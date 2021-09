La Última Aparición Pública del Presidente Salvador Allende. 

Sept. 11 1973. Santiago de Chile, aproximadamente a las 08:40 a.m., en un balcón del Palacio de La Moneda, el Presidente Salvador Allende hace su última aparición pública.

No existe un documento, imparcial y objetivo, que establezca concluyentemente la hora exacta que el presidente salió al balcón de La Moneda, en la que sería su última aparición pública. Hay tantas versiones diferentes, de la hora de esa salida, como el número de publicaciones acerca del tema. [1]

Primero, hay que hacer notar el estado de la tecnología de ese tiempo y sus limitaciones comparada con la existente hoy en día. Las cámaras, fotográficas y de cine de los noticieros, en ese tiempo, no dejaban impresa la hora en el film mismo, como lo hacen ahora las cámaras digitales y de vídeo modernas en los archivos de sus memorias.

Los periodistas de TV debían mencionar en sus comentarios, durante la filmación, el lugar, la fecha y hora de los acontecimientos en desarrollo. Pero esa salida fue tan imprevista y fugaz (tuvo una duración de aproximadamente 30 segundos) que en los reportajes de TV no se hizo ese registro. [2]

Sabemos que si es posible calcular, con un grado razonable de exactitud, la hora de la salida del Presidente al balcón. Existe un método imparcial y objetivo. Se puede determinar la hora, mediante la confección de un reloj de sol, para ese día en particular, usando el material visual disponible, con la sombra proyectada en alguna de las imágenes existentes de esa salida del Presidente.

De esa salida, aquí utilizamos las imágenes de (muy posiblemente) el camarógrafo de TVN-Chile, Manuel Martínez. Porque esas imágenes fueron captadas perpendicularmente a la fachada norte del Palacio de gobierno. De ellas, se buscó cuadro por cuadro, la que presento la mejor proyección de una sombra útil. De esa imagen, podemos calcular que la sombra proyectada por la baranda del balcón tiene una inclinación (aproximada) de 26 grados respecto a una línea horizontal.

Se hizo un reloj de sol, de pared, generado por computadora, para la fachada norte del Palacio de La Moneda, para el día 11 de septiembre. El reloj de sol fue hecho con las siguientes especificaciones; Longitude: -70.653780734581, Latitude: -33.442358521351, Wall Declination: -175.32666530622, Wall Sundial, Displaying Civil Time, Time Zone: (GMT-4) La Paz, Santiago de Chile, No Daylight Saving Time, Time Equation: 11-9-2014 (-4 minutes). [3]

Con la plantilla generada y con un ángulo de 26 grados, la prueba nos muestra que la imagen fue captada (aproximadamente) a las 8:40 a.m. Que calza perfectamente con la cronología de todos los hechos más importantes ocurridos ese día.

Toda la evidencia testimonial y circunstancial disponible nos indica que Allende está completamente inconsciente del peligro inminente en la capital. Sale al balcón sin casco. Exponiéndose ingenuamente. Con la información con que cuenta hasta ese momento, cree que el levantamiento se circunscribe sólo a la Armada en Valparaíso. Se da hasta tiempo para saludar a los transeúntes que por ahí circulan a esa hora. Fue solo al reingresar a su despacho que, su amigo y asesor político, Joan Garcés, le informa de la recientemente emitida Primera Proclama Militar (a las 08:35 a.m. y de aprox. 2 minutos 37 segundos de duración). Allende decide responder de inmediato y se dirige a la nación por tercera vez (a las 08:45 a.m.) con un abrupto cambio en su disertación. [4]

En una Futura Investigación, para lograr una mayor precisión de la hora, se pudiese refinar aún más el diseño del experimento. Aunque creo que este proyecto podría aportar una precisión de un par de minutos a lo más. He dado más que suficiente información para reproducir el experimento.

Mi sugerencia sería, quizás, utilizando el film original captado por Manuel Martínez se pudiese obtener una imagen, de mejor calidad (definición), con una sombra útil más nítida para afinar aún más el detalle del ángulo de inclinación proyectado. También, utilizar una tecnología de precisión más avanzada para calcular el ángulo que proyecta la sombra y que genere el reloj de sol.

REFERENCIAS:

[1] Por ejemplo, según Pierre Kalfon fue a las 08:55 Horas. Véase Allende. Chili: 1970-1973, Chronique, Biarritz, Atlantica, 1998, páginas 265-266.

[2] Para ilustrar esta idea, con un ejemplo específico, podemos apreciar el trabajo periodístico del equipo de TVN-Chile. No se especificó la hora exacta ni aproximada en la toma de esa salida. El conductor de Informe Especial, Santiago Pavlovic, de acuerdo a comentarios posteriores en el reportaje del periodista Jaime Vargas, menciona que esta salida habría sido después de que el presidente hiciera su primera intervención radial de esa mañana. Pero, entendamos que en las notas del reportaje sin editar, el periodista Jaime Vargas no estaba al tanto que el presidente ya había hablado antes, a las 7:55 a.m. Por lo que se refiere al segundo discurso como la primera alocución. Así, situando esa breve salida después de las 8:12 a. m. aprox. y antes del tercer discurso de las 08:45 a.m. Véase el programa de reportajes “Cuando Chile cambió de golpe (Capítulo 3)”, Informe Especial, conducido por Santiago Pavlovic, 2003, de TVN.

[3] Este artículo está basado en The exact time of President Salvador Allende’s Last Public Appearance is 8:40 a.m., publicado en Flickr el sábado 6 de septiembre del 2014. Para generar el reloj de sol se usó el sitio creado por Damia Soler http://sundial.damia.net que ahora es www.sundialzone.com

[4] Véase Últimos discursos del Presidente Salvador Allende, por M. J. Vargas, publicado el 11 de septiembre del 2015. También “La Última Aparición Pública del Presidente Salvador Allende”, por M. J. Vargas a publicarse próximamente en piensachile.com