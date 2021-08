Convencional María Rivera por problemas en la Lista del Pueblo: “Ha sido un espectáculo triste de la política no institucional” 

Viernes 27 de agosto 2021 15:04 hrs.

“Creo que ha sido un espectáculo triste de la política no institucional”. Con estas palabras se refirió la constituyente María Rivera a los últimos acontecimientos relacionados con la Lista del Pueblo, secuencia de problemas que terminó con el rechazo, por parte del Servel, a la candidatura de Diego Ancalao, abanderado de la colectividad.

En conversación con los periodistas Patricio López y Montserrat Rollano, la representante del Distrito 8 y otrora integrante de la Lista del Pueblo sostuvo que no conocía a Diego Ancalao y, hasta el día de hoy, no ha podido dar con lo que habrían sido sus propuestas como candidato.

“¿Quién es él? Yo no lo conozco, no conozco su programa, no le di patrocinios, nosotros desde el Movimiento Internacional de los Trabajadores (organización de la que es parte) no apoyamos a ese candidato, nosotros decidimos apoyar, en la reunión de patrocinios, a Cristián Cuevas”.

Ante esto, la abogada de profesión lamentó con lo sucedido por la Lista del Pueblo, asegurando que terminó por decepcionar a mucha gente que creyó en el proyecto.

“Es lamentable lo que sucedió con la Lista del Pueblo, he visto una cosa que da mucha pena, que ha originado una decepción importante en la población que había forjado esperanzas en este proyecto de la Lista del Pueblo”.

La convencional explicó que ella, desde hace un tiempo, ya no participaba en la organización, con la que planteó, desde incluso antes de instalada la Convención, profundas diferencias políticas y organizacionales.

Para ella, la Lista del Pueblo albergó una gran contradicción en sí misma y era que se planteó únicamente como una lista para llegar a la Convención Constitucional alejada de las lógicas de los partidos, lo que fue derivando, en la práctica, en un partido político informal.

“Fue un proyecto que consistía, puramente, en una lista electoral, entonces tenían una contradicción central, porque si dicen que están contra los partidos -cosa que nosotros criticamos-, pero tienes un comité ejecutivo y tienes que responder a una asamblea permanente, o sea, reunión de militancia, termina en que entonces si tienes cola de conejo, orejas de conejos y piel de conejos, eres, en definitiva, un conejo”.

Por lo mismo, María Rivera aclaró que se “descolgó” de la organización recién instalada la Convención Constitucional.

“Yo tuve diferencias programáticas con la Lista del Pueblo, por lo tanto no adscribí a la Lista del Pueblo”, afirmó.

*Fuente: RadioUdeChile