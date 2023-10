04 de octubre de 2023

Rectificación del Sr. Embajador de Rusia en Chile

Tomé nota de un artículo publicado en el medio chileno BioBioChile “Moscú busca adoctrinar a niños ucranianos…” que demoniza a Rusia, impone una realidad distorsionada y demuestra total incomprensión de la situación en nuestro país.

a) A fin de reunificarse con Rusia los civiles de Crimea en 2014, así como de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie, en 2022, de manera libre y mediante un plebiscito ejercieron su derecho de autodeterminación consagrado en la Carta de la ONU.

b) El Artículo 10 de la Constitución de la República de Crimea reza: “los idiomas estatales de la República de Crimea son el ruso, el ucraniano (BioBioChile, ¡ojo acá!) y el tártaro crimeo”.

c) No es ningún secreto la composición étnica de Crimea: según el Censo de 2020, los rusos siguen siendo una mayoría abrumadora (67%) – como en todas las épocas históricas. Los ucranianos ocupan el tercer lugar (tras los tártaros de Crimea) manteniendo su posición de minoría étnica.

d) En lo que se refiere al sistema educativo de Crimea, allá sí existe educación en el idioma ucraniano. Por ejemplo, el nuevo año académico 2022/2023 comenzó en ucraniano para 190 escolares, 175 de los cuales están en la Escuela № 20 de la ciudad crimea de Feodosia y 15 personas del 9º grado del Gimnasio Académico de Simferópol.

e) El 12 de septiembre de 2023, en el marco del Foro Económico Oriental, el Viceministro de Educación de Rusia, Alexander Bugaev subrayó que las escuelas de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie recibirán manuales del idioma ucraniano y los padres podrán libremente inscribir a sus alumnos para su estudio electivo. El alto funcionario ruso señaló que el manual enseña el idioma ucraniano clásico, o sea, el que se estudiaba antes de la desintegración de la Unión Soviética. Y nadie planea cerrar estas instituciones educativas – a diferencia de la política aplicada por el régimen neonazi y rusófobo que se instaló en Kiev tras el golpe de Estado en 2014.

¿De qué “eliminación de la identidad ucraniana” se trata entonces?

f) Le recomiendo a BioBioChile prestar más atención a que la Ucrania de hoy efectivamente es un Estado ultranacionalista. No son palabras de “una directora de una de las escuelas, quien desea permanecer en el anonimato” (con tal pretexto se inventa cualquier cosa y se propaga cualquier insensatez).

Son datos abiertos y verificables:

1) El nazismo se glorifica en Ucrania a nivel de Estado. El 6 de diciembre de 2022, el Tribunal Supremo de Ucrania declaró que los símbolos de la división nazi de las Waffen SS «Galicia» ya no se consideran nazi en Ucrania. No me sorprende entonces que en una reciente visita a Canadá el presidente ucraniano Vladímir Zelenski ovacionó de pie a Yaroslav Hunka, ucraniano residente en Canadá y veterano de la mencionada unidad criminal.

2) La población de Ucrania desde la infancia está siendo adoctrinada con la ideología nazi. Tiene una fama notoria el campo paramilitar “Azovets” de los militantes del batallón neonazi «Azov», que se dedica a reclutar a niños y educarlos en el espíritu del odio salvaje hacia los rusos.

3) El idioma ruso y la cultura rusa están sujetos a discriminación en Ucrania. De acuerdo con las leyes ucranianas «Sobre la educación» (2017) y «Sobre los pueblos originarios» (2021) los millones de rusos y ucranianos rusoparlantes han sido privados del derecho a recibir educación en su idioma natal, tampoco tienen derecho a sus propios medios de comunicación.

4) Cualquier disidencia se silencia en Ucrania de manera violenta y anticonstitucional. El 2 de febrero de 2021, por decreto de Zelenski, se bloqueó la transmisión de los canales de TV «112-Ucrania», «NewsOne» y «ZIK». Está prohibida la actividad de 17 partidos de oposición.

Dicho lo anterior, insto a los editores de BioBioChile a reconocer la falta de verificación del material difundido y publicar mi comentario para que sus lectores tengan la oportunidad de conocer la situación real en Rusia y Ucrania.

