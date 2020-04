Carta de Paula, presa de la Revuelta

Hola mi nombre es Paula Cisternas, tengo 22 años, soy técnico veterinaria, amante de la flora y fauna, y estoy privada de libertad por el estallido social hace aproximadamente 4 meses. Me imputan un delito muy grave, el delito de incendio 🙁

Para ser muy sincera no sé realmente de dónde he sacado fuerzas para seguir adelante, lo he pasado muy mal en el proceso de mi prisión preventiva, he sufrido de una angustia y penas desconsoladoras, aparte de pensar cada día que estamos muy expuestas al Coronavirus, me angustia más.

Quizás me da fuerzas tan solo imaginar los proyectos que tenía antes de estar privada de libertad, los cuales son tener nuestro local de comida vegana en coyahique con mi compañero y amor que se encuentra privado de libertad en Santiago 1.

«NO SOMOS UN PELIGRO PARA LA SOCIEDAD» como lo recalcan en cada audiencia a la que vamos. Solo soy una persona que se saca cresta estudiando, adquiriendo nuevos conocimientos con voluntariados y que lo que más quiere es poder ejercer mi carrera y no pudrir mi mente y conocimientos con el sistema carcelario.

DE VERDAD NECESITO QUE SE HAGA MUCHA PRESIÓN DESDE AFUERA PARA PODER RECUPERAR PRONTO NUESTRA LIBERTAD!

AnimalLibre

Libertad a todxs lxs compañerxs presxs de la revuelta social

*Fuente: Coordinadora por la Libertad de los Prisionerxs Políticxs 18 de Octubre

