NO a la Corrupción: ¡NI PERDÓN, NI OLVIDO!

Tomando los datos del artículo periodístico-investigativo de CiperChile («El escudo político que falló: todos los nombres de la ex Concertación y la derecha que se han puesto al servicio de las AFP«), hemos confeccionado un listado con los nombres que allí aparecen. Demasiado a menudo, en nuestro país suceden escándalos, aparecen denuncias, que pasados los días todos olvidan.

Es necesario tomar conciencia de que existen ratas que le corroen y destruyen el alma a esta sociedad, que ha visto -a lo largo de su historia- a cientos de miles de sus ciudadanas y ciudadanos dar su vida, sufrir torturas, padecer cárcel, terminar en el exilio, por el simple hecho de querer una sociedad justa, solidaria, digna, democrática.

La derecha siempre nos acusan de que queremos usurpar sus bienes, siendo que son ellos, las grandes empresas, las que no sólo nos roban diariamente (bajos salarios, colusión de precios, mala calidad de productos y servicios, conductas monopólicas, etc.), sino que también compran, organizan y dictan como deben funcionar las estructuras e instituciones que rigen el país, léase gobierno, parlamento, justicia, policía, ejército, comprando a personas que luego hacen lo que se les dicta. Y eso, desde que somos república. Y antes de ella, sus antepasados hicieron los mismo.

Es largo el listado de leyes dictadas POR la gran empresa, y redactadas luego al milímetro para optimizar su negocio, sus utilidades, mientras destruyen el medioambiente, la familia, las ciudades y explotan con sueldos miserables a los trabajadores. Por otro lado, los actuales partidos políticos han tenido una conducta que, salvo honrosas excepciones, está más que demostrado que ha estado al servicio de los grandes empresarios y se han transformados en verdaderas agencias de empleo y cajas recolectoras de fondos para sus campañas políticas, en las cuales ya no participan los ciudadanos simples y no representan sus intereses. Si quiere reírse un rato, mire este listado de regalos recibidos, informado oficialmente por el sitio web del Senado de Chile.

Es necesario entender que, sin organizaciones políticas, no hay ni habrá sociedad democrática, pero para que ello funcione con mínima eficacia, es necesario que estas organizaciones políticas operen de modo transparente, controladas, fiscalizadas, por su militancia. Sin organizaciones políticas que representen a las diferentes corrientes de pensamiento, a los distintos grupos de interés de la sociedad, los países se convierten NO en territorio de nadie, sino en territorio de los más fuertes. Vean lo que ocurrió con México los últimos 50 años -donde el narco y la corrupción [1] se adueñaron de la casi totalidad del país- y la dura lucha que está dando el gobierno del Presidente López Obrador para restablecer la normalidad y la actividad política en ese país hermano. En EE.UU. y en Europa, que nos han vendido y siguen presentando como ejemplo de democracia, los otrora grandes partidos políticos están llegando a situaciones muy similares a las de nuestro país, los escándalos se suceden y la ultraderecha crece, con su eterna oferta de mano dura. En las jerarquías partidarias sólo ascienden quienes se someten sin discusión a las elites partidarias. El llamado lobismo (actividad de representantes de las grandes empresas al interior de los partidos, el parlamento y el gobierno) ha inventado y sigue inventando nombres para camuflar sus campañas de corrupción, de coimeo, de dictado de las leyes y conductas que necesitan. Vea lo que ofrece la empresa de Enrique Correa (ex PS), abierta y públicamente: “Imaginaccion es un holding que provee asesoría en el área de las relaciones público-privadas. Su misión es potenciar las relaciones entre las empresas privadas y el Estado porque comprende que la cooperación público-privada es el motor del desarrollo de los países y del bienestar de las personas. (Fuente: Imaginaccion)

Es hora de que nos unamos y no aceptamos que se siga destruyendo la sociedad, el sistema político, reconquistado con enorme sacrificio de manos de la peor dictadura que ha sufrido nuestro pueblo.

Es necesario NO OLVIDAR los nombres de quien han abusado de nuestros derechos, de nuestra ingenuidad, de nuestros sueños de un país que permita y haga posible una vida –desde el vientre materno hasta la tumba– digna, solidaria, democrática, entendiendo por democracia un sistema que ofrece a todos y cada uno de sus ciudadanos posibilidades para vivir dignamente, independiente del barrio en que nació, de la familia que lo trajo al mundo, de la escuela a que pudo asistir, de su sexo, de su color de piel, de su religión. Somos un país inmensamente rico, con suficientes recursos para materializar lo que exigimos y que fue prometido por la Concertación el año 1989.

