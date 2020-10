Carabinero es responsable de cobarde intento de homicidio de menor de edad

Momento exacto en que un criminal de uniforme empuja al joven Anthony Araya al río Mapocho… Imágenes de Telesur… El… Posted by Radio Plaza de la Dignidad Oficial on Friday, 2 October 2020

Declaración Pública

Como Coordinadora de Derechos Humanos de los Colegios Profesionales Universitarios de Chile, nos manifestamos enérgicamente ante el intento de homicidio del menor de edad de iniciales A. A. de 16 años de edad. Este fue empujado por un agente policial del Estado, cuya acción ha sido documentada por numerosos registros audiovisuales y fotográficos, es evidente al ver estos mismos de que hubo intencionalidad y hasta alevosía en su actuar, cuestión que condenamos profundamente, pues transgrede los valores democráticos que deben imperar en nuestro país.

Ante lo descrito anteriormente, como Coordinadora exigimos a la brevedad las sanciones correspondientes contra el implicado y las acciones judiciales que correspondan ante este actuar que no se ajustó en lo más mínimo a lo que se espera de su rol social como uniformado.

En razón de lo anterior, entendiendo además que esta ha sido una constante en escalada y no se han tomado anteriormente las medidas adecuadas, cabe también exigir en esta oportunidad y sin excusas la renuncia inmediata del General Director de Carabineros, pues su proceder hace mucho tiempo no se ajusta a lo que se espera de su cargo y no ha dado las garantías mínimas de funcionamiento de una policía democrática.

Siguiendo en esta línea es necesario que el Ministro del Interior, asuma las responsabilidades políticas respecto al actuar policial, pues se ha advertido durante el último tiempo una falta de control en el actuar policial y un respaldo irrestricto ante actuaciones que rayan al borde de lo legal, dándole a los altos mandos la sensación de infalibilidad, que nos ha permitido llegar hasta este punto, el cual por el bien de todo el país no puede seguir adelante, no puede ni debe ser la lógica imperante en el actuar policial.

Esperando la pronta recuperación de este menor de edad y las medidas necesarias para la obtención de justicia en su caso, hacemos llegar este comunicado para su difusión.

Stgo., 02-10-2020

