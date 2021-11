La brutalidad marroquí apoyada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 

31 de octubre de 2021

Después de 2 días, la resolución del Consejo de Seguridad sobre el Sáhara Occidental ignoró la situación de los derechos humanos en el territorio y no estableció un mecanismo de vigilancia de los derechos humanos debido a la presión política de Francia.

Las fuerzas policiales y paramilitares de ocupación marroquíes han continuado con la práctica de reprimir y perseguir a los activistas saharauis.

Hoy, 31 de octubre de 2021, un grupo de activistas saharauis, entre los que se encontraban mujeres supervivientes de las cárceles secretas marroquíes de Agdez y Kela’at Megouna, y otros defensores de los derechos humanos, intentaban participar en una manifestación pacífica en conmemoración de los 46 años de invasión y ocupación ilegal marroquí de su país.

Los manifestantes han sido objeto de torturas, humillaciones, abusos y palizas por parte de personas conocidas que han sido acusadas de graves delitos contra los saharauis.

«Esta acción irresponsable de la potencia ocupante marroquí queda claramente atestiguada por su respuesta negativa y su desafío a las resoluciones del Consejo de Seguridad, que pedían respetar los derechos de los saharauis a expresar pacíficamente sus opiniones políticas. Es una vergüenza para Francia, que se esforzó por servir a los designios hostiles de la ocupación ilegal marroquí»,

dijo Najat Knaibila, una activista saharaui de derechos humanos que pasó 16 años en una horrible cárcel secreta marroquí.

Equipe Media, Sahara Occidental ocupado

Moroccan brutality supported by the Security Council

After 2 days, the Security Council resolution on Western Sahara ignored the human rights situation in the territory and failed to establish a human-rights monitoring mechanism owing to political pressure from France.

Moroccan occupying police and paramilitary forces have continued the practice of suppressing and persecuting Saharawi activists.

Today, October 31, 2021, a group of Saharawi activists including women survivors of Moroccan secret jails in Agdez and Kela’at Megouna, and other human rights defenders were trying to participate in a peaceful demonstration in commemoration of 46 years of Moroccan invasion and illegal occupation of their country.

The demonstrators have been subjected to torture, humiliation, abuse and beating by well-known persons who have been indicted for serious crimes against Saharawi.

“This irresponsible action of the Moroccan occupying power is clearly attested by its negative response and defiance of the Security Council resolutions which called on to respect the rights of Sahrawi to peacefully express their political views. It brings shame upon France, who strove to serve the hostile designs of Moroccan illegal occupation”, said Najat Knaibila, a Saharawi Human Rights woman activist who spent 16 years in a Moroccan horrible secret jail.

Equipe Media, occupied Western Sahara

31 October 2021

La brutalité marocaine soutenue par le Conseil de Sécurité

Après 2 jours, la résolution du Conseil de Sécurité sur le Sahara Occidental a ignoré la situation des droits de l’homme sur le territoire et n’a pas établi un mécanisme de surveillance des droits de l’homme, à cause de la pression politique de la France.

La police d’occupation marocaine et les forces paramilitaires ont continué de réprimer et de persécuter les militants sahraouis.

Aujourd’hui, le 31 octobre 2021, un groupe d’activistes sahraouis comprenant des femmes rescapées des prisons secrètes américaines d’Agdez et de Kela’at Megouna, et d’autres défenseurs des droits humains tentaient de participer à une manifestation pacifique en commémoration des 46 ans d’invasion marocaine et de l’illégale occupation de leur pays.

Les manifestants ont été soumis à la torture, à l’humiliation, aux abus et aux coups par des personnes bien connues pour leur graves crimes contre les Sahraouis.

«Cette action irresponsable de la puissance occupante marocaine est clairement confirmée par sa réponse négative et son mépris des résolutions du Conseil de Sécurité qui faisaient appel au respect des droits des Sahraouis à exprimer pacifiquement leurs opinions politiques. Une honte pour la France, qui s’est bien appliquée à servir les desseins hostiles de l’occupation illégale marocaine», a déclaré Najat Knaibila, une militante sahraouie des droits de l’homme qui a passé 16 ans dans une horrible prison secrète marocaine.

Équipe Média, Sahara Occidental occupé

Le 31 octobre 2021

مجلس الامن يدعم قمع المغرب الوحشي

ايكيب ميديا – قسم التحرير

31 أكتوبر 2021

بعد يومين من إصدار مجلس الأمن الدولي قراره بشأن الصحراء الغربية والذي تجاهل فيه أوضاع حقوق الإنسان الإقليم وفشله في إنشاء الية لمراقبة ذلك بسبب الضغوط السياسية التي مارستها فرنسا، استمرت شرطة الاحتلال وقواته الشبه العسكرية في ممارسة قمعها واضطهادها النشطاء الصحراويين.

اليوم 31 أكتوبر 2021 سعت مجموعة من المختطفات سابقا في سجني اكدز وقلعة مكونة السريين وبعض النشطاء الحقوقيين الى المشاركة في مظاهرة بمناسبة الذكرى 46 للغزو المغربي واحتلاله الغير شرعي لبلادهم، لكنهم تعرضوا للتعذيب والاهانة والضرب وسوء المعاملة على أيدي أشخاص معروفين بتورطهم في انتهاكات سافرة لحقوق الصحراويين.

«ان هذا التصرف الغير مسؤول من قوة الاحتلال المغربي يكشف ردها السلبي وتحديها لقرارات مجلس الامن التي دعت الى احترام حق الصحراويين في التعبير السلمي، كما انه يشكل عارا على فرنسا التي عملت جاهدة لخدمة مخططات الاحتلال المغربي العدائية » تقول نجاة خنيبيلا الناشطة الصحراوية التي قضت 16 عاما في السجون المغربية السرية الرهيبة.