Han traficado con el deseo y los sueños de un Chile justo, solidario, digno, NO ladrón, No corrupto, democrático y por eso -aquí va una lista con algunos nombres- para ellos no debe haber NI PERDÓN, NI OLVIDO. Trabajaremos hasta llevarlos a la justicia, pues son responsables de medio siglo de saqueo, de miseria, de destrucción del estado chileno y sus empresas, del sistema de salud, de la educación, de la industria, del sistema de vivienda social que existían hasta septiembre de 1973, etc., etc.

A continuación el listado de nombres extraídos del artículo sobre la investigación periodística realizada por CiperChile

¡NI PERDÓN, NI OLVIDO! a los corruptos

Directores y ejecutivos de AFP que han tenidos cargos públicos o políticos

Fuente: Los datos de nombres, cargos en AFP y periodos fueron sacados de los registros de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Los datos de trayectorias, de diversos registros públicos, prensa y transparencia.

Datos: Nombre, AFP, Cargo, Periodo, Trayectoria pública:

1 Jorge Marshall Rivera Provida Director 2010-Vigente Ex ministro y ex subsecretario de Economía. Consejero y vicepresidente del Banco Central de 1993 a 2003. Vicepresidente de BancoEstado desde 2004 hasta 2008. PPD

2 María Eugenia Wagner Brizzi Provida y Cuprum Directora 2013- 2014 en Cuprum 2018-Vigente en Provida Asesora del ministro de Hacienda en el gobierno de Frei Ruiz-Tagle, directora de EFE, subsecretaria de Hacienda en el gobierno de Lagos. Trabajo en OOPP en el primer gobierno de Bachelet.

3 María Cristina Bitar Maluk Provida Directora 2010-Vigente Jefa de campaña de Joaquín Lavín en su fallida incursión presidencial de 2005.

4 Héctor Herrera Echeverría Provida Director 2018 Trabajó en el gabinete del ministro del Interior del primer gobierno de Piñera, Rodrigo Hinzpeter.

5 Osvaldo Puccio Huidobro Provida Director Suplente 2010-Vigente Ministro secretario general de Gobierno (2005-2006), embajador de Chile en España (2006-2008), embajador en Brasil (2003 – 2005) y en Austria (1994-2000). PS

6 Joaquín Vial Ruiz-Tagle Provida Presidente Director de Presupuestos (1997-2000) y actual vicepresidente del Banco Central

7 Ximena Rincón González Provida Directora 2006-2010 Superintendenta de Seguridad Social 2000 – 2005. Ministra secretaria general de la Presidencia (2014 – 2015), ministra del Trabajo (2015-2016), senadora. DC

8 José Antonio Viera Gallo Provida Director 2006-2007 Ministro secretario general de la Presidencia (2007-2010), ministro del TC (2010-2013), ex senador y ex diputado. PS

9 Máximo Pacheco Matte Provida Director 2001-2003 Ministro de Energía (2014-2016). PS.

10 Miguel Ángel Poduje Provida Vicepreside nte 1999-2006 Ministro de Vivienda y de la secretaría general de Gobierno en dictadura.

11 Fernando Leniz Cerda Provida Director 1998-2006 Ministro de Economía en dictadura,

12 Álvaro Donoso Barros Provida Director 1998-2002 Subsecretario de Salud en dictadura.

13 Juan Enrique Coeymans Avaría Modelo Director 2017-Vigente Integra el panel de expertos del Ministerio de Transporte.

14 Hugo Lavados Montes Cuprum Presidente 2013 Ex ministro de Economía en el primer gobierno de Bachelet y ex superintendente de la SVS (antecesora de la Comisión para el Mercado Financiero). DC

15 Carlos Bombal Otaegui Cuprum Presidente 2011-2012 Ex senador, ex diputado y ex alcalde designado de Santiago en dictadura. UDI

16 Susana Tonda Mitri Cuprum Directora 2015-2016 Directora del Sename entre 2018 y 2020, en el segundo gobierno de Piñera.

17 Isidiro Palma Penco Cuprum Director 2013-Vigente Director de Codelco desde 2015, renovado en ese cargo por el Presidente Piñera en 2019.

