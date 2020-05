La maldición del método PCR

El artículo que les presentamos son importantes antecedentes, aportados por médicos y científicos alemanes, que deben ayudarnos a comprender la realidad que se oculta detrás de lo que el mundo está viviendo. Lo hemos traducido a sugerencia del sitio «Otra Mirada» que ha dedicado importante espacio al tema. Les sugerimos visitarlo.

Comentarios científicos sobre los argumentos del Dr. Wolfgang Wodarg sobre la histeria de COVID-19.

Varios cientistas naturales consideran que los argumentos del Dr. Wolfgang Wodarg son válidos. Especialmente la llamada prueba PCR debe ser cuestionada críticamente.

Rubikon publica su experiencia en exclusiva – y pide su difusión.

Aquí hay algunos comentarios sobre la crítica de COVID-19, según lo expresado por el Dr. Wolfgang Wodarg

Wolfgang Wodarg, «Los alarmistas – Los medios de comunicación están alimentando los temores sobre el coronavirus.», Rubikon News, 14 März 2020, https://www.rubikon.news/artikel/die-panikmacher(https://www.rubikon.news/artikel/die-panikmacher)

Para entender mejor lo que dice el Dr. Wodarg, hay que conocer las peculiaridades del método PCR. Los argumentos del Dr. Wodarg van más allá y, según sus años de experiencia, cubren importantes aspectos epidemiológicos. En primer lugar, el aspecto de la PCR debe ser mencionado aquí.

Nota: El sitio web del Dr. Wodarg (https://www.wodarg.com/) contiene información más detallada y está disponible en parte en inglés, incluido el siguiente enlace:

John P.A. Ioannidis, „A fiasco in the making? As the coronavirus pandemic takes hold, we are making decisions without reliable data“ , Stat News, March 17, 2020, https://www.statnews.com/2020/03/17/a-fiasco-in-the-making-as-the-coronavirus-pandemic-takes-hold-we-are-making-decisions-without-reliable-data/ (https://www.statnews.com/2020/03/17/a-fiasco-in-the-making-as-the-coronavirus-pandemic-takes-hold-we-are-making-decisions-without-reliable-data/)

El Dr. Wodarg fue fuertemente atacado por sus críticas a las medidas del gobierno. Equivocadamente, porque son argumentos válidos que la gente razonable hubiera considerado antes de (!) tomar una decisión. No hay razón para desacreditar estos argumentos en retrospectiva, porque la gente pensó que podía prescindir de una discusión y ahora las medidas tomadas por los políticos son demasiado drásticas para más críticas.

Esto se refiere a la crítica central de la biomedicina actual: gran parte de la biomedicina vive de suposiciones, algunas de las cuales ni siquiera son plausibles. En biomedicina, el consenso sobre una conjetura reemplaza regularmente a la prueba científica.

Ataques de este tipo, como el realizado contra el Dr. Wodarg, son conocidos en otros temas, por ejemplo, la crisis de los opiáceos en EE.UU. y la discusión del glifosato. Siempre están impulsados por el deseo de no permitir ningún discurso científico acerca de suposiciones fáciles y, por lo general, rentables. El ataque a la persona reemplaza el enfrentar al argumento y al mismo tiempo espanta a los demás. Debido a la dependencia de los evaluadores de sus propias encargos de investigación, casi nadie de los procesos de investigación en curso puede permitirse adoptar posiciones controvertidas contrarias a una suposición de consenso.

La represión de la crítica viola todos los estándares científicos y nunca es en el mejor interés del paciente.

La peculiaridad del método PCR es que él sólo puede encontrar lo que usted busca. Esto es diferente del microscopio de luz, por ejemplo, que amplifica al mismo tiempo todo lo que refleja la luz. El método de PCR usa los llamados primers. Siempre hay dos de ellos, el de adelante y el de atrás. Son cadenas de ADN de 20 a 40 bases de largo, es decir, bastante cortas. Si se busca ARN – como en el SARS-CoV-2-V – primero debe ser traducido a ADN en la prueba. El ADNc resultante se analiza entonces por PCR.

A temperatura ambiente, el ADN consiste en una doble cadena poco reactiva fuera de la célula. El ADN se duplica con la ayuda de la enzima ADN polimerasa (la P en la PCR). La célula hace esto durante la división celular. Después uno tiene 2 cadenas dobles.

Aquí está el ciclo de PCR: Si la temperatura se eleva, la doble cadena se divide en 2 cadenas simples. Ahora los primers pueden acoplarse en sus sitios complementarios. El Forward-Primer se acopla a una cadena y el Reverse-Primer a la otra cadena complementaria. En una porción muy corta, ahora se tiene de nuevo una doble cadena que consiste en una muestra de una sola cadena y un Primer. Este paso determina la especificidad de la PCR. ¿Se acoplan los Primers o no?

