veces se condenaba al mentiroso —porque su mentira era considerada juri popular (‘dolo popular’)—, no tendría por qué ser diferente en una sociedad donde impera la economía social de mercado y su correlato que es la competencia.

Enmarco en esta campaña, que ya comienza, la reunión que efectuara el 06 del presente, en el paso fronterizo de Chacalluta (Arica), la ex alcaldesa Evelyn Matthei, acompañada de los senadores José Durana y Luz Ebesperger (ambos UDI) , además de la diputada Camila Flores (RN), para dar a conocer su posición sobre la crisis de inmigración en Chile.

UNA PROPUESTA SOBRE LA INMIGRACIÓN

De acuerdo a la información que entregara el periódico digital Ex-Ante, Matthei sostuvo, en esa oportunidad, que la tarea de vigilar más de 1000 kilómetros de frontera, exige

“[…] una mirada integral que combine infraestructura, capacidades operativas de rápida respuesta y hacer respetar la frontera frente a países vecinos, especialmente Bolivia, que ha rechazado la reconducción de extranjeros a su país”[1].

En esa dirección (y siempre de acuerdo a lo expresado por el citado medio), se haría necesario instalar, en las principales rutas de acceso de inmigrantes clandestinos, barreras físicas —una combinación de fosas, pretiles y otros— para delimitar 240 kilómetros, lo que contempla alrededor de los cuatro pasos fronterizos prioritarios. Esas barreras deberían contar con una respuesta rápida de las fuerzas operativas, coordinadas desde un mando centralizado, lo cual exige un trabajo conjunto con las FFAA y las policías.

Una medida, sin embargo, exige otra. Por eso, se propone la creación de dos centros móviles

“[…] de internación ubicados dentro de los primeros 10 kilómetros de la frontera, con capacidad para procesar hasta 100 personas cada uno por un máximo de 48 horas”[2].

Un punto clave de la propuesta

“[…] es la relación con Bolivia para la reconducción de migrantes. Matthei propone exigir compromisos para garantizar la aplicación de medidas de retorno, en un plan de cooperación bilateral”[3].

El plan de Matthei termina señalando que han de suprimirse los beneficios que, a su juicio, otorguen privilegios respecto de los chilenos y de los migrantes legales.

FUNDAMENTO DE ESTA PROPUESTA

Esta extraña (por decir lo menos) propuesta se fundamenta, de acuerdo al medio que la informa, en tres pilares, a saber:

1. Los migrantes representan un 9,9% de la población chilena; según Gendarmería, constituyen, igualmente, el 15,2% de los privados de libertad y el 13% de quienes han cometido homicidios.

2. Nuestro país enfrenta un incremento significativo de ingresos clandestinos.

“Entre 2018 y 2021, según cifras de la PDI, se registraron 87.792 ingresos irregulares, con un promedio mensual de 1.829. Sin embargo, entre 2022 y octubre de 2024, esta cifra se disparó a 124.887, duplicando el promedio mensual a 3.673”[4].

3. Las expulsiones bajan. Entre 2018-2021, se realizaron 140,7 expulsiones por mes. Desde 2022 las expulsiones han descendido a 86,5 mensuales

“[…] con una caída de un 49% de las expulsiones judiciales”[5].

FACTIBILIDAD DEL PLAN

Todo plan puede realizarse si se cuenta con la fuerza política necesaria para llevarlo adelante, pero eso no significa, en modo alguno, que pueda resultar. Y puede hacerse difícil, también, por otras circunstancias. Nos explicamos.

Matthei representa una coalición que se caracteriza por exigir del país el establecimiento de relaciones internacionales solamente con naciones que muestran docilidad con los designios del hegemón. Sus integrantes parecen encontrar gozo únicamente en la intromisión de los asuntos internos de otras naciones. Semejantes ideas hacen tremendamente difícil el establecimiento de relaciones internacionales como política de estado. Inmiscuirse en los asuntos internos de otra nación hace imposible la solución de las controversias que se manifiestan con ocasión de la migración. El caso más disparatado, en el que Chile se ha visto involucrado, ocurrió durante el segundo mandato de Sebastián Piñera, al reconocerse en calidad de ‘presidente encargado’ de Venezuela a Juan Guaidó, y al aceptarse como embajadora suya a Guarequena Gutiérrez —hoy, empleada en la Municipalidad de Santiago por su alcalde Mario Desbordes—. Demás está decir que ninguno de los dos pudo lograr la repatriación de un solo migrante de esa nación.