18 Mario Juan Livingstone Balbontín Cuprum Director 2013-2015 Precandidato a alcalde de Zapallar por Evopoli (2016), pero de pasado DC: fue vicepresidente de Recursos Humanos de Codelco, también estuvo a cargo de la gerencia de Recursos Humanos de Enap, director de Trenes Regionales (Terrasur) y director de la Empresa Portuaria de Talcahuano.

19 Rafael Bergoeing Vela Cuprum Director 2019-Vigente Superintendente de Bancos en el primer gobierno de Piñera. Fue también presidente de Metro (2010-2011). Hoy preside la Comisión de Productividad que asesora al Presidente y tiene contacto directo con Hacienda, Economía y Trabajo.

20 Jorge Rosenblut Ratinoff Cuprum Director 1999-2005 Ex subsecretario del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (1994-95) y ex subsecretario de Telecomunicaciones (1995-96). Recaudador de fondos de las campañas presidenciales de Eduardo Frei y Michelle Bachelet. PPD

21 Julio Bustamante Jerado PlanVital Presidente (cuando aún era AFP Magister) 2002-2003 Superintendente de AFP en los gobiernos de Patricio Aylwin y Eduardo Frei. DC

22 Álvaro García Hurtado PlanVital Director (cuando áun era AFP Magister) 2003 Ministro de Economía (1994-98) en el gobierno de Frei Ruiz-Tagle y ministro de la secretaría general de Gobierno (2000-2002) en la administración de Lagos. PPD

23 Juan Benavides Feliú Habitat Presidente 2014-2019 Nombrado presidente del directorio de Codelco por el Presidente Piñera en 2018.

24 María Teresa Infante Barros Habitat Directora 2010-2013 Ex ministra del Trabajo (1989-1990) y ex subsecretaria de Previsión Social (1985-1989) en dictadura.

25 Alejandra Pérez Lecaros Habitat Asesora 2019 Asesora en asuntos «corporativos y estratégicos» del CEO de Principal, controlador de Habitat. Ministra de Cultura del segundo gobierno de Piñera.

26 Fernando Rojas Ochagavía Habitat Gerente Comercial 2014-2016 Ex subsecretario de Educación (2010-2014) del primer mandato de Piñera.

27 Fernando Echeverría Vial Habitat Director 2008-2010 Ex ministro de Energía (2011) y ex intendente metropolitano (2010-2011). RN.

28 Juan Carlos Jobet Eluchans Capital Presidente 2017-2018 Actual ministro de Energía, ex ministro del Trabajo (2013-2014), ex subsecretario de Vivienda (2011-2012) y jefe de gabinete del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, en el primer gobierno de Piñera.

29 Guillermo Arthur Errázuriz Capital Vicepreside nte 2012-Vigente Uno de los fundadores de la UDI. Ex ministro del Trabajo durante la dictadura

30 Claudio Skarmeta Magri Capital Director 2012-Vigente Intendente de bancos en la Superintendencia de Bancos (1986-1989).

31 Germán Concha Zavala Capital Director 2014-Vigente Integró la Comisión Política de la UDI (2000-2006) miembro del directorio de Metro desde 2018.

32 Catalina Mertz Kaiser Capital Directora suplente 2017-Vigente Asesora del Ministerio del Interior en Seguridad Pública (2010-2011) y asesora de la Subsecretaría de Prevención del Delito (2011-2012),

33 María Magdalena Aninat Sahli Capital Directora suplente 2017-Vigente Directora de Contenidos y Proyectos Estratégicos en Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (2010-2014)

34 Ignacio Briones Rojas Capital Director suplente 2016 Ministro de Hacienda del segundo gobierno de Sebastián Piñera. Militante de Evopoli.

35 Rodrigo Pérez Mackenna Asociación de AFP Presidente 2014-2016 Fue Ministro de Vivienda y Bienes Nacionales (2011-2014) e Intendente de O’Higgins en 2010. UDI.

