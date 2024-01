Gaza / Israel: decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) anunciada para este 26 de enero

24 de enero de 2024



En un comunicado dado a conocer este 24 de enero (véase texto en francés y en inglés), la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha anunciado que dará a conocer su ordenanza sobre las medidas provisionales urgentes solicitadas por Sudáfrica el pasado 29 de diciembre del 2023 contra Israel.

Cabe advertir desde ya que se trata de una decisión preliminar de carácter ugente, que es distinta de la decisión sobre el fondo, y que se tomará tan solo dentro de unos años.

La petitoria final de Sudáfrica sobre las medidas provisionales de carácter urgente figura en las páginas 83-84 de su intervención ante los jueces de La Haya realizada el pasado 11 de enero y consta de 9 puntos (véase texto). Por su parte, las conclusiones finales de Israel pidiendo desestimar y archivar esta solicitud se encuentran en la página 75 de su intervención ante los jueces realizada el 12 de enero del 2024 (véase texto).

Breve puesto en contexto

Como se recordará, Sudáfrica presentó formalmente una demanda, acompañada de una solicitud urgente de medidas provisionales ante el drama abosluto que se vive en Gaza: véase a ese respecto el texto completo de su demanda inicial de 84 páginas, cuya lectura completa se recomienda: revisten especial interés los párrafos 101-107 que detallan las escalofriantes declaraciones oficiales oídas en Israel por parte de sus máximas autoridades.

Tuvimos la oportunidad de analizar el alcance de la acción interpuesta por Sudáfrica en una nota anterior, y el temor que ha despertado esta acción en algunos círculos tanto en Israel como en Estados Unidos (Nota 1).

Con relación a la forma de defenderse escogida por Israel durante las audiencias en La Haya realizadas el pasado 11 y 12 de enero del 2024, en esta muy recomendada entrevista publicada el 23 de enero del 2024 en la publicación le Magazine+972 en Israel, se lee que:

«My impression of the Israeli defense was that they appeared unable to deny or refute the accusations, providing only minimal and unconvincing attempts at justification. They appeared unprepared to confront the magnitude of the accusations, and struggled to mount a robust defense, often avoiding the critical evidence provided by the South African legal team — perhaps unaccustomed to being under such scrutiny, and also pressed for time«.

Traducción:

«Mi impresión de la defensa israelí fue que parecían incapaces de negar o refutar las acusaciones, proporcionando sólo intentos mínimos y poco convincentes de justificación. Parecían no estar preparados para enfrentarse a la magnitud de las acusaciones, y se esforzaron por montar una defensa sólida, evitando a menudo las pruebas críticas aportadas por el equipo jurídico sudafricano -quizás poco acostumbrados a someterse a tal escrutinio, y también presionados por el tiempo».

Cabe señalar que durante estas audiencias realizadas los días11-12 de enero, Chile envió a su máximo representante en La Haya (véase comunicado oficial del 11 de enero). Menos de una semana después, conjuntamente con México, Chile solicitó a otra instancia jurisdiccional con sede en La Haya, la Corte Penal Internacional (CPI) la remisión urgente de la situación en Gaza a la Oficina del Fiscal de la CPI (véase comunicado oficial de Chile y comunicado de México, ambos del 18 de enero del 2024).

Una urgencia absoluta jamás observada desde 1945

De manera a tener claridad sobre la urgencia total de la situación en Gaza, al 29 de diciembre 2023, el estado de situación elaborado por Naciones Unidas (véase informe) indicaba el siguiente saldo:

«Between the afternoons of 28 and 29 December, 187 Palestinians were killed, and another 312 people were injured, according to the Ministry of Health (MoH) in Gaza. According to the MoH in Gaza, between 7 October and 7:00 on 29 December, at least 21,507 Palestinians were killed in Gaza. About 70 per cent of those killed are said to be women and children. As of then, 55,915 Palestinians have been injured. Many people are missing, presumably buried under the rubble, waiting for rescue or recovery.

On 29 December, the Israeli military announced that one additional soldier had been killed in Gaza. Overall, since the start of the ground operation, 166 soldiers have been killed, and 936 soldiers injured in Gaza, according to the Israeli military».

Traducción:

«Entre las tardes del 28 y el 29 de diciembre murieron 187 palestinos y otras 312 personas resultaron heridas, según el Ministerio de Sanidad de Gaza. Según el Ministerio de Sanidad de Gaza, entre el 7 de octubre y las 7.00 horas del 29 de diciembre, al menos 21.507 palestinos murieron en Gaza. Se dice que alrededor del 70% de los muertos eran mujeres y niños. Hasta entonces, 55.915 palestinos habían resultado heridos. Hay muchos desaparecidos, presumiblemente enterrados bajo los escombros, a la espera de ser rescatados o recuperados.

El 29 de diciembre, el ejército israelí anunció la muerte de otro soldado en Gaza. En total, desde el inicio de la operación terrestre, 166 soldados han muerto y 936 han resultado heridos en Gaza, según el ejército israelí».