Desde este punto de vista, el plan propuesto por la ex alcaldesa es de una ingenuidad extrema: pone de manifiesto el intelecto de la representación política de ese sector. Tremendamente simple. Aterradoramente simple. Como ocurriera con las discusiones de muchos parlamentarios de color político más o menos similar al de la candidata para quienes el uso de la fuerza es la llave maestra en la solución del ‘problema’ migratorio, la consabida y deplorable creencia que, con medidas de esa naturaleza (aplicación de las vallas, fosas e impedimentos físicos), se resuelven las crisis de las naciones. Para raciocinar de esa manera no se necesita estudiar ciencias sociales; para defender esas creencias no se necesita ir a la universidad ni, mucho menos, devanarse los sesos intentando encontrar la teoría adecuada que enseñe a resolver con mayor propiedad los conflictos que crea la convivencia planetaria. Devela, por lo demás, el absoluto desconocimiento que ciertos sectores tienen acerca del origen de ese fenómeno llamado migración; o, de conocerse, su absoluta indolencia en intentar resolverlo.

No por otro motivo señalaba, al respecto, el diputado Luis Malla,Lillo, del partido Liberal:

“La candidata no conoce ni el clima ni la geografía de la región, todas aquellas propuestas que ella tuvo son difíciles de implementar”[6].

No se ve, pues, posible que pueda Matthei exigir a Bolivia “compromisos para garantizar la aplicación de medidas de retorno, en un plan de cooperación bilateral”. Porque con Bolivia las cosas no están tan bien como para exigirle un compromiso o una obligación; menos, una cooperación. Los hechos recientes, relativos a la extradición del militante del FPMR Pablo Muñoz Hoffman, constituyen una clara advertencia acerca de lo dicho[7]. Bolivia estima que las materias sobre la soberanía marítima no están aún resueltas, por una parte. Y su cercanía cada vez más estrecha con China —algo que molesta a Estados Unidos—, viene a complicar más aún el diálogo con un país (Chile) que está abiertamente con el hegemón, política que defienden todos los personajes que apoyan la candidatura de la ex alcaldesa.

En suma, el plan no es factible y puede ser considerado como una broma de mal gusto o un grave intento de confundir a la opinión pública. Se puede realizar, sí; pero no dará los resultados esperados. Mientras no se aborde un cambio en las relaciones internacionales, será otro volador de luces destinado a encandilar a incautos. Pero, hay algo más.

¿UNA MUTILACIÓN MAL INTENCIONADA?

Es lamentable que Ex-Ante no haya transcrito en su integridad la intervención de la ex alcaldesa en Arica. Porque su propuesta, si bien muestra escollos difíciles de superar, contiene, del mismo modo, propuestas poco juiciosas, desmesuradas, escandalosas, imposibles de aceptar. Veámoslas:

“Si no reaccionamos como país completo, de la misma manera que lo hizo España frente a la ETA, es una batalla que vamos a perder, así que en esta materia no cabe ningún tipo de pequeñez política”[8].

La mención a España, de por sí, es grave: llama, indirectamente, por cierto, a adoptar medidas impuestas por la dictadura franquista. No nos parece que sea un buen modelo a aplicar en Chile. Sin embargo, su proposición va más allá. Supera con creces la oprobiosa cerca de Trump en los límites de México con Estados Unidos.

“Tenemos que tener una decisión como país, nosotros como sector la tenemos, de frenar cualquier entrada o salida ilegal a través de nuestras fronteras. Lo primero es que debemos que tener una detección temprana de personas que están acercándose a la frontera, eso significa drones, cámaras y sensores, satélites (…) Y tenemos que tener todo tipo de obstáculos cerca de la frontera que pueden ser pretiles, que pueden ser zanjas, que pueden ser muros, alambre de púa, que pueden ser lugares que estén dinamitados, etcétera”[9]

¿Qué nos está diciendo la ex alcaldesa? ¿Qué nos propone? ¿Poner dinamita en los límites fronterizos? ¿Hacer explotar a los inmigrantes irregulares? ¿Matar a quienes buscan refugio en nuestro país? ¿Es eso lo que se propone?

¿Fue por esa razón que el periódico Ex Ante no publicó íntegramente la intervención de la ex alcaldesa? ¿Fue por eso que omitió, voluntariamente —tal vez por pudor, tal vez por limpiar la imagen de la presidenciable, a quien, con toda seguridad, van a apoyar sus propietarios—, esas palabras?