Candidatos a representar a las AFP

Son 44 las personas que han ocupado puestos públicos, de confianza de autoridades públicas o cargos políticos, que se han inscrito en la nómina para ser escogidos por las AFP como miembros de directorios en empresas donde se invierten los fondos previsionales (21 de ellos siguen vigentes en esa lista)

Fuente: Los nombres, fecha de registro y vigencia provienen de datos de la Superintendencia de Pensiones. La trayectoria, de diversos registros públicos y de transparencia:

Datos: Nombre, Fecha, Registro Vigente, Trayectoria Pública

1 RODRIGO BENITEZ URETA 04/03/2019 SÍ JEFE DIVISIÓN JURÍDICA MINISTERIO MEDIO AMBIENTE 2010 – 2013 SUBSECRETARIO DEL MEDIO AMBIENTE 2013 – 2014 / 2018

2 JUAN PABLO LONGUEIRA MONTES 09/12/2013 NO EX SENADOR, MINISTRO Y PRESIDENTE UDI

3 CRISTIÁN LEAY MORÁN NO EX DIPUTADO UDI 1990 – 2006

4 OSVALDO PUCCIO HUIDOBRO 01/06/2016 SÍ MINISTRO SEGEGOB 2005 – 2006, PS

5 JUAN ANTONIO GUZMÁN MOLINARI NO MINISTRO DE EDUCACIÓN EN 1987. UDI

6 MIKEL URIARTE PLAZAOLA NO PRESIDENTE DE TVN (2013 – 2014), DIRECTOR NACIONAL DE FONASA (2010 – 2013), INTENDENTE EN LA SVS (1980 – 1984), CONCEJAL EN CUPO UDI EN LAS CONDES (2010 – 2013

7 RADOMIRO BLAS TOMIC ERRÁZURIZ 25/11/2008 SÍ PRESIDENTE DE METRO (2006 – 2007), EN MAYO 2011 ES NOMBRADO DIRECTOR EJECUTIVO DE LA FUNDACIÓN IMAGEN DE CHILE (ELECTO POR CANCILLERÍA), DIRECTOR DE CODELCO (2013 – 2017). HIJO DE RADOMIRO TOMIC (DC), ES CERCANO A LA CONCERTACIÓN

8 JOSÉ PABLO ARELLANO MARÍN 2010 NO DIRECTOR DE PRESUPUESTOS (1990 – 1996), MINISTRO DE EDUCACIÓN (1996 – 2000), PRESIDENTE EJECUTIVO DE CODELCO (2006 – 2010) EX DIRECTOR DE TVN (2004 – 2006) Y DE BANCO ESTADO. DC

9 MARCOS MANUEL LIMA ARAVENA 29/04/2013 SÍ DIECTOR INSTITUTO NORMALIZACIÓN PREVISIONAL, INP (1990 – 1994), VICE PDTE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CODELCO (1994 – 1996), PRESIDENTE EJECUTIVO CODELCO (1996 – 2000), DIRECTOR CODELCO (2010 – 2015). DC

10 KAREN PONIACHIK POLLAK NO VICE PRESIDENTE COMITÉ DE INVERSIONES EXTRANJERAS (2000 – 2006), MINISTRA MINERÍA (2006 – 2008), PRESIDENTA COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA (2006 – 2007). NEGOCIÓ EL INGRESO DE CHILE A LA OCDE (2008 – 2010). NO MILITA, PERO ERA CERCANA AL MUNDO DE LA CONCERTACIÓN

11 ROBERTO OSSANDÓN IRARRÁZABAL 09/04/2013 NO HERMANO DEL SENADOR OSSANDÓN Y DE LA DIPUTADA XIMENA OSSANDÓN. HA SIDO RECAUDADOR PARA LAS CAMPAÑAS DE RN

12 JOSE DE GREGORIO REBECO 03/2013 NO MINISTRO DE MINERÍA, ECONOMÍA Y PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA (2000 – 2001), PRESIDENTE DEL BANCO CENTRAL (2007 – 2011). DC.

13 FELIPE LAMARCA CLARO 11/04/2011 NO DIRECTOR DEL SII (1978 – 1984).

14 MARIGEN HORNKOHL VENEGAS 03/2013 NO SUBSECRETARIA DE PREVISIÓN SOCIAL (2000 – 2003), SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN (2003 – 2005), MINISTRA DE EDUCACIÓN (2005 – 2006), EMBAJADORA EN ALEMANIA (2006 – 2008), MINISTRA DE AGRICULTURA (2008 – 2010), CONSEJERA CNTV (2014 – 2018). DC.