El último informe de Naciones Unidas (al 23 de enero) indica por su parte que:

» Intense Israeli bombardments from air, land, and sea continued across much of the Gaza Strip on 23 January, resulting in further civilian casualties and displacement, as well as destruction. Ground operations and fighting between Israeli forces and Palestinian armed groups were also reported across much of Gaza. Hostilities were particularly intense in Khan Younis, with Israeli forces reported to having surrounded and launched a large-scale operation in the city. Heavy fighting is reported in proximity to hospitals in Khan Younis, including Al Aqsa, Nasser and Al Amal, with reports of Palestinians trying to flee to the southern town of Rafah. Between the afternoons of 22 and 23 January, according to the Ministry of Health (MoH) in Gaza, 195 Palestinians were killed, and 354 Palestinians were injured. Between 7 October 2023 and 12:00 on 23 January 2024, at least 25,490 Palestinians were killed in Gaza and 63,354 Palestinians were injured, according to the MoH.

On 23 January, the UN Secretary-General, in remarks made to the Security Council on the Situation in the Middle East, stated: “The past 100 days have been heartbreaking and catastrophic for Palestinian civilians in Gaza. More than 25,000 people, mainly women and children, have reportedly been killed in operations launched by Israeli forces. More than 60,000 others have been reportedly injured. In recent days, the military offensive has intensified in Khan Yunis with many additional causalities. The entire population of Gaza is enduring destruction at a scale and speed without parallel in recent history. Nothing can justify the collective punishment of the Palestinian people.”

Between the afternoons of 22 January and 23 January, 21 soldiers were killed in a single incident in southern Gaza, the highest military toll on a single day since the start of the ground operation. As of 23 January, 219 soldiers have been killed, and 1,232 soldiers have been injured in Gaza, according to the Israeli military«.

Traducción:

» El 23 de enero continuaron los intensos bombardeos israelíes desde el aire, la tierra y el mar en gran parte de la Franja de Gaza, lo que causó más víctimas civiles y desplazamientos, así como destrucción. También se registraron operaciones terrestres y combates entre fuerzas israelíes y grupos armados palestinos en gran parte de Gaza. Las hostilidades fueron especialmente intensas en Jan Yunis, donde, según informes, las fuerzas israelíes rodearon la ciudad y lanzaron una operación a gran escala. Se informó de intensos combates en las proximidades de hospitales de Jan Yunis, como los de Al Aqsa, Nasser y Al Amal, y de palestinos que intentaban huir a la ciudad meridional de Rafah. Entre las tardes del 22 y el 23 de enero, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, murieron 195 palestinos y 354 resultaron heridos. Entre el 7 de octubre de 2023 y las 12:00 del 23 de enero de 2024, al menos 25.490 palestinos murieron en Gaza y 63.354 resultaron heridos, según el Ministerio de Sanidad.

El 23 de enero, el Secretario General de la ONU, en declaraciones al Consejo de Seguridad sobre la situación en Oriente Medio, declaró: «Los últimos 100 días han sido desgarradores y catastróficos para la población civil palestina de Gaza. Según los informes, más de 25.000 personas, principalmente mujeres y niños, han muerto en operaciones lanzadas por las fuerzas israelíes. Otras 60.000 habrían resultado heridas. En los últimos días, la ofensiva militar se ha intensificado en Jan Yunis y ha causado muchas más víctimas. Toda la población de Gaza está sufriendo una destrucción a una escala y velocidad sin parangón en la historia reciente. Nada puede justificar el castigo colectivo del pueblo palestino».

Entre las tardes del 22 de enero y el 23 de enero, 21 soldados murieron en un solo incidente en el sur de Gaza, el mayor número de bajas militares en un solo día desde el inicio de la operación terrestre. Hasta el 23 de enero, 219 soldados habían muerto y 1.232 habían resultado heridos en Gaza, según el ejército israelí».

No está de más indicar que muchas de las personas gravemente heridas en Gaza están prácticamente condenadas a perder la vida, al yacer bajo los escombros sin que puedan ser auxiliadas, solas y en el frío. Cuando logran ser auxiliadas por algún equipo de rescate aún operativo o por sobrevivientes en mejor estado, llegan a centros hospitalarios y refugios hacinados, muchos de ellos total o parcialmente destruidos, sin energía ni agua, ni suficientes medicamentos, ni suficiente personal médico para atenderlos.

El calificativo de «genocidio» y la acción interpuesta por Sudáfrica ante la CIJ fueron recientemente objeto de una emisión radial en Francia (France Culture), durante la cual el entrevistador pretendió saber más de derecho internacional público que la experta gala entrevistada, procediendo a un cierre de emisión bastante inusual y, en nuestra opinión, muy poco profesional (véase nota de Arret sur Images del 11 de enero del 2024).

A modo de conclusión

Es muy probable que la CIJ ordene un cese al fuego inmediato por razones humanitarias, tal como solicitado por Sudáfrica en su extensa demanda, y ello de manera unánime o casi.

Es de recordar que en una decisión anterior, relacionada a la construcción de un muro en territorio palestino por parte de Israel, la CIJ adoptó su opinión consultiva (véase texto completo) en julio del 2004 con 14 votos a favor y uno solo en contra en varios de los párrafos conclusivos detallados en el párrafo 163, siendo la voz discordante la del juez norteamericano de la CIJ Thomas Buergental.

