Panamá: Un chofer gringo mata a tiros a dos personas que se oponían a un proyecto minero bloqueando la carretera

09 de noviembre de 2023

El incidente tuvo lugar el martes en la Panamericana, a unos 130 kilómetros al oeste de la capital, Ciudad de Panamá. Los asesinados protestaban contra el último tratado del Estado panameño con una empresa de cobre canadiense. El pistolero fue detenido.

El martes por la tarde, dos personas murieron en una autopista bloqueada cuando un abogado y profesor estadounidense de 77 años les disparó a sangre fría, sin impresionarles. El precursor del trágico suceso es la tercera semana de protestas en curso contra un importante contrato minero del gobierno que permite a la empresa canadiense First Quantum Minerals explotar la mayor mina de cobre de la región durante al menos otros veinte años.

Las dos víctimas fueron una maestra y el marido de una maestra de una escuela del distrito de San Carlos. Los dos heridos fallecieron, el hombre en el lugar de los hechos y la profesora en el hospital de San Carlos. Los camarógrafos que se encontraban presentes estaban filmando el crimen cuando el atacante, que según las investigaciones tenía ciudadanía estadounidense y panameña, se acercó inicialmente al grupo de protesta con total tranquilidad.



En el lugar de los hechos se encontraba un nutrido grupo de empleados escolares que desde hace unas dos semanas interrumpen el tráfico en este punto de la Panamericana para exigir la derogación de la ley. Las imágenes muestran cómo el autor del crimen se acercó al bloqueo de forma relajada y agitó el dedo mientras discutía con los manifestantes y retiraba pancartas. Sorprendentemente, a continuación sacó una pistola e inmediatamente abrió fuego. Según los testigos, el hombre que resultó muerto más tarde habría gritado al salir de su coche: «Esto se acaba hoy».

🇺🇸 An American lawyer shot and killed two environmental activists who blocked a highway to protest in Panama.

Demonstrators have been campaigning for three weeks against the Panamanian government's agreement with a Canadian company to operate Central America's largest open-pit… pic.twitter.com/D6iOb5BKyx

— Peacemaker (@peacemaket71) November 9, 2023