15 MARÍA EUGENIA WAGNER BRIZZI NO ASESORA DEL MINISTRO DE HACIENDA EN EL GOBIERNO DE FREI RUIZ-TAGLE, DIRECTORA DE EFE, SUBSECRETARIA DE HACIENDA EN EL GOBIERNO DE LAGOS

16 CLAUDIO FELIPE HOHMANN BARRIENTOS 13/03/2013 NO SUBSECRETARIO DE TRANSPORTES (1994 – 1996), MINISTRO DE TRANSPORTES (1996 – 2000). FUE MILITANTE DC, PERO EN LAS PRIMARIAS DE 2013 APOYÓ A ANDRÉS ALLAMAND

17 MARTÍN COSTABAL LLONA NO DIRECTOR DE PRESUPUESTOS (1981 – 1984), MINISTRO DE HACIENDA (1989 – 1990)

18 JAIME ESTEVEZ VALENCIA NO DIPUTADO (1990 – 1998), MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS (2005 – 2006). PS

19 OSCAR GUILLERMO GARRETÓN PURCELL 01/2013 NO PARTICIPÓ DEL GOBIERNO DE FREI MONTALVA, FUE SUBSECRETARIO DE ECONOMÍA DURANTE LA UP, FUE DIPUTADO POR LA VIII REGIÓN ANTES DE LA DICTADURA, FUNDADOR DEL MAPU, PRESIDENTE DE METRO (1990 – 1993). PS

20 ALEJANDRO FERREIRO YAZIGI NO SUPERINTENDENTE DE ISAPRES (1996 – 2000), SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRADORAS Y FONDOS DE PENSIONES (2000 – 2003), SUPERINTENDENTE DE VALORES Y SEGUROS (2003 – 2006), MINISTRO DE ECONOMÍA (2006 – 2008). ACTUAL DIRECTOR DE ESPACIO PÚBLICO. DC

21 ERNESTO LIVACIC ROJAS NO SUPERINTENDENTE DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS (1998 – 2000). ASESOR EN MINISTERIO DE HACIENDA (2000 – 2004). DC 2

2 RICARDO RAINERI BERNAIN 22/02/2011 NO MINISTRO DE ENERGÍA (2010 – 2011). RN

23 JORGE NO SUBSECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO (2005 – NAVARRETE POBLETE 2006), FUE COORDINADOR GENERAL DE LA CAMPAÑA PRESIDENCIAL DE CLAUDIO ORREGO (2013), COLUMNISTA Y ANALISTA POLÍTICO. EX DC

24 VIVIANNE BLANLOT SOZA NO DIRECTORA EJECUTIVA CONAMA (1995 – 1997), SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA (2000 – 2003), MINISTRA DE DEFENSA (2006 – 2007), INTEGRANTE DEL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA (2011 – 2016). PPD

25 EDUARDO BITRÁN COLODRO 05/03/2012 NO MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS (2006 – 2008), PRESIDENTE CONSEJO NACIONAL DE INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD (2008 – 2010), VICEPRESIDENTE CORFO (2014 – 2018). PPD

26 SERGIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 30/03/2010 NO MINISTRO DEL TRABAJO (1976- 1978), CONTRALOR (1977 – 1978), MINISTRO DEL INTERIOR (1978 – 1982 / 1987 – 1988), SENADOR (1990 – 2006). UDI.

27 JORGE DESORMEAUX JIMÉNEZ 05/02/2010 SÍ CONSEJERO DEL BANCO CENTRAL (1999 – 2009)

28 CLEMENTE PÉREZ ERRÁZURIZ 19/02/2010 SÍ DIRECTOR CONAMA (1996 – 1998), SUBSECRETARIO OBRAS PÚBLICAS (2003 – 2005), PRESIDENTE METRO (2007 – 2010). EX DC.

29 JUAN SALDIVIA MEDINA NO SUPERINTENDENTE SERVICIOS SANITARIOS (1996 – 2006), SUBSECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS (2006 – 2010). DC

30 ISABEL ANINAT SAHLI 12/04/2019 SÍ EX INVESTIGADORA DEL CEP, ASESORA DEL SEGUNDO PISO DURANTE EL PRIMER MANDATO DE PIÑERA (2010 -2012)

31 JORGE ATTON PALMA 12/01/2015 SÍ SUBSECRETARIO DE TELECOMUNICACIONES (2010 – 2014), INTENDENTE LA ARAUCANÍA (2018 – 2019)

32 JORGE AWAD MEHECH 19/11/2013 SÍ TESORERO CAMPAÑA PRESIDENCIAL DE FREI 1993, DIRECTOR EN LOS ´90 DE TVN, CODELCO Y LA NACIÓN. DC

