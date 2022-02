Ejemplo de familia «Amarilla»: Los Walker Prieto 

Ya no hay dudas, la familia Walker conoce de grandes negocios. La tradición walkerista sabe que colgados de la poderosa mano política los resultados económicos siempre serán rentables. Haciendo algo de historia,

Así es como entre los negocios de los Walker esta la polémica planta reductora Alumysa. Proyecto que hoy se denomina Energía Austral (Hidroeléctricas) de la transnacional Xstrata Copper, la que heredo los derechos de agua y dominios de la ex reductora de aluminio.

La historia de traspaso de terrenos y negocios en la familia Walker es tarea de generaciones. En 1990 uno de los Walker (ex senador por Atacama Ignacio Pérez Walker) instalado en el Senado como miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores daba luces de su poca estima por el territorio nacional y respaldaba con su voto el cuestionado tratado de Campos de hielo Sur que entregaba territorio chileno a los argentinos. Esto incluso no respetando la posición oficial de Renovación Nacional. Los negocios dan para mucho y poco importan las disciplinas.

Años más tarde, el mismo Ignacio Pérez Walker, con su privilegiada posición como presidente de la Comisión de Minería del Senado de Chile hizo de las suyas en Atacama, región que representaba. Con su estilo e influencias sobre Barrick Gold Corporation, movió las piezas, tal cual como lo hizo su familia años antes en la Región de Aysén. Así fue como minera Pascua Lama, pasó de un dueño a otro, como lo ocurrido con Alumysa a Energia Austral en la Región de Aysén. Donde según el empresario minero Jorge Lopehandia, Barrick abusa y ha abusado de Chile como plataforma para levantar y lavar dinero, adquiriendo bienes en Chile en zona libre y tributando nulamente.

Los Walker tienen poder y según su lógica, los distritos son heredables. Así es como el actual diputado por Coquimbo y actual candidato a senador por la Región de Aysén Patricio Walker deja de lado su actual distrito ( N° 9, el mismo que le dio el cupo como diputado desde 1998 ) y lo recoge su hermano Matías Walker – también DC – desconocedor de tierras piratas y actual candidato por Coquimbo.

Manteniendo la lógica Walker, otro miembro de la dinastía está irrumpiendo en las ligas del poder, su nombre: Ignacio Walker. Ex canciller en el gobierno de Ricardo Lagos y ex diputado en los periodos entre 1994 y 2002. Este ex ministro de estado y hermano de Patricio Walker busca el poder en la V Región quinta cordillera como senador.

Un par de kilómetros mas al sur, en la VII esta otro de los hermanos, Antonio Walker, dedicado a la agricultura. En agosto de 2004 exporto la caja número 200 millones de fruta chilena enviada al exterior. Cabe destacar que explota el 20% de un predio de 600 hectáreas de manzanos, peras, cerezas y kiwis de la VII Región (Maule-Talca), con un capital declarado de 4 millones de dólares, que la Agropecuaria Walker Prieto vendió en un buen negocio «para los que compraron y para los que vendieron», según la familia citada por el diario.

Siguiendo la misma línea «emprendedora», el hermano del candidato por Aysén aseguro «Estamos tratando de desarrollar una central hidroeléctrica en Puerto Sánchez y en cualquier momento puede que la mina de cal que tenemos en la zona empiece a dar más», advirtió Antonio Walker Prieto. Según la Revista Capital el patrimonio de los Walker abarca las mas diversas áreas como El Toqui, la compañía minera Calaysén, las empresas Marítima del Sur y de transporte lacustre Mar del Sur, y la forestal Maderas de Aysén, entre otras.

Según fuentes de El Mercurio, Patricio Walker posee un patrimonio en Inversiones Wapri S.A. (10% del capital), Agropecuaria Walker Prieto S.A. (8% del capital), Asesorías e Inversiones Ilihue Ltda (50% del capital) y Proyectos Aysén S.A. (3% del capital).

El negocio hidroeléctrico está que arde en tierras patagónicas y otros de los hermanos del candidato a Senador por Aysén ya esta preparado. El economista Juan Walker Prieto, acaba de constituir la sociedad de responsabilidad limitada Energías Renovables de Aysén Limitada, la cual tendrá como objetivo principal generar, comercializar y suministrar energía eléctrica. Donde los Walker Prieto poseen 66,67% del capital.

Los Walker ya se están articulando a lo largo de Chile. Así es como al interior de la familia también se guardan las proporciones, sino pregúnteles a los otros hermanos del candidato por Aysén Patricio Walker. Francisco, Tomás y Antonio, quienes apoyan la candidatura presidencial de Sebastián Piñera. La otra mano del poder económico.

*Fuente: Rebelión