En pocas horas se han desnudado las mentiras de Carabineros, respaldadas por el Gobierno

FORMALIZACIÓN:

Hasta ahora, la fiscal de alta complejidad Ximena Chong, ha mostrado que:

1. Carabineros no estaba siendo atacado cuando inician su «arremetida».

2. Cuando cae el joven de 16 años, se comunican entre ellos «el Zamora votó a un wn».

3. Luego de esa caída, fuera de los insultos de los testigos, no hay acciones violentas hacia Carabineros, los que incluso se retiran caminando. No arrancan, no corren por su vida. Se van caminando.

4. No prestan ayuda a la víctima.

5. Fondean «al Zamora» en un vehículo policial.

6. De no ser por los testigos civiles, el joven de 16 años habría muerto ahogado, porque a pesar de que Carabineros observó la caída y que la víctima yacía boca abajo, evidencia mostrado por al menos 4 cámaras desde distintos ángulos, se alejaron del lugar.

Horas más tarde, en otra llamada de Carabineros, informan que «se alejaron porque estaban siendo atacados por elementos condundentes», situación que se desmiente con las grabaciones de distintos ángulos que insisto, muestran que Carabineros simplemente deja tendido al joven que pudo haber muerto ahogado si no fuera por los civiles que corrieron a socorrerlo.

7. A las 21:00 hrs, alrededor de 1 hora después de que el joven entra a la clínica, un capitán de Carabineros llama a fiscalía para indicar que «una persona cae al río» y que fue trasladada a Clínica Santa María, estando en observación.

8. De fiscalía responden que concurrirá la brigada de derechos humanos.

9. Se realizan 2 llamadas posteriores por parte de Carabineros a fiscalía, los que no aportan con información relevante e inclusive tenderían a entorpecer la situación. Una de ellas es del propio Carabinero Zamora que comienza a «aportar nuevos antecedentes» a partir de información que alguien más le indica. En el discurso, se escucha que el imputado, Sebastián Zamora, conversa con alguien más, con quien discute la información que entregarán a fiscalía. En dicha conversación se escucha «hubo una detención y que la víctima intenta zafarse y subir a la baranda».

Es decir, alguien dio instrucciones al imputado para crear una versión donde se busca presentar información falsa al Ministerio Público.

10. En una cuarta llamada por parte de Carabineros, el imputado Zamora pregunta dónde está «el detenido», cuando en la práctica no realizaron ningún parte de detención.

Uff, en 1 hora se han desmantelado un montón de mentiras y se evidencia la pérdida de recursos públicos que implica financiar a Carabineros de Chile.

Tema aparte, el Gobierno de Chile a través de su vocero Bellolio informó que se había comunicado con la familia de la víctima, cosa desmentida por la madre del joven de 16 años.

Otra mentira de Carabineros respaldada con una mentira del Gobierno que a su vez mintió respecto a las acciones para con la familia de la víctima.

