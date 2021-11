Doctores alemanes observan con estupor la sangre de vacunados 

Debido a que portales como Youtube borran cualquier video que muestre antecedentes, imagenes, opiniones críticas a las medidas con que se está combatiendo el covid-19 o simplemente expresando dudas o preguntas incómodas, hay cada vez más profesionales médicos, científicos, que se unen y tratan de crear formas para llevar información a la población, para cumplir así con su compromiso profesional de cuidar la salud de los pacientes ( primum non nocere )*Para que pueda ver el video que le ofrecemos, haga click sobre este enlace:

La necesidad urgente de discutir publicamente las formas de tratar la epidemia de Covid-19, fue planteada por el Prof. em. Dr. med. Sucharit Bhakdi a la Canciller Alemana Angela Merkel el 28 de marzo de 2020. Su solicitud de diálogo democrático, de análisis y discusión abierta y democrática, entre los científicios que tenían diferentes opiniones, no ha sido escuchada. En la ciencia, los nuevos problemas, los descubrimientos de lo nuevo, siempre han sido motivo de discusión, de discrepancia, de debate. Por ello, es que resulta muy extraño que el gobierno siga dejandose asesorar por los mismos profesionales, sin permitirse dudas, sin permitir opiniones diferentes, ridiculizando y acallando a quien no acepte o ponga en duda sus decisiones.

Nota:

* La traducción de la locución latina primum non nocere atribuida a Hipócrates, acepta varias interpretaciones, aunque con algunas diferencias sutiles entre ellas, su esencia es la misma: Primero no hacer daño. Sobre todo no hacer daño. Ante todo no hacer daño. Primero que nada no dañar. Antes que nada no dañar. Su intención es, entonces, recordar al médico su deber de no causar daño; deber prioritario en la jerarquía de las obligaciones éticas