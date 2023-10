El estado chileno está asesinando, con plomo, lentamente, a cientos de sus ciudadanos

26 de octubre de 2023

Hace poco rato, despues de publicar la nota sobre la muerte de Nadia Romero, a través de nuestro correo electrónico hemos recibido este mensaje:

Buenos Dias. Por si alguien sigue el tema, quiero contarles que anoche se quitó la vida otra persona sobreviviente de la revuelta. Nadia Romero. Estuvo presa. Tenía reclusión domiciliaria. Nunca pudo lograr atención médica para sacar los perdigones que tenía incrustados. Se atendía con la Dra. Pellegrin. Sus funerales comienzan hoy en Maipu.

Al leer este mensaje, nos hemos movilizado tratando de averiguar si Nadia Romero realmente no había recibido tratamiento médico y si no se le habían retirado los perdigones incrustados en su cuerpo.

Desgraciadamente los medios de comunicaciones, que se supone están ahí para servir como medio de información a la ciudadanía, no atienden noticias que no les interesan a sus avisadores. Si ustedes revisan los diversos medios nacionales, verán que la muerte de Nadia, como es una noticia que no “vende”, sencillamente se ignora. En todos los medios, sin embargo, encontraran notas de diversas dimensiones acerca de la “reina narco” que fue acribillada a balazos en una calle de Peñaflor.

Creíamos que a través de los medios podríamos obtener más información acerca de lo ocurrido a Nadia, pero hemos encontrado nada. Y, lo confesamos, nos avergüenza constatar la realidad que vivimos como país.

A pesar de este fracaso, pensando en los cientos de casos similares al de Nadia, ya sea en reclusión domiciliaria o entre rejas en una cárcel, y por lo urgente del caso, hemos preparado la presente nota, para advertir a todas las víctimas de carabineros y denunciar el “verdadero crimen lento” a que han condenado a cientos de chilenas y chilenos que siguen viviendo con perdigones de plomo incrustados en sus cuerpos, como resultado de la represión policial, en las calles de nuestras ciudades o en los caminos o campos de sus tierras ancestrales en el Wallmapu. Víctimas de la represión han sido abandonadas a su suerte por las autoridades y funcionarios del estado chileno.

Es necesario que el mundo sepa que el estado chileno, al no darle atención médica adecuada y urgente, está asesinando, lentamente, a cientos de chilenos, que se han atrevido a luchar por la democracia, por sus derechos civiles, sus derechos ancestrales y viven con perdigones de plomo en sus cuerpos.

Antecedentes:

Informe alerta sobre consecuencias a la salud por la incrustación de perdigones con plomo disparados por Carabineros

Un informe evaluó las consecuencias en la salud de la exposición al plomo contenido en perdigones de Carabineros durante este estallido social. Se revisaron las principales afectaciones de la exposición al plomo tanto aguda como crónica. Además de recopilaron casos anteriores de abuso de este armamento por parte de Carabineros con resultado de muerte y con heridas permanentes por perdigones alojados en el cuerpo de la víctimas. El informe sugiere la necesidad de evaluar las consecuencias en la salud de las personas que han sido heridas por perdigones y que aún los puedan mantener alojados en el cuerpo, dada su peligrosa toxicidad.

Los antecedentes expuestos en este informe, recopilados a partir de la literatura disponible, concluyen que «los proyectiles que contienen plomo no son inertes ni inocuos al interior del cuerpo humano, sino que ejercen efectos tóxicos de carácter permanente e irreversible producto de la exposición crónica al plomo»

El estudio además concluye que «La intoxicación por plomo secundaria a la retención de fragmentos balísticos es una entidad clínica de difícil diagnóstico, cuyas manifestaciones clínicas y efectos en la salud dependen de múltiples factores»

Este informe llega un contexto de elevadas cifras de personas heridas con perdigones metálicos lo que según la autora del estudio «configuran una emergencia de salud pública nacional»

Cabe recordar que el INDH ha reportado más de 1.500 personas heridas por perdigones entre el 17 de octubre y el 6 de diciembre de 2019. El informe indica que dado a que el INDH solamente registró casos que pudieron constatar directamente en terreno, es altamente probable que la cantidad de personas heridas por disparos con perdigones sea muchísimo mayor.

El informe enfatiza que este problema de salud es difícil de estimar, ya que no hay información para dimensionar el total de personas heridas y que mantiene fragmentos retenidos en sus cuerpos. Esto debido a que muchas personas heridas no asisten a centros de salud, por lo que no hay registro de ellas.

Tampoco hay información de la afectación a niños, niñas, mujeres embarazadas, adolescentes y personas de tercera edad, quienes pueden haber sido heridos de forma directa o por rebote de perdigones.



