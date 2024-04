«El ataque de Irán contra Israel fue una operación extraordinariamente exitosa, no sólo para Irán, sino para el mundo»

15 de abril de 2024

SCOTT RITTER es colaborador externo de Energy Intelligence. Es un antiguo oficial de Inteligencia del Cuerpo de Marines de Estados Unidos que trabajó durante más de 20 años en la antigua Unión Soviética aplicando acuerdos de control de armamento, formando parte del Estado Mayor del General Norman Schwarzkopf durante la Guerra del Golfo y, posteriormente, como Inspector Jefe de Armamento de la ONU en Irak de 1991 a 1998, supervisando el desarme de armas de destrucción masiva. Su libro más reciente es Disarmament in the Time of Perestroika.

El exoficial de Inteligencia de EEUU. SCott Ritter afirma que el ataque de Irán a Israel ha avisado que cualquier acción contra el país persa recibirá una respuesta decisiva.

Es verdad que una gran cantidad de drones fueron derribados por los aviones de EE.UU., Inglaterra, Francia, Jordania e Israel, pero los misles hipersónicos iranies entraron sin dificultad a territorio israeli y golpearon edificios de bases militares. La cúpula de hierro nada pudo hacer por evitarlo e Israel sólo hubiese sido incapaz de defenderse.

“La respuesta de Irán en realidad envió una señal a Israel y Estados Unidos de que el país persa podría realizar este mismo tipo de ataque en Natividad, Ramona o cualquier otra área en Israel, y que Estados Unidos e Israel no podrán hacer nada para impedirlo”, ha admitido Scott Ritter, el exinspector de la Comisión Especial de las Naciones Unidas (UNSCOM, por sus siglas en inglés). El también exoficial de inteligencia del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, ha añadido que “esto es exactamente lo que constituye la disuasión, es decir, que en el futuro, si Israel o Estados Unidos planean cualquier acción contra Irán, deben considerar las consecuencias y saber que Irán tiene la capacidad de acceder a cualquier lugar o punto en Israel o fuera de él, y nadie tiene el poder de evitarlo”.

