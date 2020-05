Ministerio del Deporte sugiere en Cuarentena: «Entrena en casa»

Hay momento en que la torpeza, la imbecilidad, el cretinismo pueden llegar a ser una conducta criminal. Eso es lo que está ocurriendo con la conducta del gobierno de Chile.

La mayor cantidad de contagios y muertos hoy la están sufriendo los más pobres, los que viven hacinados, los que no pueden dejar de trabajar y los que están pasando hambre por la cuarentena porque tenían trabajos informales y ya no los pueden hacer o porque quedaron cesantes… pero no, el video del gobierno no apunta a ellos, sino a esa élite indolente que vive en la burbuja.

Este video es una bofetada y refleja la total desconsideración, altivez, altanería, arrogancia, soberbia, indiferencia, desdén, menosprecio, ultraje, de este gobierno con los millones de chilenos que no viven en casas de grandes dimensiones, con jardín y parque, y que hoy sufren y padecen el hacinamiento y la escasez de recursos para alimentarse medianamente bien.

Señores del gobierno, recuerden que «Quien siembra vientos, cosecha tempestades» y ese mañana llegará. Recapaciten, si es que aún tienen algo de decencia y cordura.

La Dignidad llegará a ser regla de vida en nuestro país. ¡No lo olviden!

Asi viven miles y miles de personas en nuestro país. ¡Ni perdón, ni olvido!