La muestra se enfría y la ADN polimerasa alarga estos cortos trozos a lo largo de la respectiva cadena única integrando las moléculas de base del medio. Esto da como resultado 2 cadenas dobles completas. Ahora se puede repetir el paso o ciclo, es decir, aumentar la temperatura de nuevo para dividir la doble cadena, dejar acoplar los primers, enfriar y extender los primers a lo largo de las cadenas simples y así sucesivamente para producir 4 cadenas dobles de ADN, 8, 16 y así sucesivamente (el CR en PCR – chain reaction- reacción en cadena).

La PCR es ultrasensible, lo que significa que se pueden detectar concentraciones absurdamente bajas de ADN. Por otro lado, el método es sólo moderadamente específico porque la PCR amplifica todo lo que los primers pueden acoplar. Esta es la maldición del método PCR.

Por un lado, aquí es donde la pureza de la muestra entra en juego. ¿El ADN que se está investigando está suficientemente purificado o hay residuos de otro ADN? Estos residuos también pueden provenir de especies vecinas, en este caso de otras cepas de virus que no fueron suficientemente eliminadas en la preparación de la muestra. Por otro lado, el acoplamiento de los primers no está determinado sólo por la secuencia base de los primers, aunque es un factor importante, sino por la estructura electrónica de los primers.

Además, se requiere un llamado patrón oro, es decir, un método independiente de la PCR, para probar que la PCR amplifica lo correcto. Por lo general, se trata de pruebas serológicas, pero resultan difíciles con los virus porque a veces es difícil cultivarlos y aislarlos. Por lo tanto, en los últimos años, la PCR se ha convertido en el patrón oro por sí misma, también debido a la falta de alternativas. Esto es extremadamente cuestionable.

Sin embargo, la PCR no es tan inespecífica como para poder amplificar cualquier cadena de ADN, sino que debe haber una coincidencia suficiente con los primers. Si se mira en la misma muestra con otros primers, es, por regla genera,l amplificada otra cadena de ADN .

En la mayoría de los casos, se trata de evitar los problemas utilizando varios pares de primers diferentes que se supone que se acoplan en diferentes sitios del ADN a examinar. Esto se hace difícil si una muestra contiene virus patógenos (causantes de enfermedades) e inofensivos que pueden tener secuencias genéticas similares. ¿Fueron los primers suficientemente específicos o hay reacciones cruzadas de los virus inofensivos con los primers para los virus presuntamente peligrosos?

En este caso, a menudo sólo la suposición ayuda. Si preguntas a los fabricantes, normalmente obtendrás la declaración de que los primers comprados son muy, muy específicos.

Observación 1: El tema de las reacciones cruzadas en las pruebas de PCR suele olvidarse, ya que la mayoría de las publicaciones sobre este tema provienen de los propios fabricantes. Esto ha sido así durante 20 años. Y es particularmente malo con los protocolos de PCR recomendados por la OMS. Parece que la OMS nunca ha oído hablar de la palabra reacción cruzada. Es prácticamente inexistente allí.

Observación 2: la PCR no puede detectar si los virus son neutralizados por anticuerpos. La PCR tampoco puede detectar si los virus son reproducibles. Por regla general, sólo los fragmentos del genoma viral son amplificados por la PCR.

Observación 3: El hecho de que se encuentre o no algo mediante la PCR no tiene nada que ver con la cuestión de si la especie a la que pertenece el ADN (ARN) investigado es la causa de la enfermedad.

Observación 4: El diagnóstico PCR es un mercado de miles de millones.

Ahora, los comentarios sobre la crítica de COVID-19 por el Dr. Wolfgang Wodarg.

1. Medidas selectivas en pacientes enfermos y gravemente enfermos

La influencia del despliegue de la nueva metodología de medición de la OMS (= nuevos primers) se está midiendo actualmente en las cifras de casos. Esto se debe a que la mayoría de los resultados de las mediciones siguen proviniendo de personas enfermas o gravemente enfermas y pocos de personas sanas o libres de síntomas. Así pues, la tasa de mortalidad atribuida al SRAS-CoV es elevada. Las nuevas cifras sobre esto de China están muy por debajo del valor dado por la OMS.

2. Buscar con PCR el SARS-CoV-2

Nickbakhsh et al., „Virus–virus interactions impact the population dynamics of influenza and the common cold“ , PNAS December 26, 2019 116 (52) 27142-27150,

https://www.pnas.org/content/116/52/27142

(https://www.pnas.org/content/116/52/27142)

Puedes buscarlos porque sabes cómo deben ser los primers de la PCR.

Pero estos virus también mutan y cambian. Esto significa que cada año hay virus corona ligeramente diferentes. Por un lado, en el pasado no se buscaba con los primers del SARS-CoV-2-PCR, porque no se conocían y no se habían utilizado. Por lo tanto, no se pudo encontrar ni asignar ningún SARS-CoV-2 a los primers del SARS-CoV-2.

Por otra parte, la PCR también provoca reacciones cruzadas entre diferentes cepas de virus corona, de modo que no se sabe exactamente qué se midió y asignó a los primers de la PCR utilizados en ese momento.