33 RODRIGO AZOCAR HIDALGO 13/03/2019 SÍ A INICIOS DE LOS ´90 CONSULTOR EN MINISTERIO DE ECONOMÍA, GERENTE GENERAL DE METRO (1997 – 2006), PRESIDENTE CONSEJO DE EMPRESAS PÚBLICAS (HASTA 2009), GERENTE GENERAL DE ENAP (2009 – 2010), GERENTE CORPORATIVO CORFO (2014), PRESIDENTE METRO (2014 – 2018), DIRECTOR ENAP (2018). DC

34 HUGO CANEO ORMAZABAL 24/12/2014 SÍ ABOGADO SVS (1997 – 2006), FISCAL SISTEMA DE EMPRESAS SEP (2010 – 2012), JEFE CUMPLIMIENTO DE MERCADO SVS (2012 – 2014)

35 VITTORIO CORBO LIOI 18/06/2018 SÍ ASESOR DEl MINISTRO DE HACIENDA (1982), PRESIDENTE BANCO CENTRAL (2003 – 2007).

36 ERNESTO EVANS ESPINEIRA 08/04/2019 SÍ ASESOR DIGITAL EN MINISTERIO DE ECONOMÍA (2008 – 2010), DIRECTOR EN POLLA CHILENA (2018). MILITANTE DE CIUDADANOS

37 SYLVIA EYZAGUIRRE TAFRA 05/08/2019 SÍ ASESORA MINEDUC (2012 – 2014. EN 2017 FUE PARTE DEL COMANDO DE CAMPAÑA DE PIÑERA. EX MILITANTE DE CIUDADANOS

38 DANIEL FERNÁNDEZ KOPRICH 08/04/2019 SÍ PRESIDENTE METRO (1993 – 2000), GERENTE GENERAL ENAP (2000 – 2004), DIRECTOR EJECUTIVO TVN (2004 – 2010). PPD

39 LUZ GRANIER BULNES 05/01/2015 SÍ JEFA DE GABINETE DEL MINISTRO DE MINERÍA (2010). COORDINADORA GENERAL DEL COMANDO DE LAURENCE GOLBORNE (2013). SUBSECRETARIA SERVICIOS SOCIALES (2013 – 2014), RN.

40 HUMBERTO OVIEDO ARRIAGADA 17/10/2018 SÍ COMANDANTE EN JEFE DEL EJÉRCITO (2014 – 2018)

41 JORGE CRISTIAN QUINZIO SANTELICES 11/06/2018 SÍ INTEGRÓ EL COMITÉ DE FINANZAS DE LAS CAMPAÑAS DE FREI Y BACHELET. HA SIDO ASESOR JURÍDICO DE CODELCO

42 ERNESTO SILVA MENDEZ 26/02/2020 SÍ DIPUTADO (2010 – 2018), PRESIDENTE DE LA UDI (2014 – 2015)

43 KATIA TRUSICH ORTIZ 03/03/2016 SÍ JEFA DE GABINETE SUBSECRETARIA DE ECONOMÍA (2001 – 2004), DIRECTORA BIOTECNOLOGÍA EN CORFO (2004 – 2007), SUBSECRETARIA DE ECONOMÍA (2014 -2016),

44 JUAN VILLARZU ROHDE 18/06/2018 SÍ DIRECTOR DE PRESUPUESTOS (1973- 1975), MINISTRO SEGPRES (1996 – 1998), PRESIDENTE EJECUTIVO DE CODELCO (2000 – 2006), DC

Notas:

[1] „El traidor”, el libro de Anabel Hernández que documenta como los narcos controlan México. “El gobierno siempre va a tener más balas, no tiene sentido pelearse con ellos, es mejor comprarlo”

„El traidor”, el libro de Anabel Hernández que documenta como los narcos controlan México

En el libro, publicado bajo el sello de la editorial Grijalbo, la periodista Anabel Hernández comparte algunos de los secretos mejor guardados del Cártel de Sinaloa, a los cuales accedió a través del abogado de Vicente Zambada Niebla, “Vicentillo”, hijo del capo máximo, que contrala el 80% del mercado mundial de la cocaína. En el libro se exhibe detalladamente cómo está estructurado el sistema interno que rige a la organización criminal, la violencia, los métodos para traficar droga y, por supuesto, el inmenso poder alcanzado por medio de la compra de políticos -incluídos presidentes-, empresarios y fuerzas del orden.

Una frase del libro, citando al jefe del cartel, dice kilos de verdad: “El gobierno siempre va a tener más balas, no tiene sentido pelearse con ellos, es mejor comprarlo”

