El Sáhara necesita tu ayuda: Canciones para la Libertad del Pueblo Saharaui 

Canciones para la Libertad del Pueblo Saharaui

Campaña de financiación colectiva (crowdfunding)

Queridos amigos / Queridas amigas:

Me han pedido que difunda esta Campaña -además de participando yo mismo- difundiendo este escrito en las redes sociales.

La verdad es que me lo pidieron hace ya varias semanas, pero lamentablemente no he podido cumplir esa petición hasta ahora, por haber tenido que atender varios frentes a la vez.

A pesar de mi retraso, espero que podáis recoger el guante y atender este llamamiento, cuyo objetivo es difundir la justa causa del Pueblo Saharaui y promover un mayor grado de concienciación de la lucha de ese pueblo por su libertad e independencia.

La verdad es que esta campaña empezó ya en octubre. O sea que llevo un retraso tremendo, así que iré al grano, porque solo quedan tres días de campaña.

Se trata de una nueva campaña de crowdfunding (ya hubo otras dos en 2020 y 2021) para financiar una caja de tres CDs con canciones de músicos de toda España sobre el conflicto saharaui.

Son canciones de músicos del Estado español, en todas las lenguas oficiales, para apoyar la autodeterminación del pueblo saharaui.

Al cofinanciar la campaña con el importe que decidas, en realidad estás adquiriendo por adelantado una o varias cajas de 3 CDs, que te serán enviadas o podrás recoger una vez concluya la campaña de financiación.

Cualquier persona puede participar a través de este enlace o link, que puedes difundir:

goteo.cc/cancionespueblosaharaui

Por cada euro que pone la gente, la Diputación de Gipuzkoa pone otro, con un límite de 100 € por correo electrónico.

La anterior campaña de CDs fue un éxito, y esta lo va a ser más, porque van a participar músicos de primer nivel, como Luis Pastor, Pedro Pastor, Amparanoia, Quique González, Aurora Beltrán, Los rebeldes… y más gente importante

El objetivo es que esas canciones suenen en las emisoras de radio de toda España, den lugar al debate, a la tertulia, y lleven continuamente la situación del pueblo saharaui y la responsabilidad de España a la opinión pública.



Hay diversas formas de participar, desde 10€. Por ejemplo, aportando 18€ recibirás una Caja de lujo con 3 CDs (envío nacional) de “Canciones para la Libertad del Pueblo Saharaui”, con su libreto de letras de las canciones y una detenida explicación del conflicto saharaui. (Envío nacional. Es importante que nos indiques tu dirección postal. Podrás hacerlo en la misma plataforma ‘Goteo’, a través del formulario que aparecerá una vez hayas completado la donación).

Tienes toda la información en este enlace:

goteo.cc/cancionespueblosaharaui

Solo quedan 3 días. Date prisa.

Un fuerte abrazo y muchas gracias,

Luis Portillo Pascual del Riquelme