El informe indica que con los ataques de perdigones de carabineros «existe un daño crónico que hasta ahora no ha sido considerado: los efectos tóxicos multisistémicos y de largo plazo en la salud de las personas que han sido víctimas de disparos por parte de efectivos policiales»

Distribución y metabolismo del plomo en el organismo humano

El estudio revisó las principales vías de distribución de plomo en el organismo humano. De acuerdo a la bibliografía disponible, se sabe que al llegar a los vasos sanguíneos, el plomo se acumula al interior de los glóbulos rojos y en tejidos blandos durante aproximadamente un mes. En las siguientes semanas el plomo se va distribuyendo hacia distintos órganos y tejidos. Allí se pueden genera alteraciones en los sistemas: nervioso, hematopoyético, cardiovascular, reproductivo y renal. A partir de uno a 2 meses el plomo se distribuye hacia los huesos donde puede llegar a depositarse entre 20 y 30 años. Desde el tejido óseo el plomo aún puede liberarse nuevamente hacia el sistema circulatorio durante el embarazo, la lactancia, en caso de hipertiroidismo y de edad avanzada.

Fuente: Acumulación de plomo en hueso y sus efectos en la salud

Efectos en la salud del plomo

De acuerdo al Programa Nacional de Toxicología (NTP) del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos hay evidencia que sostiene que: niveles de plomo en sangre menores a 10 microgramos por decilitro y también menores que 5 microgramos por decilitro tienen la capacidad de generar efectos adversos en la salud de la población infantil, adolescente y adulta.

Los compuestos que contienen plomo inorgánico han sido clasificados como probablemente cancerígenos para seres humanos por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer.

Toxicidad importante en el sistema nervioso central y periférico

Estudios previos de 2014, 2013, 2009, han reportado que el plomo (Pb 2+ ) al poseer semejanza con el calcio (Ca 2+) puede imitar sus funciones y modificar efectos en la sinapsis (enlace) entre las neuronas y entre estas y otras células.

Estudios de 2019, 2016, y 2015, han reportado que el plomo genera efectos tóxicos en el sistema respiratorio, tales como: disminución en la función pulmonar, mayor riesgo de asma y enfermedad pulmonar obstructiva. También se han descrito efectos a nivel hematológico tales como inhibición de síntesis de grupo hemo y subsecuente disminución en los niveles de hemoglobina. A nivel hepático puede generar hepatomegalia y elevación en los niveles séricos de transaminasas y colesterol). A nivel endocrino puede generar alteraciones en los niveles séricos de hormonas tiroideas y disminución en niveles séricos de vitamina D. A nivel gastrointestinal puede generar dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea y constipación. A nivel muscular y esquelético puede generar pérdida ósea, osteoporosis, caries, pérdida de dientes y periodontitis). Adicionalmente puede generar efectos oculares como una posible degeneración macular y cataratas.

Estudios previos de 2005 y 2012 constataron que niños, niñas y adolescentes son susceptibles a efectos tóxicos de la exposición al plomo. El informe constató que niveles en sangre menores a 5 microgramos por decilitro pueden generar efectos negativos a nivel neurológico, tales como disminución en el rendimiento académico y en el coeficiente intelectual, además de mayor incidencia de problemas de atención, de comportamiento y alteraciones en funciones neurocognitivas.

Uso sistemático y reiterado de la violencia por parte de Carabineros hace años en Chile.

El informe recalca que las violaciones a los derechos humanos en Chile no comenzaron el día 17 de octubre, ni terminaron con el retorno a la democracia en el año 1990. El Estado y las fuerzas policiales han usado estos proyectiles de plomo durante décadas contra la población.

Carabineros ha afirmado que los perdigones están compuestos de manera íntegra de goma, omitiendo su composición metálica y asegurando que se trata de «municiones no letales»

Esto pese a que se cuenta con el precedentes de al menos 2 personas asesinadas por este tipo de armamento.

En 1999, Daniel Menco (23) fue asesinado por Carabineros al recibir el impacto de perdigones de plomo en una protesta estudiantil en Arica.

El adolescente mapuche Alex Lemún (17), fue asesinado en 2002 por un perdigón de plomo disparado por Carabineros y que impactó en su cabeza.

Otro caso recopilado es el del también adolescente Brandon Hernández Huentecol quien a sus 17 años fue impactado por aproximadamente 180 perdigones de plomo, disparados por un sargento de Carabineros a quemarropa y por la espalda. Cerca de la mitad de estos perdigones de plomo aún se mantienen en el cuerpo del joven.

En estos 2 meses de protestas populares legítimas contra el abuso empresarial y buscando generar cambios estructurales en el modelo neoliberal chileno que perpetúa la desigualdad social y la explotación social y ambiental, las fuerzas de orden se han ensañado con las personas que se manifiestan.

Lapidarios informes de Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de Human Rights Watch, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y de Amnistía Internacional han constatado violaciones a los Derechos Humanos en Chile durante el estallido.

Ahora, este informe abre una nueva arista: los daños crónicos que podrían presentar manifestantes quienes tengan restos de perdigones con plomo alojados en sus cuerpos. Estos daños, que solamente se pueden evaluar en el tiempo, en conjunto con las poco estudiadas afectaciones crónicas derivadas de los compuestos lacrimógenos en gas o disueltos en agua, se configuran como inaceptables ataques a la salud de la población por parte del Estado, y por lo tanto debieran detenerse cuanto antes.

