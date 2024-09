Aunque no lo crea: Policía alemana detiene niño por portar la bandera palestina

Los usuarios de las redes sociales han publicado un vídeo en el que se ve cómo la Policía alemana aprehende a un niño de diez años que sostiene en sus manos una bandera palestina en señal de condena a la guerra contra Gaza.

Anteriormente, la Policía germana había utilizado la fuerza contra los manifestantes propalestinos en Berlín.

German police chased down and arrested a young boy for waving a Palestinian flag in Berlin. pic.twitter.com/XYtMUxbrbY

— Quds News Network (@QudsNen) September 22, 2024