En el caso de la solicitud de medidas provisionales solicitadas por Sudáfrica contra Israel en diciembre pasado, al haber invocado Sudáfrica la Convención de 1948 para la Prevención y Sanción del Crímen de Genocidio, y deberse centrar parte de la discusión legal sobre el punto de saber si es o no plausible que se esté cometiendo un genocidio en Gaza, es muy posible que el debate interpares en La Haya deje algun rastro en la decisión final, y que algunos otros párrafos operativos de esta ordenanza se deban someter a la votación de los 15 jueces titulares y de los dos jueces ad hoc designados por Sudáfrica e Israel.

Si bien los precitados párrafos 101-107 de la demanda de Sudáfrica (véase texto) constituyen una evidencia probatoria sobre la intención deliberada de las actuales autoridades isralíes, es posible que algunos jueces busquen la manera de no darle la importancia que merecen estas escalofriantes declaraciones oficiales oídas en Israel desde el pasado 7 de octubre

En caso de que Israel desacate esta ordenanza de la CIJ que será leída este próximo 26 de enero del 2024, será entonces la comunidad internacional (Consejo de Seguridad y accesoriamente Asamblea General de Naciones Unidas en caso de veto norteamericano en el primer ógano mencionado), la llamada a idear un mecanismo para obligar a Israel a cesar sus operaciones militares en Gaza: las cuales, desde el 7 de octubre por la tarde / noche consisten, a modo de represalia por el ataque sufrido el mismo 7 de octubre perpetrado por el Hamás, en una acción punitiva colectiva en contra de la población civil de Gaza. Ello en abierta violación a las reglas más básicas del derecho internacional humanitario.

Desde un estricto punto de vista militar, un especialista francés en asuntos militares y connotado comentarista, recientemente escribió en su blog que:

«La situation sur la bande de Gaza est parfaitement désespérante. D’un côté, le gouvernement israélien annonce régulièrement qu’il va enfin sortir de cette opération dévastatrice dont le bilan est parfaitement catastrophique. Mais dans la réalité, rien ne change à ce stade où chaque jour renouvelle son lot de bombardements qui dévastent littéralement la bande de Gaza.

/../

Dans la partie Nord, censée avoir été nettoyée (c’est le terme militaire) par l’armée israélienne, les unités de Tsahal sont régulièrement harcelées par des miliciens qui ont fait des décombres leur refuge. Dans la partie Sud, l’armée affirme vouloir réduire le « quartier général stratégique » du Hamas qui se situerait à Khan Younes, après avoir été vainement cherché à Gaza même puis sous l’hôpital Al Shifa, un QG fantôme qui ne justifie en aucun cas les bombardements opérés sur l’ensemble de la bande de Gaza.

/…/

Si cette opération déclenchée par le gouvernement Netanyahou contre la bande de Gaza continue, le risque d’escalade régional est avéré et le risque pour l’avenir d’Israël est constitué. Il appartient aux alliés d’Israël et à toutes les sociétés qui comprennent que la paix ne se construit pas dans la vengeance, de l’obliger désormais à sortir de cette impasse sanglante et de construire sur ces décombres inutiles l’avenir et la stabilité de cette région» (Nota 2).

Traducción:

«La situación en la Franja de Gaza es absolutamente desesperada. Por un lado, el gobierno israelí anuncia regularmente que por fin está saliendo de esta operación devastadora, cuyos resultados son absolutamente catastróficos. Pero, en realidad, nada está cambiando a estas alturas, pues cada día se produce una nueva ronda de bombardeos que están devastando literalmente la Franja de Gaza.

/../

En la parte norte, supuestamente despejada (es el término militar) por el ejército israelí, las unidades del Tsahal son hostigadas regularmente por milicianos que han hecho de los escombros su refugio. En la parte sur, el ejército afirma que quiere reducir el «cuartel general estratégico» de Hamás en Jan Yunes, después de haberlo buscado en vano en la propia Gaza y luego bajo el hospital Al Shifa, un cuartel general fantasma que no justifica en absoluto los bombardeos llevados a cabo en toda la Franja de Gaza.

/…/

Si la operación lanzada por el gobierno de Netanyahu contra la Franja de Gaza continúa, existe un claro riesgo de escalada regional y un riesgo para el futuro de Israel. Corresponde a los aliados de Israel y a todas las sociedades que comprenden que la paz no se construye sobre la venganza, obligarle a salir de este sangriento callejón sin salida y a construir el futuro y la estabilidad de la región sobre estos escombros inútiles» (Nota 2).

-El autor, Nicolas Boeglin, es Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin@gmail.com

Notas:

Nota 1: Véase BOEGLIN N., «»Gaza / Israel: a propósito de la reciente demanda interpuesta por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)«, editada el 29 de diciembre del 2023 y disponible aquí.

Nota 2: Véase ANCEL G., «L’Ukraine oblige l’Europe à se réveiller tandis qu’Israël sombre dans le déni«, Ne pas subir, Blog de Guillaume Ancel, édition du 20 janvier 2024, disponible ici.