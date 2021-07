Además de la legítima indignación que ha generado el descubrimiento de las tumbas de los niños indígenas en Canadá, cabe destacar el comportamiento de la policía. Al respecto, en un punto de prensa del Jefe de la Policía de Winnipeg, donde fueron derribadas las estatuas de las reinas Victoria e Isabel II, éste fue consultado dos o tres veces por qué no había intervenido la policía. Su respuesta fue categórica en el sentido de que es política de la policía no intervenir físicamente a fin de no incitar, escalar o exacerbar violencia en el comportamiento de las personas que se manifiestan mientras la integridad de las personas no esté en peligro y que la función de la policía es proteger el derecho ciudadano a manifestarse. También explicó que la policía recibió pedradas e insultos de parte de algunos manifestantes pero que su política es tomar distancia de ello y así se hizo. Finalmente explicó que no hay detenidos, excepto por un individuo que estaba destruyendo un vehículo particular en las cercanías de los incidentes. Toda una gran lección para las policías de Chile y Colombia, entre otros países.

G.F.Westphal

Canadá y el genocidio indígena

Traducido del portugués para Rebelión por Alfredo Iglesias Diéguez