Y, yo pregunto, ¿por qué no colocar fusileros emboscados en la línea fronteriza, que vayan eliminando, uno a uno, a los intrusos que se atrevan a ingresar a esta ‘patria feliz del Edén’? ¿Por qué no colocar ametralladoras que se activen automáticamente para disparar contra quienes traspasen los límites territoriales de la nación? ¿O arrendarle la guillotina a Francia, como lo hizo una nación europea; y cortar la cabeza a los indeseables? ¿O quemarlos con un lanzallamas? Total, da lo mismo. Porque, “entre ponerle y no ponerle, mejor es ponerle”, dice un refrán[10].

LOS CUIDADOS DE UNA PRESIDENCIABLE

Evelyn Matthei es descendiente de una familia de inmigrantes alemanes, avecindada en esta región, en donde se asentaron españoles que, a su vez, robaron sus tierras a los mapuches y a otros pueblos originarios. Hay una historia de despojos en esta tierra, de lo cual muchos nos avergonzamos y nos ha hecho tomar partido en la defensa de la lucha de los pueblos originarios por recuperar lo suyo. Pero lo que los españoles hicieron en América lo hicieron los europeos en todo el mundo. Y lo siguen haciendo tras los pendones del hegemón. No sabemos si Matthei quiere tomar para sí tales banderas.

Porque las palabras de la ex alcaldesa no son cualquiera expresión. Son las de quien aspira a dirigir el país. Y, no obstante, constituyen la expresión localizada de algo más preocupante. Porque se enmarcan en la crisis general que se está viviendo en el planeta. Trasuntan el quiebre del derecho internacional, la corrupción generalizada de la ‘élite política’ planetaria, la solución loca, la crisis de la institucionalidad jurídica, el desprestigio del orden planetario, la degeneración de los gobernantes de las naciones poderosas, la indolencia ante el sufrimiento de los demás. Muestran la crisis de empatía, la crisis de humanidad, el desprecio por la vida ajena, la escasa importancia que se le otorga al individuo en la sociedad actual. Se ajustan con extraordinaria propiedad a lo que sucede en Palestina, en África, en Sudán. Corresponden a las palabras de Trump sobre anexar Groenlandia, el canal de Panamá y hasta Canadá a los dominios del hegemón. Que es como alcanzar la sublimación del capital. Si no te puedo aplastar, te compro. Si no te puedo comprar, te aplasto. Pero estoy yo, solamente yo. Únicamente, yo, Y nadie más, que es el egoísmo individual y colectivo convirtiéndose en divinidad.

Matthei, con sus palabras, ha querido sumarse a ese mundo. Como buena hija de militar, no se devanará los sesos intentando descubrir las hebras que conducen a la disolución del nudo gordiano de la migración sino va a recurrir a la espada alejandrina para anunciar que, con su ayuda, cortará el flujo migratorio que amenaza a la nación. Simpleza, y no complicación, parece ser su lema.

Es cierto que no podemos pedirle consciencia. Pero sí podemos exigir, a quien se postula como candidata a la presidencia, un poco de conocimiento acerca de lo que sucede en nuestras relaciones con Bolivia y, en general, con nuestro vecindario, aquí, en Latinoamérica.

Santiago, enero de 2025

Notas:

[1] Redacción: “Fosas en el norte, muros y dos centros de internación: La propuesta de Matthei para enfrentar la crisis migratoria”, ‘Ex Ante’, 06 de enero de 2025.

[2] Redacción: Id. (1).

[3] Redacción: Id. (1).

[4] Redacción: Id. (1).

[5] Redacción: Id. (1).

[6] Lillo, Daniel “Duras recriminaciones a Matthei tras su idea de minar frontera: ‘Compite con republicanos por ideas más extremas’”, ‘El Desconcierto’, 07 de enero de 2025.

[7] Redacción: “Caso Muñoz Hoffman: Cómo el desaire diplomático de Bolivia aumentó la incertidumbre de acuerdo para reconducir migrantes”, ‘Ex Ante’, 08 de enero de 2025.

[8] Axel: “Matthei propone plantar dinamita en la frontera para frenar la inmigración: ‘Tenemos que tener todo tipo de obstáculos’”, ‘El Ciudadano’, 06 de enero de 2025.Con negrita en el original.

[9] Lillo, Daniel: Id.(6).Con negrita en el original.

[10] Permítaseme hacer aquí un recuerdo de ese magnífico hombre de Derecho, que fuera don Ramón Domínguez Benavente, quien, cuando uno de sus alumnos le entregaba respuestas vagas o manifiestamente incongruentes, rompía a reír a carcajadas, para decirle, después, ya más seriamente:

“¿Cree, señor, que, cuando no se sabe lo que se le pregunta puede Ud. responder lo que le plazca? ¿O que, (como dice ese refrán “Entre ponerle y no ponerle, mejor ponerle”), cree Ud. que es mejor ponerle? Pues no, señor, no es así.”