Nadie sabe cómo es como se ven todos los coronavirus. En otras palabras, nadie puede decir si el SARS-CoV-2 no ha existido antes porque nadie lo buscó con los primers del SARS-CoV-2 o si el SARS-CoV-2 fue medido con otros primers clásicos debido a reacciones cruzadas. Es ingenuo creer que la biomedicina sabe exactamente lo que hay dentro de las células. Está muy lejos de hacerlo.

Para obtener información sobre las reacciones cruzadas de los coronavirus, véase también:

Patrick et al., „An Outbreak of Human Coronavirus OC43 Infection and Serological Cross-reactivity with SARS Coronavirus“ , Can J Infect Dis Med Microbiol. 2006 Nov; 17(6):330-6,

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18382647

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18382647)

Esta publicación también subraya el hecho de que incluso los clásicos virus corona pueden tener graves consecuencias en una población de edad avanzada, como en un asilo de ancianos.

3. Hipótesis de la zoonosis

Que el SARS-CoV-2 es nuevo no puede ser probado por la PCR. Y está completamente abierto el significado de la distancia genética entre dos tipos de virus. La hipótesis de zoonosis del SARS-CoV-2, que es importante para el aumento de la patogenicidad porque el sistema inmunológico humano no ha tenido tiempo de adaptarse, no se ha probado en lo más mínimo, sino que sólo se ha especulado.

Además, se plantea la cuestión de por qué más del 85% de los casos confirmados de un nuevo agente patógeno no presentan síntomas o sólo presentan síntomas leves. Esto sugiere que grandes partes de la población están adaptadas al patógeno, lo que sugiere que no hay un nuevo patógeno.

El hecho de que se hayan encontrado secuencias de genes homólogos en todo el planeta en unas pocas semanas (!) tampoco es prueba de una zoonosis. Por el contrario, si el virus se propaga con tanta facilidad, ¿por qué las tasas de infección no han sido mucho más altas antes? Por lo tanto, se puede concluir que el virus tuvo tiempo de propagarse. En Wuhan, lo único que se midió primero fue con los nuevos primers.

4. Causa de los síntomas

Hay un gran número de patógenos virales que pueden causar enfermedades respiratorias leves o graves, por ejemplo, los virus de la gripe. Estos tendrían que ser detectados en todos los casos con PCR o no para poder excluirlos. Sin embargo, si sólo busca el SARS-CoV-2 con PCR, sólo encontrará o asignará el SARS-CoV-2. No se puede determinar si el SARS-CoV-2 es (exclusivamente) la causa de la enfermedad respiratoria. Todavía hay virus de la gripe. No se puede saber, por la fiebre o la tos, qué patógeno era. El diagnóstico molecular es difícil. Esto también se debe al hecho de que la cuantificación de la carga viral con PCR es muy defectuosa. La tremenda sensibilidad de la PCR puede amplificar incluso las cantidades más pequeñas, unos pocos virus por ml. Se trata de cantidades tan pequeñas que no pueden asociarse a ningún síntoma agudo.

Determinar la causa de una enfermedad suele ser un proceso muy complejo que implica una discusión profunda y controvertida antes de ponerse de acuerdo(!) sobre cuál es el estado de la ciencia. Al menos debería ser así. Con el SARS-CoV-2 esto tomó unas semanas. Da la impresión de que se ha esperado durante años por una segunda oportunidad para el SARS.

El estado de ánimo en la biomedicina es así: Cualquier cosa que parezca peligrosa o mortal es lo que impulsa la investigación. Y la investigación siempre es buena. ¿Puede uno saber lo suficiente? Sin embargo, en lugar de crear conocimiento, a menudo sólo alcanza un consenso razonablemente consistente. Mientras los miles de millones en investigación y las ganancias fluyan, nadie se molesta.

El hecho de que incluso las personas sanas sean portadoras de muchos virus diferentes, algunos de los cuales tienen funciones vitales (viroma humano), es irrelevante. Tampoco importa que muchos tipos y cepas de virus no sean patógenos. Para diferenciar, uno simplemente asume métodos ultra específicos.

Las normas científicas existen por una buena razón. Y la prisa no produce calidad. La ciencia, y con ella la política, está ahora siguiendo el ejemplo. Es más fácil desacreditar los argumentos válidos que las noticias falsas.

Johannes Kreis no escribe en realidad para Rubikon, pero ocasionalmente hace una excepción a esta regla. Su lema es: No importa quién diga algo, sino lo que se diga.

Traducción: Martin Fischer (martin@piensachile)

Traducción al castellano a sugerencia del sitio «Otra Mirada»

*Fuente: Rubikon

Esta obra se encuentra bajo una licencia Creative Commons (Attribution – Non-Commercial – No Derivative Works 4.0 International (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de)). Usted puede distribuir y reproducirlo bajo los términos de la licencia.

